HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Résultats semestriels 2020/2021 parfaitement en ligne avec le plan de marche

Résultats semestriels 2020/2021 parfaitement en ligne avec le plan de marche

TRÈS BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNONCÉS LORS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

Forte croissance au 1 er semestre grâce aux premiers revenus issus des ventes de stations à hydrogène de grande capacité - Rentabilité opérationnelle déjà à l'équilibre

semestre grâce aux premiers revenus issus des ventes de stations à hydrogène de grande capacité - Rentabilité opérationnelle déjà à l'équilibre Prise de commandes très dynamique : 9 stations gagnées (10,6 M€ en valeur cumulée) depuis le début de l'exercice dont 6 depuis l'introduction en bourse

Confirmation des perspectives annuelles de croissance rentable : CA >= 10 M€ et ROC > 0

Mise en place de la stratégie ambitieuse de développement présentée lors de l'IPO

Renforcement de la Direction Générale avec la nomination d'Olivier Dhez au poste de Directeur Général Délégué

Grenoble, le 30 avril 2021 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, présente ses résultats semestriels pour l'exercice 2020/2021 (période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 avril 2021.

Hassen Rachedi, Fondateur Président-Directeur Général a déclaré : « Ces résultats semestriels, en croissance rentable, reflet de la performance réalisée avant l'introduction en bourse sont parfaitement en ligne avec notre feuille de route. Ils ne reflètent pas encore le changement de dimension de notre Société, illustré par les nombreuses commandes que nous avons remportées depuis le début de l'exercice, en particulier depuis notre introduction en bourse, auprès de grands acteurs de notre secteur tels que Plug Power, Total ou Engie. Ces succès récents confortent la pertinence de notre offre technologique et nous permettent d'ores et déjà de prendre une position de référence sur le marché français. Notre plan de développement présenté lors de l'introduction en bourse est pleinement engagé et nous sommes très confiants sur l'atteinte de nos objectifs à court et moyen terme avec l'ambition affirmée de faire de HRS un acteur européen majeur de la filière hydrogène. »

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2020/2021 (1er juillet 2020 - 31 décembre 2020)

Les informations présentées ci-dessous correspondent à la situation au 31 décembre 2020, soit avant l'introduction en bourse de HRS en février 2021 et avant la forte accélération de la demande en stations enregistrée.

Ce premier semestre est marqué par le lancement de la nouvelle offre de stations de ravitaillement en hydrogène conçues, fabriquées et installées par HRS.

En k€ S1 2019/2020 S1 2020/2021 Variation Chiffre d'affaires 1 350 2 790 +1 440 Dont Stations - 1 352 + 1 352 Dont Tuyauterie industrielle 1 530 1 438 -92 Résultat opérationnel courant (ROC) (980) 4 +984 Résultat net (803) 45 +848

Sur les 6 premiers mois de l'exercice, HRS a enregistré une forte croissance de 106% de son chiffre d'affaires qui atteint 2,8 M€. Il intègre notamment les premiers revenus issus de la vente de stations à hydrogène de nouvelle génération en marque propre pour 1,4 M€ (liés à la méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement). Sur la période, l'activité historique de tuyauterie industrielle est restée stable à 1,4 M€ comme attendu.

Le résultat opérationnel courant ressort positif dès le premier semestre de l'exercice, grâce à une maîtrise efficace des charges opérationnelles. Le résultat net est également positif sur la période.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents s'élèvent à 796 k€ pour une dette financière hors passif locatif (IFRS 16) de 2 752 k€. La trésorerie a depuis été considérablement renforcée par la levée de fonds de 73,9 M€ nets réalisée en février lors du succès historique de l'introduction en bourse de HRS, qui donne à la Société les moyens financiers d'accélérer son plan de déploiement européen.

SOLIDE AUGMENTATION DU PIPELINE COMMERCIAL

La Société enregistre d'importants succès commerciaux depuis le lancement de son offre de stations hydrogène de grande capacité. Depuis le début de l'exercice 2020-2021, HRS a enregistré 9 commandes de stations, dont 6 nouvelles commandes de stations depuis l'introduction en bourse. Ces stations sont toutes de grande capacité 200 kg/jour, confirmant la demande grandissante en stations de grandes capacités du marché, afin de servir dans un premier temps la mobilité lourde (bus, camions...). Les stations sont en cours de fabrication et les premières livraisons et installations sont prévues à compter de l'été 2021.

Le carnet de commandes (contrats signés à ce jour) composé des 9 stations à livrer d'ici mi-2022 s'élève à 10,6 M€ (dont 1,3 M€ déjà comptabilisé sur le premier semestre 2020/2021), selon le détail suivant :

5 stations, dont 2 nouvelles commandes en mars 2021 (voir communiqué), par Hympulsion dans le cadre du projet ZEV (Zero Emission Valley) ;

1 nouvelle station pour Plug Power (voir communiqué) pour alimenter en hydrogène une flotte de chariots élévateurs équipés de leur solution de pile à combustible ;

1 nouvelle station pour Total (voir communiqué) avec capacité de stockage étendue et conçue spécifiquement pour être facilement démontable et transportable ;

1 nouvelle station pour l'implantation territoriale d'un écosystème de mobilité hydrogène verte dans le cadre d'un appel d'offre piloté par ENGIE Solutions (voir communiqué) ;

1 nouvelle station pour le projet HyGO, alimentant en hydrogène vert issu d'électrolyse des véhicules légers et lourds à Vannes (voir communiqué) ainsi que l'installation de la tuyauterie industrielle nécessaire à l'ensemble du projet.

Outre ces commandes fermes, la Société a connu ces derniers mois une nette accélération de son activité commerciale en étant consultée sur de nombreux projets de stations à hydrogène dans toutes les régions de France et en recevant de premières demandes européennes. HRS dispose ainsi aujourd'hui d'un pipeline important de commandes potentielles composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 17,6 M€ avec des livraisons sur la période 2021-2025?;

sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 17,6 M€ avec des livraisons sur la période 2021-2025?; des appels à projets sur lesquels HRS s'est positionnée pour des projets de stations supplémentaires livrables entre 2021 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 83 M€ ;

sur lesquels s'est positionnée pour des projets de stations supplémentaires livrables entre 2021 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 83 M€ ; À cela, s'ajoute l'accord signé avec Engie en janvier 2021 qui vise à développer conjointement 15 projets entre 2021 et 2025, dans le cadre d'un partenariat commercial et industriel qui sera finalisé au cours du deuxième trimestre 2021.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 2020-2021 ET MOYEN TERME

Les commandes déjà signées et l'accélération des opportunités commerciales permettent à la Société d'être très confiante dans la réalisation de ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 M€ au 30 juin 2021. En outre, l'efficience de l'organisation industrielle et un pilotage précis des charges d'exploitation, illustrés par un Résultat opérationnel courant déjà positif au premier semestre de l'exercice 2020/2021, devraient permettre l'atteinte d'un ROC positif sur l'ensemble de l'exercice.

HRS confirme également ses ambitions à moyen terme de doubler son chiffre d'affaires au 30 juin 2022 et d'atteindre 85 M€ de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant de livrer 100 nouvelles stations sur la période. Il confirme également l'objectif de maintenir sa marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025.

MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE POST IPO

HRS ambitionne de devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. Dans ce cadre, l'introduction en bourse de février 2021 a permis à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires au déploiement d'une stratégie ambitieuse avec la levée nette de 73,9 M€. La Direction a ainsi pu accélérer dès mars 2021 son déploiement industriel et commercial composé notamment des deux axes suivants :

Le plan de recrutement pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe

Afin d'accroître la présence commerciale de HRS en Europe et de renforcer son avance technologique, un plan de recrutement d'ampleur a été engagé pour la période 2020-2025. Il vise à recruter plus de 130 talents sur la période. Pour l'année 2021 plusieurs profils sont ciblés, à la fois dans les fonctions opérationnelles avec notamment plusieurs postes pour la gestion de la supply chain, dans les fonctions techniques avec un poste de CTO ainsi que dans le développement de solutions intégrant l'hydrogène liquide et l'installation de stations. Des profils commerciaux sont aussi en cours de recrutement pour ouvrir dès la seconde moitié de l'année 2021 de nouveaux bureaux pour la zone ibérique (Espagne - Portugal) et la zone Germanique (Allemagne - Suisse) afin de pénétrer rapidement le marché européen.

Le futur site de production et de recherche

Cet espace unique de 2,6 hectares dédié à l'hydrogène permettra de répondre à la forte accélération de la demande en stations en portant la capacité de production à 120 stations par an. Accompagné d'un Fablab, d'un centre de R&D, de locaux pouvant accueillir une centaine de collaborateurs et d'une zone d'essai, le site sera complété d'une station à hydrogène HRS de 1000 kg / jour alimentée par électrolyseur. Les travaux commenceront avant fin 2021 pour une livraison au cours de l'exercice 2022/2023.

RENFORCEMENT DE LA DIRECTION DE HRS

Olivier Dhez, précédemment Directeur du Business Développement, a été nommé ce jour Directeur Général Délégué. Il renforce la Direction Générale du Groupe dans cette phase active de croissance et aura à sa charge la poursuite du déploiement commercial du Groupe, ainsi que la Direction de la communication et du marketing.

Docteur en physique chimie et diplômé d'un MBA spécialisé en management de l'innovation des technologies. Doté de plus de 20 ans d'expérience en marketing et développement commercial, management de l'innovation et développement de produits. Il a auparavant été responsable de projets européens pour le développement d'instrumentation scientifique, créateur d'une start-up pour commercialiser les développements réalisés au cours de ses travaux, puis responsable de la gestion de projet technique, commerciale et marketing pour ISORG.

Olivier Dhez a participé activement à l'accélération du déploiement commercial des stations hydrogène depuis son arrivée au sein de HRS en juillet 2020. La Direction Générale se compose donc désormais d'Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général, Philippe Bottu, Directeur Général Délégué et Olivier Dhez, Directeur Général Délégué.

Prochain rendez-vous de communication financière : Chiffre d'affaires annuel le 22 juillet 2021

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019/2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

