HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Résultats annuels 2021/2022

RÉSULTATS ANNUELS 2021/2022

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE +62%

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE SOLIDE

CARNET DE COMMANDES EN FORTE PROGRESSION

OBJECTIF DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2022-2023 : supérieur à +50%

Forte dynamique de croissance sur l'exercice : chiffre d'affaires de 17,0 M€, + 62% ;

EBITDA positif à 0,4 M€ grâce à une performance opérationnelle solide dans un contexte d'investissements pour la croissance

Position de trésorerie et équivalents à 34,7 M€ ;

Carnet de commandes de 60,2 M€ (x24 en un an) ;

Projets en shortlist ou négociation finale : 105 M€ ;

Pipeline commercial en prospection > M€ ;

Grenoble, le 6 octobre 2022 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats audités pour l'exercice 2021/2022 (période du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 6 octobre 2022.

En k€ - audités 2020/2021 2021/2022 Variation Chiffre d'affaires 10 488 17 034 +6 546 Charges d'exploitation [1] (10 027) (16 660) -6 633 Dont achats consommés (6 468) (11 668) -5 199 Dont charges de personnel (2 085) (4 199) -2 114 Dont charges externes (1 426) (2 418) -993 EBITDA [2] 460 374 -86 Dotations aux amortissements et provisions (663) (778) -115 Résultat opérationnel courant (ROC) (204) (404) -200 Résultat financier 58 65 +7 Impôts (20) 97 +117 Résultat net (168) (234) -66

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : « Nous avons réalisé un très bon exercice 2021/2022 en ligne avec notre plan de développement ambitieux 2021-2025. Nous avons quasiment doublé notre chiffre d'affaires issu des stations hydrogène, avec une croissance de +82% par rapport à l'année dernière, tout en générant un EBITDA positif, démontrant notre capacité à piloter rigoureusement la forte croissance de l'entreprise. Notre dynamique commerciale est également très bien orientée, avec des prises de commandes record de près de 73 M€ enregistrées sur l'exercice.

Sur le plan organisationnel, nous avons poursuivi le travail de structuration de HRS pour accompagner la croissance anticipée des prochaines années, nos effectifs ayant quasiment doublé sur la période. La construction de notre nouveau site de production est en bonne voie, et devrait, quant à lui, être opérationnel dès l'automne 2022 pour accompagner la montée en puissance commerciale de HRS et déployer les stations de grandes capacités de 1 à 2 tonnes / jour.

Les succès d'HRS témoignent des compétences et de la mobilisation de tous les hommes et les femmes de HRS. Je tiens donc à remercier tous les salariés pour leur engagement et leur professionnalisme au service de nos clients. Nous allons poursuivre cette dynamique lors des prochains mois avec un objectif de croissance d'au moins 50% du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. De plus, nous travaillons activement à convertir les meilleures opportunités de notre pipeline pour continuer de faire progresser notre carnet de commandes. Dans un secteur très porteur où les projets de développements des infrastructures hydrogène se multiplient, nous disposons de tous les atouts pour prendre une place de premier plan dans les années venir. HRS est aujourd'hui plus que jamais le leader français du secteur et un des plus importants constructeurs d'Europe.»

POURSUITE DU SUCCÈS COMMERCIAL DES STATIONS HYDROGÈNE ET MAITRISE OPÉRATIONNELLE

Cet exercice a confirmé le changement de dimension de HRS , illustré par la nette accélération du développement commercial soutenu par un marché dynamique, qui permet au chiffre d'affaires annuel total de ressortir à 17,0 M€, en croissance de +62%, dont 15,1 M€ pour le segment S tations hydrogène , en croissance de +82%. En effet, sur l'année fiscale clôturée au 30 juin 2022, HRS a été retenu pour concevoir et fabriquer 52 nouvelles stations hydrogène , dont les premières stations 1 tonne/jour, dans le cadre de grands contrats de partenariats structurants pour le développement d'infrastructures visant à déployer la mobilité hydrogène. Les principaux clients d' HRS sont aujourd'hui : Hype, TotalEnergies, Engie Solutions, Hympulsion, Hopium, Gaussin, Plug Power, Hygo, Haffner Energy, et SyDev. Les charges d'exploitation s'établissent ainsi à 16,7 M€, dont 11,7 M€ de coûts d'achat majoritairement composés d'éléments pour les stations hydrogène, 4,2 M€ de charges de personnel, en hausse de 2,1 M€ en lien avec un effectif qui a quasiment doublé pour soutenir la croissance et 2,4 M€ de charges externes maitrisées (+1,0 M€, majoritairement sur les honoraires et déplacements).

L'EBITDA 2021/2022 s'établit ainsi à 0,4 M€, globalement stable par rapport à l'exercice précédent . Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 0,8 M€, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -0,4 M€.

Après prise en compte d'un produit d'impôt de 0,1 M€ et d'un résultat financier de 0,1 M€, le résultat net de l'exercice 2021/2022 s'établit à -0,2 M€ également globalement stable par rapport à l'exercice précédent.

UNE STRUCTURE SAINE ET DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES CIBLÉS

En k€ 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 Actifs non courants 5 547 22 391 67 905 66 428 Capitaux propres Actifs courants 71 226 62 976 2 771 9 245 Passifs non courants Dont Stocks 533 2 119 1 178 6 602 Dont Emprunts

et dettes financières (>1 an) Dont Clients 9 331 24 308 6 096 9 694 Passifs courants Dont Trésorerie

et équivalents 58 440 34 670 434 898 Dont Emprunts

et dettes financières (<1 an) TOTAL ACTIFS 76 773 85 368 76 773 85 368 TOTAL PASSIF

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent à -12,3 M€ au 30 juin 2022, constitués d'une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt de -1,3 M€ et d'une hausse mécanique du BFR de 11,0 M€, liée à la croissance de l'activité sur la fin de l'exercice, et à la fabrication des stations hydrogène à livrer. La constitution de stocks de pièces de stations et d'éléments clés a également contribué à la hausse du BFR, en ligne avec la stratégie de HRS visant à assurer la chaîne d'approvisionnement de la production et de la livraison de ses stations.

En parallèle, les flux d'investissement se sont élevés à 16,5 M€, liés principalement i) à la souscription à hauteur de 6 M€ d'obligations convertibles émises par HYPE ii) aux efforts R&D à hauteur de 1,0 M€ et iii) au développement de l'outil industriel pour 9,1 M€, dont 7,9 M€ pour le nouveau site de production.

Les flux financiers ressortent à +5,0 M€ du fait majoritairement de souscription à 6,0 M€ d'emprunts, avec 3 prêts BPI (prêt vert, prêt R&D et prêt innovation) pour un montant total de 3,0 M€ et de 3,0 M€d'emprunts bancaires pour le nouveau site. HRS a également remboursé 0,9 M€ d'emprunts sur l'exercice.

HRS dispose donc d'une trésorerie et équivalents de 34,7 M€ au 30 juin 2022, contre 58,4 M€ au 30 juin 2021 et d'une dette financière brute de 7,5 M€ hors dettes locatives. La trésorerie et équivalents intègre la valeur actuelle des titres Gaussin et Haffner Energie.

La hausse des en-cours clients qui atteint 24,3 M€ au 30 juin 2022 est liée à l'augmentation significative des commandes reçues en fin d'exercice. Le niveau des créances clients résulte de la constatation du chiffre d'affaires stations sans droit immédiat à facturation, en raison de jalons de facturation non encore atteints à la clôture.

L'investissement total pour le nouveau de site de production est estimé à environ 30 M€. Le financement du bâtiment et du terrain pour un montant de 21 M€ est déjà sécurisé à travers, d'une part, quatre emprunts de 4 M€ chacun auprès des banques de HRS et, d'autre part, 5 M€ sur fonds propres déjà décaissés par HRS au démarrage des travaux du bâtiment, en ligne avec la communication publiée lors de l'IPO. Le reliquat d'investissement, soit environ 9 M€, aura pour vocation à être financé en grande majorité par des subventions sur lesquelles HRS est en attente de décision et d'instruction.

DÉPLOIEMENT COMMERCIAL 2022-2025 SOUTENU PAR LE CHANGEMENT DE DIMENSION

DU MARCHÉ VERS DES DÉPLOIEMENTS MASSIFS

61 stations signées sur les 100 de l'objectif 2025

Les nouveaux partenariats et projets s'inscrivent parfaitement dans la continuité du plan de développement ambitieux de HRS , présenté lors de l'introduction en Bourse, qui vise le déploiement de 100 stations sur la période 2021-2025. Le portefeuille de stations déjà déployées ou à déployer, au travers de contrats signés, atteint 61 stations. HRS a notamment installé ses 5 premières stations délivrant les 3 pressions (350, 350 HF et 700 bars) pour TotalEnergies, Plug Power, le syndicat d'énergie de la Vendée (SyDev), HyGo (Vannes) et Hympulsion (Saint-Priest).

Dans ce cadre, la prise de commandes sur l'exercice 2021/2022 s'élève à 72,6 M€, ce qui porte à 83,3 M€ le total de prises de commandes depuis l'introduction en Bourse en février 2021. Ainsi, après déduction du chiffre d'affaires déjà reconnu sur les deux derniers exercices, le carnet de commandes s'élève à 60,2 M€ au 30 juin 2022, à reconnaitre en chiffre d'affaires entre 2022 et 2026.

Accélération du déploiement commercial en Europe

En Italie, HRS a annoncé, le 1 er septembre 2022, s'être associé à Simplifhy, fournisseur italien de solutions d'ingénierie hydrogène, pour adresser ce marché ( voir communiqué ).

En Espagne, au-delà du recrutement récent d'un Business Development Manager basé à Barcelone, HRS prévoit l'ouverture d'un bureau commercial afin d'assurer une présence locale active.

Un changement d'échelle qui continue et s'illustre par un pipeline commercial en progression

HRS s'est positionné sur une partie importante de ses projets, fort de son expertise, ce qui porte à plus de 855 M€ le pipeline de projets identifiés soit une multiplication par 6 en un an. En détail, ce pipeline commercial est composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 105 M€ (x4 en un an) avec des livraisons sur la période 2022-2026. Ce chiffre comprend la finalisation prochaine d'un accord de partenariat commercial, industriel et technique avec Engie Solutions concernant leurs projets de mobilité H2.

des appels à projets sur lesquels HRS s'est positionné pour des projets de stations supplémentaires livrables entre 2022 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 750 M€ (x8 en un an).

AMBITIONS DE FORTE CROISSANCE EN 2022/2023 ET NETTES AVANCÉES DANS LE CADRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

S'appuyant sur son carnet de commandes, et sur les négociations en cours avec nos clients historiques, HRS vise au 30 juin 2023, la poursuite de la forte croissance de son chiffre d'affaires, qui devrait progresser de plus de +50% par rapport à l'exercice 2021/2022. La saisonnalité sera marquée comme lors de l'exercice précédent en termes de volumes, avec un second semestre plus important que le premier. Bien que la croissance des effectifs soit soutenue sur les douze prochains mois, HRS continuera de s'inscrire dans un strict contrôle de ses charges d'exploitation.

Ainsi, HRS progresse sur son plan de développement qui vise à être leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. HRS poursuit en parallèle son déploiement industriel et commercial notamment sur les axes suivants :

la construction de son nouveau site de production et R&D à Champagnier dans le bassin grenoblois ( voir communiqué ) . Les travaux engagés en 2021 avancent à grands pas et le projet reste dans les délais. La livraison du centre de production s'effectuera au début de l'année 2023 et les bureaux à la fin du premier semestre 2023. Cet espace de 14 300 m², unique en Europe, sur un terrain de 2,6 hectares, permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, d'une zone d'essai unique, d'une station de ravitaillement en hydrogène pour tout type de véhicule et d'une production d'hydrogène vert. Le bâtiment sera également équipé de panneaux solaires sur une surface de 10 000 m². Ce bâtiment sera certifié BREEAM Very Good, une méthode de certification de la performance environnementale et humaine des sites ;

un plan de recrutement intensif pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. Dans le cadre de son ambitieux plan de recrutement 2021-2025, HRS a quasiment doublé ses effectifs sur l'exercice 2021-2022 intégrant 37 collaborateurs supplémentaires à fin juin 2022. L'entreprise a accéléré la structuration de ses équipes notamment le bureau d'études et les équipes opérationnelles de Commissioning /SAV-Maintenance. L'acquisition d'AEI, partenaire historique de HRS , a également permis de renforcer ses compétences en automatisme et électricité. Ce sont actuellement, avec les prestataires, plus de 90 personnes qui œuvrent pour le développement de HRS et de nombreux recrutements sont en cours pour soutenir les projets à venir.

des partenariats et alliances stratégiques dans le secteur en France et en Europe. En application de cette stratégie, Burckhardt Compression et HRS ont signé un accord de mise en commun de leur savoir-faire pour développer les stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité avec la commande de compresseurs spécifiques produits par Burckhardt Compression. Plus largement HRS est en cours de finalisation avec ses partenaires des contrats-cadres pluriannuels pour garantir la chaine d'approvisionnement des organes des stations 200 kg/jour à 2 tonnes/jour jusqu'en 2025 ;

le déploiement d'une force commerciale en Europe. En complément de la force commerciale ibérique et du partenariat en Italie avec Simplifhy, pour l'exercice 2022/2023, les recrutements de business developpers sur les zones germanophones et nord-européennes restent une priorité. De plus, HRS étudie la possibilité de se déployer au Moyen-Orient où des projets de mobilité hydrogène émergent ;

une participation active aux organisations clés de la filière , qui visent à promouvoir la mobilité hydrogène telles que France Hydrogène, European Clean Hydrogen Alliance, MENA Hydrogen Alliance et Hydrogen Europe. Adamo Screnci, Directeur général délégué de HRS tient la présidence du groupe de travail de Hydrogen Europe sur la mobilité hydrogène, pour le déploiement d'infrastructures à l'échelle européenne, entre autres et fait partie des World Hydrogen Leaders. En août 2022, HRS a rejoint Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique en région Auvergne-Rhône-Alpes qui, comme HRS , s'inscrit pleinement dans le développement économique durable des territoires.

PERSPECTIVE 2025 CONFIRMÉE

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 M€ de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025. HRS confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Chiffre d'affaires semestriel 2022/2023 le 19 janvier 2023 après bourse

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

ANNEXES

Bilan

Bilan actif consolidé 30/06/2022 30/06/2021 Ecart d'acquisition 450 339 - Immobilisations incorporelles 1 533 881 552 271 Immobilisations corporelles 9 679 640 710 768 Droits d'utilisation 1 781 326 1 887 465 Immeubles de placement Immobilisations financières 6 141 870 100 870 Participations dans les entreprises associées Impôts différés - actif 2 804 768 2 295 658 Autres actifs non courants Actif non courant 22 391 823 5 547 032 Stocks et en-cours 2 119 218 533 052 Clients et comptes rattachés 24 308 268 9 331 237 Instruments financiers actif Autres actifs courants 1 878 812 2 921 752 Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 669 574 58 439 956 Actif courant 62 975 872 71 225 996 Total ACTIF 85 367 695 76 773 029

Bilan passif consolidé 30/06/2022 30/06/2021 Capital 1 516 085 1 516 085 Primes liées au capital 68 207 846 68 207 846 Ecart de réévaluation Réserves (3 062 103) (1 650 898) Résultat net (Part du groupe) (234 015) (167 572) Auto-contrôle Autres réserves Capitaux propres (part du groupe) 66 427 813 67 905 462 Intérêts ne conférant pas le contrôle Total des capitaux propres 66 427 813 67 905 462 Engagements retraite et assimilés 120 187 98 575 Provisions non courantes Impôts différés - passif Endettement non courant 6 602 481 1 177 598 Dettes de location non courantes 1 317 992 1 494 901 Autres passifs non courants 1 204 738 - Passif non courant 9 245 399 2 771 074 Provisions courantes 65 168 - Endettement courant 897 922 433 626 Dettes de location courantes 486 677 413 352 Fournisseurs et comptes rattachés 3 954 911 3 421 765 Instruments financiers passif Autres passifs courants 4 289 806 1 827 750 Passif courant 9 694 484 6 096 493 Total Passif 85 367 695 76 773 029

Compte de résultat

30/06/2022 30/06/2021 Variations Chiffre d'affaires 17 033 615 10 488 273 6 545 342 Achats de production (11 549 085) (6 827 143) (4 721 942) Variation de stocks 1 546 303 358 167 1 188 135 Production immobilisée Marge Brute 7 030 833 4 019 298 3 011 535 % MB / CA 41,3% 38,3% 46,0% Masse salariale économique (4 339 277) (2 090 443) (2 248 834) Locations (équipement) (130 476) (329 685) 199 209 Frais de déplacement (258 808) (63 367) (195 441) Autres frais généraux (1 861 368) (1 033 450) (827 918) Impôts et taxes (98 299) (45 113) (53 186) Autres produits et charges 31 074 2 271 28 803 EBITDA 373 679 459 511 (85 832) % EBITDA / CA 2,2% 4,4% -1,3% Dotations aux amortissements et provisions (777 877) (663 288) (114 589) EBIT (404 198) (203 777) (200 422) % EBIT / CA -2,4% -1,9% -3,1% Produits financiers 115 516 112 743 2 773 Charges financières (50 131) (55 219) 5 089 Résultat financier 65 386 57 524 7 862 Produits exceptionnels 10 300 - 10 300 Charges exceptionnelles (2 327) (858) (1 469) Résultat exceptionnel 7 973 (858) 8 831 Impôt sur les bénéfices 96 824 (20 461) 117 285 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence Résultat net de l'ensemble consolidé (234 016) (167 572) (66 444) Ecarts actuariels sur engagements de retraite 22 (2) 24 Plus value réalisée sur titres 298 298 Moins-value latente sur titres (1 770) (1 770) Impôts différés 363 363 Total des autres éléments du résultat global nets d'impôts (1 088) (2) (1 086) Résultat global (1 322) (169) -1 153

Tableau des flux de trésorerie

Tableau de flux de trésorerie consolidé 2022.06 2021.06 Résultat net total des entités consolidées (234 016) (166 918) Dotations nettes aux amortis. dépr. et provisions (984 884) 663 288 Élimination des plus ou moins values de cessions d'actifs (9 056) - Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 9 025 (11 545) CAF après coût de l'endettement financier (1 218 931) 484 825 Coût de l'endettement financier 49 239 (57 524) Charge d'impôt de la période, y compris impôts différés (96 824) 20 461 CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (1 266 516) 447 762 Variation du BFR (11 022 879) (6 684 702) Flux tréso actifs non courants à céder et act abandonnées - (22 263) FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I) (12 289 395) (6 259 203) Acquisitions d'immobilisations (16 220 908) (769 185) Cessions d'immobilisations 10 300 - Réduction des autres immobilisations financières 60 000 - Incidence des variations de périmètre (338 566) (60 744) FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II) (16 489 174) (829 929) Variation nette des emprunts 5 005 223 (550 979) Dont remboursements des droits d'utilisation (IFRS16) (501 881) - Augmentations / réductions de capital - 66 810 991 Variation nette des concours bancaires 4 703 (639 888) FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) 5 009 926 65 620 124 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) (23 768 644) 58 530 992 Trésorerie : ouverture 58 437 817 (93 172) Trésorerie : correction à-nouveaux / reclassements Trésorerie : clôture 34 669 173 58 437 817

[1] Hors dotations aux amortissements et provisions

[2] EBITDA : selon la définition utilisée par la Société, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt de l'année.

