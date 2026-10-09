HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : PROLONGEMENT DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL JUSQU'AU 23 OCTOBRE 2026

Grenoble, le 9 octobre 2026 à 19h00 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène (ci-après la « Société » ou « HRS »), annonce aujourd'hui avoir prolongé la période de souscription de son augmentation de capital annoncée le 29 septembre 2026, jusqu'au 23 octobre 2026 au plus tard (l' « Augmentation de Capital »). Ce délai a été accordé pour permettre la finalisation des formalités administratives préalables à la souscription d' Arago Technologie, maison mère d'Azur DataCenter.

La Société a par ailleurs été informée du retrait d'un investisseur. L'Augmentation de Capital serait en conséquence d'un montant brut de 3,13 M€ (soit 82% du montant initialement visé de 3,81 M€). Elle serait constituée de 1,65 M€ par versement en numéraire et 1,48 M€ par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. En parallèle, la deuxième tranche de 0,50 M€ d'obligations simples (OS) a déjà été intégralement souscrite.

Renforcement de la trésorerie et allongement de l'horizon de liquidité

L'Augmentation de Capital et la deuxième tranche d'OS se traduiraient par un renforcement de la trésorerie de HRS pour un total de 2,15 M€ de nouvelles liquidités. Ces opérations permettraient d'étendre l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'en février 2027. Cet horizon n'intègre ni les rentrées financières susceptibles de résulter de nouvelles commandes potentielles, sur lesquelles HRS est actuellement positionnée, ni les ressources qui pourraient être générées par l'opération de lease-back.

HRS poursuit également ses négociations avec son pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire dont les modalités seront ajustées pour tenir compte des financements susvisés et qui pourrait être finalisé en octobre 2026.

La finalisation de la cession-bail du siège ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devraient intervenir à la fin de l'année 2026.

En cas de concrétisation de l'ensemble de ces sources de financement, HRS estime qu'elle disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà de 12 mois.

Modalités de l'Augmentation de Capital

L'Augmentation de Capital a été décidée le 28 septembre 2026 par le Conseil d'administration, en vertu de la délégation de compétence accordée par l'Assemblée Générale du 27 novembre 2025, au titre de sa 9 ème résolution (augmentation de capital par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier).

La période de souscription avait été fixée du 29 septembre 2026 au 7 octobre 2026.

Toutefois, en raison de formalités administratives nécessaires à la souscription d'Arago Technologie, le Conseil d'administration a décidé le 7 octobre 2026 d'étendre cette période de souscription jusqu'au 23 octobre 2026 au plus tard.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est un concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène.

Il est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité et propose une gamme complète de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour . Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, qui intègre une zone d'essais unique en Europe, permettant de tester, éprouver et développer ses produits et solutions.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe. 23 contrats de maintenance de stations hydrogène sont à ce jour signés .

HRS développe également une offre de filling centers dédiée aux infrastructures logistiques de l'hydrogène ainsi que des Secure Power Units (SPU) pour la production d'électricité à partir d'hydrogène dédiée aux infrastructures critiques.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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