HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : PREMIERS RAVITAILLEMENTS SUR LA STATION HYDROGENE HRS40 EN OCCITANIE POUR LE GROUPE SEVEN

Grenoble, le 3 mars 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce que sa station HRS40 (capacité de 1 tonne par jour) a effectué avec succès ses premiers ravitaillements à 350 et 700 bar. Cette station a été installée par les équipes HRS fin 2024 à Saint-Sulpice (Occitanie) pour le compte de son client SEVEN , acteur clé de la transition énergétique.

Dans le cadre du projet européen Corridor H2 soutenu par la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne, SEVEN a commandé en avril 2024 [1] à HRS une station HRS40 intégrée en février 2025 à sa station multi-énergies de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn (Occitanie).

Les premiers ravitaillements ont été effectués sur un autocar rétrofité pour la région Occitanie (réservoir de 35,8 kg à 350 bar) ainsi que sur un véhicule Toyota Mirai (réservoir de 5,6 kg à 700 bar).

Ces ravitaillements sont rendus possibles 6 semaines après l'installation de la station grâce au travail de tests et de développement réalisés par les équipes HRS sur sa zone d'essais. L'efficacité de cette réalisation repose également sur les compétences et le professionnalisme des équipes d'installation et de démarrage HRS .

A terme, une flotte de 15 autocars hydrogène sera ravitaillée sur ce site, ce qui contribuera à la décarbonation de la mobilité dans la région.

Avec cette station 1 tonne / jour, HRS démontre sa capacité à déployer des stations de grande capacité, de répondre rapidement aux besoins de ses clients et ainsi conforte son leadership européen dans le déploiement de stations hydrogène compatibles AFIR [2] .

HRS contribue ainsi à ce projet européen d'ampleur, rendant possible le ravitaillement en hydrogène sur un axe stratégique, allant de la péninsule ibérique au nord de l'Europe, et confirme son engagement en faveur de la transition énergétique du secteur des transports.

Jean-Michel RICHETON , Président du groupe SEVEN , déclare : « Nous sommes heureux d'annoncer la mise en service de la station hydrogène à Saint-Sulpice la Pointe, dans le Tarn. Ce projet, qui symbolise notre engagement envers une mobilité durable, n'aurait pas pu voir le jour sans l'expertise et le dévouement de nos partenaires. Nous adressons un remerciement particulier à HRS et à son PDG, Hassen Rachedi, dont la vision et le savoir-faire technique ont été essentiels à la réalisation de cette infrastructure de pointe, en un temps record. »

Hassen RACHEDI , fondateur et PDG de HRS , déclare : « Nous sommes heureux d'avoir installé avec succès cette station HRS40 pour SEVEN, véritable spécialiste du développement et de la distribution d'énergies d'avenir. Ceci témoigne une nouvelle fois de l'expertise de nos équipes et de leur capacité à intervenir rapidement sur le terrain pour installer et mettre en service une station adaptée aux besoins du client. En contribuant au projet Corridor H2, nous renforçons de manière concrète notre engagement en faveur de la mobilité durable, au service de tous les territoires. Nous confortons enfin notre positionnement d'acteur de référence en Europe afin de répondre aux défis du ravitaillement de la mobilité lourde, notamment dans le cadre de la réglementation AFIR, qui nous ouvre de belles perspectives. »

À PROPOS DE SEVEN

Le groupe SEVEN fondé en 2017 apporte un savoir-faire unique en maitrisant l'ensemble de la chaine de valeur développant ainsi de nouvelles énergies d'avenir, de la production à l'usage.

Le premier maillon du groupe est son réseau de stations multi-carburants (BioGNC, bioH2 et IRVE) pour le transport routier et maritime.

Economie circulaire, autonomie énergétique, emploi local et énergie renouvelable sont autant de sujets qui animent l'équipe de SEVEN .

Aussi, pour soutenir l'innovation et l'émergence de nouveaux savoir-faire, SEVEN se positionne sur des projets novateurs, notamment avec la technologie VabHYogaz®, permettant de produire de l'hydrogène renouvelable à partir de matière organique.

En parallèle, SEVEN complète sa chaine de valeur au côté de partenaires industriels pour concevoir et développer des solutions de rétrofit clés-en-main à destination de la mobilité lourde.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-huit stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Voir le communiqué du 3 avril 2024 .

[2] AFIR : Alternative Fuel Infrastructure Regulation