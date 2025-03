HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : POINT SUR LES CLIENTS PHYNIX ET HYPE ASSETS

Grenoble, le 11 mars 2025 - HRS , leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, fait un point sur les dernières évolutions relatives aux clients pHYnix et Hype Assets.

Point de situation avec le client pHYnix

HRS a pris acte du placement en redressement judiciaire en date du 6 mars 2025 de son client pHYnix, assorti d'une période d'observation de 6 mois.

Les stations en cours de production n'ont pas été livrées et restent donc stockées chez HRS .

En cas de défaut définitif de pHYnix, les stations pourraient in fine être réaffectées à d'autres clients solvables en effectuant toutefois les adaptations techniques nécessaires aux spécificités des nouveaux projets.

Point de situation avec le client Hype Assets

Malgré plusieurs tentatives de résolution à l'amiable, HYPE Assets n'a toujours pas honoré ses engagements et ne donne aucune visibilité sur le calendrier d'installation des stations, pourtant prêtes à être livrées par HRS.

HRS est rentré en contentieux afin de faire valoir ses droits et tiendra le marché informé de toutes avancées significatives dans ce domaine.

Pour ces deux situations, les impacts comptables seront précisés lors de la publication des résultats semestriels prévue le 24 avril.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats semestriels 2024/2025 le 24 avril 2025 après bourse.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-huit stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32