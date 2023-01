HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : PHYNIX et HRS signent un accord-cadre pour le déploiement de projets européens de mobilité hydrogène - Commande ferme de 8 stations HRS de ravitaillement en hydrogène vert dont 5 de 1 tonne/jour

PHYNIX ET HRS SIGNENT UN ACCORD-CADRE

POUR LE DÉPLOIEMENT DE PROJETS EUROPÉENS

DE MOBILITÉ HYDROGÈNE

COMMANDE FERME DE 8 STATIONS HRS

DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE VERT

DONT 5 DE 1 TONNE/JOUR

Grenoble, le 19 janvier 2023 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , annonce avoir signé un accord-cadre avec pHYnix , producteur indépendant européen d'hydrogène vert et de services associés, matérialisé par une première commande ferme de 8 stations HRS , dont 5 de capacité 1 tonne/jour et 3 stations 200 kg/jour. Cet accord représente un chiffre d'affaires minimum de plus de 18 M€ pour HRS .

pHYnix porte des projets européens de production et de distribution d'hydrogène vert dans les secteurs de la mobilité et de la chaleur industrielle. Pour cela, pHYnix développe, construit et exploite des centrales à hydrogène puis pilote le développement des infrastructures associées.

Dans le cadre de cet accord qui lie les partenaires jusqu'en 2027, HRS devient l'un des fournisseurs privilégiés des stations de ravitaillement en hydrogène des projets développés par pHYnix . Par ailleurs, pHYnix s'est engagé à passer une partie de ses futures commandes auprès de HRS , au-delà des 8 premières prévues dans l'accord.

Le pipeline de projets de pHYnix est de 1,7GW, et comprend différentes modalités, de la production à la mobilité, au Portugal, l'Espagne et la France. La première commande de 3 stations 200 kg/jour sera destinée aux premiers projets mis en place par pHYnix . La seconde commande comprenant les 5 autres stations 1 tonne/jour sera desservie avant juin 2024 dans le cadre des projets suivants.

Jean Pierre RICHE, Fondateur et Président de pHYnix , a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec HRS , un des acteurs de référence du marché de stations à hydrogène. Cet accord démontre l'accélération de notre développement et symbolise notre volonté de rester à l'avant-garde de la transition à hydrogène renouvelable en Europe. pHYnix accompagne ses clients dans toute la chaîne de valeur, de la production d'hydrogène renouvelable jusqu'aux applications pour l'adoption du véhicule à hydrogène, en favorisant le développement d'écosystèmes régionaux de mobilité décarbonée. »

Hassen Rachedi, Fondateur et PDG de HRS a ajouté : « HRS est fier d'accompagner pHYnix dans le déploiement de projets européens, à la fois ambitieux et concrets dans l'hydrogène vert. La décarbonation des transports, au travers de la mobilité hydrogène, passe par la mise en place rapide d'un réseau d'infrastructures de dimension commerciale allant de la production à la distribution d'hydrogène. pHYnix est aujourd'hui un des acteurs les plus dynamiques dans ce domaine, ce qui en fait un partenaire naturel de HRS . Notre capacité à déployer rapidement des stations de large capacité, d'1 tonne/jour et plus, permettra d'accompagner l'essor rapide des capacités de production d'hydrogène vert de pHYnix . »

À propos de pHYnix

pHYnix est une société européenne indépendante qui se consacre à la production, à la transformation et à la commercialisation d'installations de production d'hydrogène renouvelable. Avec des équipes en France, en Espagne et au Portugal, pHYnix est une filiale d'EverWatt, acteur intégré spécialisé dans l'aménagement énergétique et la décarbonation des Territoires, dont l'actionnaire majoritaire est Transition Evergreen, le premier fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone.

pHYnix dispose de la première installation de production d'hydrogène renouvelable de taille commerciale (10 MW), Vitale, qui est en phase de construction. Située à Alcazar de San Juan (Ciudad Real, Espagne), Vitale produira 1 450 tonnes d'hydrogène renouvelable par an à partir du 1T-2024 destiné aux secteurs de la mobilité, de la logistique, du transport longue distance de passagers, du transport urbain et interurbain de la Communauté de Madrid, ainsi que l'injection dans le réseau de gaz.

pHYnix contribue à l'indépendance énergétique des territoires et des pays et à la transition énergétique de ses clients, en réalisant pour eux la décarbonation de leur activité, une migration compétitive et la fourniture d'hydrogène renouvelable.

À propos de HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

Relations presse pHYnix

Pía SERRA

piaserra@phynix-energy.eu

Tél : +34 616 93 32 83

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmeakZ1qaZeYmZtvZpaYmZZlmGqXx5aZlmKZmZRxZJica5thx26SmpnLZnBplmZn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78111-01_19-phynix-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com