HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Nomination d'Adamo Screnci au poste de Directeur Général Délégué

Nomination d'Adamo Screnci

au poste de Directeur Général Délégué

Grenoble, le 12 juillet 2021 - Lors du conseil d'administration tenu ce jour, HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la nomination d'Adamo Screnci, en qualité de Directeur Général Délégué de la société, qu'il rejoindra le 1er septembre 2021.

PLUS DE 15 ANS D'EXPERTISE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'HYDROGÈNE

Diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble et de l'INSEAD, Adamo Screnci occupa plusieurs postes de direction avant de rejoindre Air Liquide en 2000, où son intérêt pour l'hydrogène se matérialise, il y fut nommé Vice-président Ventes et Marketing et membre du CODIR de la Division des Techniques Avancées.

Convaincu de l'importance du rôle de l'hydrogène dans la construction d'un monde décarboné, il rejoint McPhy dès ses débuts en 2009. Il participera à toutes les phases de la vie d'une start-up, jusqu'à en devenir Directeur Général Délégué en 2015. Il rejoint ensuite le groupe allemand thyssenkrupp en 2017, en tant que Responsable du développement commercial mondial Hydrogène vert et chimie verte, pour en faire un acteur incontournable du marché de l'hydrogène et de la chimie décarbonée. En 2020, il prend la direction de la division Hydrogène de TotalEnergies, menant à bien de nombreux projets aux côtés des plus grands acteurs de la filière, avant de rejoindre HRS.

Adamo Screnci s'est également impliqué au sein de divers organismes au cœur du développement mondial de la filière hydrogène :

2015 - Vice-Président du Comité stratégique de l'Association italienne de l'hydrogène et des piles à combustible ;

2017 - Vice-président - Industrial Innovation & International - de la Fondation E5T ;

2018 - Conseiller du Comité d'organisation du Congrès des véhicules à pile à combustible (Chine) ;

2021 - Membre du Board MENA Hydrogen Alliance de DII Desert Energy.

Cumulant une expérience de plus de 30 ans au sein de grands groupes internationaux et start-up, il a notamment œuvré au développement de nouveaux marchés, à la signature d'alliances d'envergure mondiale, la création d'acteurs clés, en conjuguant expansion commerciale et rationnel économique. Adamo Screnci prendra au 1er septembre 2021 ses fonctions de Directeur Général Délégué de HRS.

Fort de résultats opérationnels et commerciaux totalement en ligne avec le plan de marche annoncé lors de l'IPO, HRS est parfaitement positionné pour atteindre tous ses objectifs à court et moyen terme, plaçant de facto la société comme un des leaders européens des stations de ravitaillement en hydrogène.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Adamo Screnci à la direction de HRS, l'un des référents mondiaux du développement de la filière hydrogène, au cœur de la transition énergétique depuis plusieurs années. Il nous apportera sa connaissance des acteurs clés de l'écosystème hydrogène ainsi que son expérience en Direction Générale, opérationnelle et commerciale. Nous partageons la même vision stratégique et l'ambition de faire de HRS le leader européen des stations de ravitaillement hydrogène.»

Adamo Screnci, Directeur Général Délégué déclare : « Je suis ravi de rejoindre HRS, qui a développé depuis plusieurs années une maîtrise technologique et un savoir-faire unique sur les stations de ravitaillement en hydrogène, avec une offre parmi les plus avancées du marché. Les investissements dans l'infrastructure sont clés pour le déploiement de l'hydrogène dans la mobilité. HRS a une formidable carte à jouer et je suis convaincu de notre capacité à prendre une position d'acteur de premier plan sur le marché français et européen. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019/2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

