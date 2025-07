HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : INAUGURATION DE LA STATION DE RAVITAILLEMENT HYDROGÈNE HRS40 POUR HYMPULSION À PROXIMITÉ DE L'AÉROPORT DE LYON SAINT-EXUPÉRY

Grenoble, le 3 juillet 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce que sa station HRS40 (capacité de 1 tonne par jour), installée à proximité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (Rhône) pour le compte de son client HYmpulsion, a été inaugurée le lundi 30 juin 2025.

Cette station de grande capacité s'inscrit dans le cadre du projet Zero Emission Valley (« ZEV »), mené par HYmpulsion . Ce projet d'envergure vise, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à développer une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert ainsi qu'à la mise à disposition de véhicules à hydrogène. D'ici 2027, 80 poids lourds et 200 véhicules utilitaires légers seront progressivement mis en circulation pour dépasser le millier de véhicules en circulation à l'horizon 2028 .

Un maillage territorial de stations hydrogène qui s'intensifie

Située sur le réseau central RTE-T, la station bénéficie d'un emplacement stratégique et offre une solution de ravitaillement pour le transport routier intensif, répondant aux exigences de l'AFIR [1] . Par ailleurs, sa proximité immédiate avec l'aéroport international contribue à la décarbonation de la mobilité de la plateforme aéroportuaire, avec une capacité de ravitaillement de 150 véhicules par jour.

HYmpulsion dispose désormais de trois stations dans un rayon de 20 kilomètres dans la grande métropole lyonnaise :

Aéroport Lyon-Saint Exupéry – HRS40

Saint-Priest – HRS14

Vénissieux – HRS28 (en cours d'expansion par les équipes de HRS )

Ces stations renforcent le maillage territorial des stations de grande capacité et contribuent à l'accélération du déploiement de la mobilité hydrogène dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Trois autres stations HRS pour HYmpulsion seront mises en service en 2025 :

Aubenas (07) – HRS14

Malataverne (26) – HRS40

Saint-Egrève (38) – HRS28

La mise en service de ces stations de grande capacité témoigne une nouvelle fois de la capacité de HRS à répondre rapidement aux besoins de ses clients et de la pertinence de ses solutions afin de favoriser la transition vers une mobilité décarbonée.

Pour Fabrice Pannekoucke , Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : « La Région s'est engagée dès 2017, sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, dans le développement de l'hydrogène pour accélérer la transition énergétique, décarboner l'industrie et les transports, et valoriser son potentiel industriel. Aujourd'hui, la filière régionale compte 285 entreprises impliquées dont 38 entièrement dédiées à l'hydrogène, 45 centres de recherche et 12 formations spécialisées... Un écosystème régional sans équivalent en France et un territoire de référence en Europe. »

Florian Chevallier , Président d'HYmpulsion, témoigne : « L'inauguration de la station Aéroport Lyon-Saint Exupéry est une étape stratégique pour HYmpulsion. Cette station vient renforcer notre réseau, dans un endroit stratégique, au cœur d'un carrefour multimodal qui concentre les mobilités ferroviaire, routière et aérienne. Cette nouvelle station illustre bien le modèle déployé par HYmpulsion, avec la présence de trois stations opérationnelles dans un rayon de moins de 20 kilomètres. Enfin, ce projet confirme la volonté de nos actionnaires et de l'écosystème régional de poursuivre le développement de l'hydrogène sur le territoire, qui plus est sur un lieu hautement symbolique des mobilités de la région Auvergne-Rhône-Alpes. »

Hassen Rachedi , fondateur et PDG de HRS , déclare : « Nous sommes très heureux d'inaugurer cette nouvelle station de grande capacité pour HYmpulsion, avec qui nous entretenons une relation de longue date dans le cadre de ce programme ambitieux. Nos équipes ont une nouvelle fois démontré leur expertise pour installer sur le terrain une infrastructure répondant parfaitement à la demande de notre client. Enfin, nous sommes fiers de contribuer au renforcement du maillage territorial des infrastructures dédiées à l'hydrogène au sein de notre région. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-neuf stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Règlement Européen Alternative Fuel Infrastructure Regulation imposant au niveau européen une station 1 tonne/jour à 700 bar tous les 200 km sur le réseau RTE-T et une station par nœud urbain d'ici 2030.