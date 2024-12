HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HYMPULSION COMMANDE 4 NOUVELLES STATIONS HRS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE MOBILITÉ HYDROGÈNE "ZERO EMISSION VALLEY" EN RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Grenoble, le 17 décembre 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce avoir reçu une nouvelle commande de la société HYmpulsion, en charge du projet Zero Emission Valley (« ZEV »), pour l'installation de quatre nouvelles stations HRS14 [1] en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une mise en service prévue au 1 er trimestre 2025.

Cette nouvelle commande porte à un total de huit stations les commandes effectuées par HYmpulsion auprès de HRS dans le cadre du projet ZEV, témoignant de la reconnaissance de HYmpulsion pour la qualité et la fiabilité des stations fournies par HRS . Pour mémoire, dans le cadre de ce projet, une station HRS14 a déjà été installée à Saint-Priest (69). De plus, une station HRS14 à Aubenas (07) et deux stations HRS40 (40 kg/heure soit 1 tonne/jour) à Lyon Saint Exupéry (69) et Malataverne (26) sont en cours d'installation et seront opérationnelles dans les prochaines semaines.

Les quatre nouvelles stations de ravitaillement hydrogène intégreront le parc d'HYmpulsion dans la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d'accélérer la transition vers la mobilité hydrogène et de renforcer son maillage territorial. Elles seront ouvertes au public pour le ravitaillement des véhicules légers et lourds.

Le projet Zero Emission Valley vise à développer, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert d'une part et la mise à disposition de véhicules à hydrogène d'autre part. Le plan a ainsi pour objectif de déployer plus de 15 stations de distribution d'hydrogène renouvelable, un électrolyseur capable de produire 800 kg d'hydrogène par jour in situ, ainsi que plus de 1000 véhicules hydrogène pour la mobilité intensive.

Thierry Raevel, Président de HYmpulsion , déclare : « Alors que nous avons pour objectif de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région de France en termes de déploiement d'infrastructures à hydrogène renouvelable, nous sommes très heureux de poursuivre notre relation privilégiée avec HRS. La société nous a en effet déjà prouvé tout son savoir-faire technologique ainsi que sa capacité à livrer et déployer rapidement sur le terrain les stations commandées, alors que 3 stations commandées en 2023 seront opérationnelles d'ici au 1 er trimestre 2025. Nous savons pouvoir compter sur la réactivité de HRS ainsi que sur la grande fiabilité et robustesse de ses stations, qui font de la société un partenaire de référence en France et en Europe. »

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS , ajoute : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle marque de confiance de HYmpulsion. Cette commande supplémentaire vient récompenser notre savoir-faire unique et l'engagement de nos collaborateurs aux côtés d'un acteur pionnier dans le développement de la mobilité hydrogène en France. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec HYmpulsion et de contribuer à l'essor de ce programme ambitieux au service de la mobilité hydrogène. »

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 27 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bar, 350 HF, et 700 bar, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

À PROPOS DE HYMPULSION

Issu d'une alliance entre acteurs publics et privés tels que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ENGIE, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires, HYmpulsion est le pionnier d'une mobilité hydrogène renouvelable pour propulser la connexion entre les territoires.

A travers la construction et l'exploitation de plus de 15 stations d'hydrogène renouvelable, notamment alimentées par un électrolyseur de 2 MégaWatts, HYmpulsion concrétise la mise en place d'une mobilité respectueuse de l'environnement, performante et fiable.

Les objectifs visés sont :

Tisser un réseau qui interconnecte les territoires,

Faciliter la mise en circulation de plus de 1000 véhicules à hydrogène, avec l'appui de subventions et la mise en place de partenariats.

et ainsi contribuer à la réduction des émissions et à l'atteinte de nos objectifs climatiques. Son rôle dépasse la simple construction d'infrastructures. Entreprise, grands comptes, flottes, collectivités… HYmpulsion accompagne et soutient les organisations dans leur transition bas carbone.

En savoir plus : hympulsion.com

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure.