HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS, TOYOTA MOTOR EUROPE ET ENGIE FRANCHISSENT UNE ÉTAPE CLÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UNE TECHNOLOGIE DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Démonstration exclusive de la technologie Mid Flow Twin à Hyvolution Paris sur le stand HRS le 27 janvier à 11h00

Grenoble, le 26 janvier 2026 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce une avancée majeure dans le partenariat stratégique engagé avec Toyota Motor Europe et ENGIE Lab CRIGEN pour le développement de la technologie de ravitaillement hydrogène de nouvelle génération Mid Flow Twin (MFT) .

Dévoilé il y a un an [1] , ce système innovant de ravitaillement vise à élaborer une station à double buse afin d'accélérer les temps de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules lourds et légers . En collaboration avec ses partenaires, HRS est heureux d'annoncer qu'il est parvenu à intégrer les composants MFT au sein d'une borne de distribution RHeaDHy [2] , une réalisation essentielle qui constitue une étape clé vers l'industrialisation de cette solution innovante. Ce système MFT est prêt à être testé, grâce aux composants de nouvelle génération développés dans le cadre du projet européen RHeaDHy, qui vise un débit élevé (300 g/s à 700 bars) pour les véhicules lourds.

Le succès obtenu lors de cette phase d'intégration de la technologie permet désormais de lancer prochainement une nouvelle campagne de tests de qualifications des composants et de leur intégration sur la zone d'essais HRS de Champagnier (Isère) afin de poursuivre le programme de développement.

À cette occasion, HRS convie les acteurs de l'écosystème hydrogène, partenaires, clients et médias à une démonstration concrète de la technologie MFT, qui se tiendra le 27 janvier à 11h00 sur le stand HRS n°L08 à Paris Expo Porte de Versailles (Hall 1), en présence des parties prenantes du projet. Cette démonstration se tiendra à l'issue d'une prise de parole sur scène co-présentée par Toyota Motor Europe et HRS intitulée « Répondre à l'AFIR pour les véhicules légers et lourds de manière rentable » ayant lieu de 10h00 à 10h30 sur la scène « workshop 2 ».

Une technologie structurante pour l'avenir des infrastructures hydrogène

Pour rappel, la technologie Mid Flow Twin repose sur une architecture innovante à double buse, permettant de réduire significativement les temps de ravitaillement, aussi bien pour les véhicules lourds que pour les véhicules légers, tout en optimisant les coûts d'installation et d'exploitation des stations hydrogène. Elle constitue une réponse directe aux enjeux de montée en puissance des usages hydrogène et aux objectifs du règlement européen AFIR.

Après la phase de tests qui sera réalisée sur la zone d'essai de HRS , les travaux se poursuivront en vue de l'intégration de la technologie aux normes internationales. Cette prochaine étape, attendue à l'été 2026, constituera une condition essentielle à réaliser avant le déclenchement de la mise en production industrielle.

Une collaboration stratégique au service de la transition énergétique

Ce partenariat entre HRS , Toyota Motor Europe et ENGIE Lab CRIGEN illustre la capacité de leaders industriels à unir leurs expertises pour accélérer le développement de solutions de ravitaillement en hydrogène de nouvelle génération, prêtes à être déployées, performantes, fiables et économiquement viables. Il confirme également le rôle central de HRS en tant que pionnier des infrastructures hydrogène modulaires, évolutives et à haute performance.

Avec cette nouvelle étape franchie, HRS réaffirme sa volonté de conserver une longueur d'avance technologique, de contribuer activement à la structuration des standards du marché et de soutenir la décarbonation des transports à grande échelle, en Europe comme à l'international.

Hassen Rachedi , fondateur et PDG de HRS , déclare : « La technologie Mid Flow Twin franchit une étape clé vers l'industrialisation. En unissant nos expertises avec Toyota Motor Europe et ENGIE Lab CRIGEN, nous transformons une innovation ambitieuse en une solution industrielle concrète. Cette dynamique collective ouvre la voie à une normalisation à l'été 2026 et à la création d'un nouveau standard pour les infrastructures hydrogène. Chez HRS, nous sommes convaincus que l'innovation partagée et les partenariats de long terme nous permettront de bâtir en Europe une mobilité hydrogène performante, compétitive et durable. »

[1] Voir le communiqué de presse du 28 janvier 2025 .

[2] Le projet RHeaDHy a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1 n°101101443. Le projet est soutenu par la Clean Hydrogen Alliance et ses membres.