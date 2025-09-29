HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS SERA PRÉSENT AU PREMIER CHAMPIONNAT MONDIAL DE COURSE AUTOMOBILE À HYDROGÈNE EN ARABIE SAOUDITE - OUVERTURE PROCHAINE D'UN BUREAU COMMERCIAL À DUBAÏ POUR AMPLIFIER LA PRÉSENCE AU MOYEN-ORIENT

Grenoble, le 29 septembre 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , salue l'organisation de la première FIA Extreme H World Cup, qui se déroulera à Qiddiya City (Arabie saoudite) du 9 au 11 octobre 2025. À l'invitation de Neom, HRS sera présent sur place afin de rencontrer les acteurs locaux du marché de l'hydrogène et promouvoir ses solutions pour la décarbonation des mobilités.

Cette première mondiale marque une étape majeure pour l'industrie de l'hydrogène et la mobilité durable : pour la première fois, un championnat automobile international sera intégralement propulsé à l'hydrogène. Héritière d'Extreme E (100 % électrique), Extreme H incarne une nouvelle ère de la compétition sportive, alliant haute performance, innovation technologique et respect de l'environnement.

L'hydrogène, vecteur de performance et de durabilité

La FIA Extreme H World Cup illustre concrètement le potentiel de l'hydrogène pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. En démontrant sa capacité à alimenter des véhicules dans un cadre sportif exigeant, cet événement met en lumière la robustesse, la fiabilité et l'efficacité de cette énergie propre.

HRS confirme le potentiel commercial au Moyen-Orient

Après la mise en service à l'automne 2024 d'une station de ravitaillement à Neom pour Enowa en Arabie saoudite [1] , HRS a pour objectif d'accélérer son développement dans cette zone dynamique et à fort potentiel .

Afin de développer son ancrage local et se rapprocher de ses prospects, HRS annonce l'ouverture en octobre 2025 d'un bureau commercial à Dubaï (Émirats Arabes Unis).

HRS confirme ainsi son ambition de jouer un rôle actif dans le développement de l'écosystème hydrogène au Moyen-Orient.

Les pays du Golfe ont un potentiel important pour la production d'hydrogène et œuvrent activement au développement de cette énergie bas carbone. L'Arabie saoudite nourrit l'ambition de devenir un acteur majeur dans la production d'hydrogène vert, avec ses projets phares comme le complexe de Neom , en cours de construction, qui ambitionne de produire 600 tonnes / jour à l'horizon 2026 [2] ainsi que le mega-hub de Yanbu qui visent à positionner le royaume comme un leader mondial de l'hydrogène propre. Les Emirats Arabes Unis, à travers leur Stratégie Nationale Hydrogène 2050, aspirent à devenir un des plus grands producteurs d'hydrogène bas carbone à l'horizon 2031, avec une production annuelle 1 million de tonnes d'hydrogène vert et 400 000 tonnes d'hydrogène bleu [3] .

Une vision partagée

L'émergence d'événements internationaux comme Extreme H contribue à sensibiliser le grand public et les acteurs économiques à l'importance de l'hydrogène dans la construction d'un futur énergétique plus durable. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la mission de HRS : accélérer l'adoption de l'hydrogène pour tous les usages de mobilité et infrastructures.

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare : « Le lancement de la FIA Extreme H World Cup illustre la capacité de l'hydrogène à franchir une nouvelle étape en matière de mobilité durable. Voir l'hydrogène s'imposer sur un circuit de compétition internationale démontre sa fiabilité et sa performance, même dans les environnements les plus exigeants. Chez HRS, nous sommes convaincus que ces initiatives renforcent la dynamique mondiale et accélèrent l'adoption de l'hydrogène dans toutes les mobilités. Et nous sommes particulièrement fiers d'avoir déjà contribué à cette dynamique en Arabie saoudite, avec une station en service sur le projet NEOM depuis un an. L'ouverture à venir de notre bureau à Dubaï démontre notre détermination à saisir les opportunités sur ce marché en forte croissance. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Voir le communiqué du 9 janvier 2025 .

[2] Source : Neom Green Hydrogen Company

[3] Source : UAE