HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS SALUE LA PUBLICATION DE LA NOUVELLE STRATEGIE NATIONALE HYDROGENE, QUI MET AU COEUR DES ENJEUX LA MOBILITE LOURDE DECARBONEE

Grenoble, le 16 avril 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, se satisfait de la présentation par le Gouvernement de la Stratégie Nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné (SNH II). Celle-ci réaffirme l'ambition de la France de devenir un leader européen sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, et d'en faire en particulier un levier de souveraineté énergétique et de décarbonation. Elle constitue enfin un signal très positif pour HRS et démontre la pertinence de son positionnement industriel .

Acteur industriel de référence dans les stations hydrogène de grande capacité, HRS conçoit, fabrique et installe des stations avec des capacités de ravitaillement allant de 1 à 4 tonnes par jour . Les stations sont spécifiquement adaptées aux besoins de la mobilité lourde et intensive : flottes de camions, bus, bennes à ordures, véhicules frigorifiques, engins agricoles et de chantiers.

La stratégie française fait de ces usages une priorité nationale, considérant que seuls les véhicules à hydrogène peuvent répondre aux contraintes d'autonomie, de disponibilité et de puissance énergétique dans ces segments.

HRS développe depuis plusieurs années des dispositifs et équipements lui permettant aujourd'hui d'être pleinement en phase avec les orientations stratégiques annoncées . En particulier :

Pour les besoins industriels , HRS a développé un Filling Center & Export Trailer permettant le conditionnement d'hydrogène de 200 à 500 bar , compatible avec toutes les technologie de transport d'hydrogène gazeux. Cette solution flexible est idéale pour les sites industriels ou les projets d'infrastructure de production décentralisée.

, a développé un permettant le conditionnement d'hydrogène de , compatible avec toutes les technologie de transport d'hydrogène gazeux. Cette solution flexible est idéale pour les sites industriels ou les projets d'infrastructure de production décentralisée. Pour la mobilité lourde à haut débit , HRS aujourd'hui est le seul fabricant de stations participant au projet européen RHEADHY , un programme stratégique visant à valider de nouveaux protocoles de remplissage à 700 bar. L'objectif est ainsi de délivrer 100 kg d'hydrogène en moins de 10 minutes , et une technologie de buses jumelées (twin nozzle) développée en partenariat avec Toyota [1] , dont la mise en service est prévue en 2026.

Le Gouvernement prévoit également la création de hubs hydrogène dans les principaux bassins industriels et le long des grands axes routiers, en cohérence avec le règlement européen AFIR ( Alternative Fuel Infrastructure Regulation ). En particulier, la nouvelle stratégie comporte la présence d'une centaine de stations de distribution, qui fourniront 13 000 tonnes par an d'hydrogène décarboné afin d'alimenter plus d'un millier de véhicules lourds.

Pour mémoire, le règlement AFIR impose au niveau européen :

Une station tous les 200 km sur le réseau TEN-T et une station par nœud urbain d'ici 2030 ;

Chaque station devra délivrer 1 tonne/jour à 700 bar ;

Selon Hydrogen Europe [2] , cela représente entre 700 et 1 200 stations hydrogène en Europe d'ici 2030.

Cette orientation confirme l'importance stratégique des stations de grande capacité , pour lesquelles HRS dispose d'un savoir-faire remarquable, avec 4 stations HRS40 installées en France, dont la dernière à Saint-Sulpice [3] (Occitanie).

Avec un parc de 28 stations installées et une capacité éprouvée à produire et installer des stations dans de courts délais, HRS se positionne comme un partenaire incontournable de cette dynamique industrielle française et européenne , avec une technologie éprouvée, un outil industriel en pleine capacité, et une vision claire : accélérer la transition vers une mobilité zéro émission, durable et souveraine.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-huit stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Voir le communiqué du 28 janvier 2025 .

[2] https://hydrogeneurope.eu/a-new-dawn-for-h2-mobility-in-eu/

[3] Voir le communiqué de presse du 3 mars 2025 .