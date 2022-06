HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS remporte le prix Euronext 2021 de l'introduction en bourse catégorie " Small et Mid Cap"

HRS remporte le prix Euronext 2021 de l'introduction en bourse catégorie « Small & Mid Cap»

Grenoble, le 7 juin 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène annonce l'obtention du Prix Euronext de l'Introduction en Bourse 2021 – Catégorie « Small & Mid Cap » à l'occasion de la 10ème édition de la conférence annuelle d'Euronext, qui s'est tenue le 7 juin 2022 à Paris.

Chaque année, les Grands Prix des marchés boursiers décernés par Euronext ont pour vocation de mettre en lumière les opérations les plus marquantes dans leur secteur d'activité et d'encourager les meilleures pratiques de la Place. Pour chaque catégorie, le lauréat est désigné par un jury d'experts prenant en compte des critères quantitatifs et qualitatifs.

Lors de cette édition 2022, 4 prix ont été remis : deux dans la catégorie introductions en Bourse (Small & Mid Cap et Large Cap), deux pour les opérations financières en actions (Small & Mid Cap et Large Cap).

Cette récompense salue le succès de l'Introduction en Bourse de HRS qui a réussi, à ce jour, la plus importante IPO sur le marché Euronext Growth®. Pour rappel, cette opération, réalisée en février 2021, a rencontré un formidable succès, permettant à HRS de lever 97,3 millions d'euros. L'engouement avait été soutenu par des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, ainsi que par un nombre important d'investisseurs individuels. Cela avait été illustré par une demande globale qui avait représenté 5,7 fois l'offre initiale d'actions.

Ce prix est d'autant plus significatif pour HRS , que l'année 2021 avait été marquée par un nombre record d'introduction en bourse, avec 33 opérations sur Euronext et Euronext Growth.

Hassen Rachedi, Fondateur Président-Directeur Général de HRS et Olivier Dhez, Directeur Général délégué : « N ous sommes très fiers d'avoir remporté ce Prix de la meilleure IPO Small & Mid Cap 2021, lors des Grands Prix Euronext des marchés boursiers. Il vient récompenser la plus importante levée de fonds sur le marché Euronext Growth depuis sa création. Nous tenons à remercier encore une fois vivement tous les investisseurs pour leur confiance et le formidable engouement autour de notre projet, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés et ont contribué au succès de cette opération.

Les fonds levés nous ont déjà permis d'accélérer considérablement notre développement et de jouer un rôle majeur pour la démocratisation de l'hydrogène dans les transports. Nous allons encore accélérer dans les prochains mois avec les stations de grande capacité, de 1 tonne / jour et plus. Fabriquées au sein de notre futur site industriel, ces stations qui sont les plus avancées nous permettront d'assoir un peu plus notre position de leader français du secteur et un des plus importants constructeurs d'Europe. »

PARTENAIRES DU SUCCÈS DE L'OPÉRATION

GILBERT DUPONT

GROUPE SOCIETE GENERALE PORTZAMPARC

BNP PARIBAS GROUP LAZARD FIELDFISHER

BK AVOCATS D'AFFAIRES Coordinateur global,

Chef de File et Teneur de Livre associé,

Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre associé Conseil Conseils juridiques PARENTHESE FINANCE CONSEILS D'EXPERTS BBM GROUPE

MAZARS ACTUS

finance & communication Conseil financier Experts comptables Commissaires

aux comptes Communication financière

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Un nouveau site de production de 14 300 m², prévu pour l'automne 2022, situé dans la région de Grenoble à Champagnier (Isère) permettra d'accroitre la capacité de production de HRS et d'atteindre 180 stations par an.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

