HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS OBTIENT LA CERTIFICATION " GREAT PLACE TO WORK " RECONNAISSANT SES ENGAGEMENTS RSE

HRS OBTIENT LA CERTIFICATION « GREAT PLACE TO WORK ® » RECONNAISSANT SES ENGAGEMENTS RSE

Grenoble, le 5 septembre 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , obtient la certification « Great Place to Work® », avec une perception positive globale de ses collaborateurs de 85%.

Lancé en 1981, le label « Great Place to Work® » vient reconnaître et valoriser les efforts des entreprises qui assurent le maintien d'un cadre de travail de qualité à travers le renforcement des valeurs d'entreprise, telle la confiance entre les collaborateurs d'une part et le chef d'entreprise d'autre part. Ce label constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail et des conditions de travail d'une entreprise.

Cette distinction met en lumière les efforts du management de HRS pour offrir à chaque collaborateur un lieu de travail épanouissant. En effet, depuis de nombreuses années, HRS accorde une importance de premier plan aux enjeux de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), avec comme pierre angulaire, le bien-être de ses collaborateurs.

Pour cela, HRS vise en premier lieu à offrir un package salarial particulièrement attractif comprenant notamment une distribution d'actions gratuites chaque année à l'ensemble des collaborateurs. La société a également mis en place la semaine de 4 jours pour le personnel de production renforçant l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. La société propose aussi un restaurant d'entreprise avec une contribution du salarié au minimum légal journalier, avec des menus variés et équilibrés, entièrement réalisés par les équipes du chef Aribert, détenteur de deux étoiles au Guide Michelin et de quatre toques au Gault et Millau. Enfin, HRS s'engage à transférer ses compétences clés aux nouveaux collaborateurs et innove en proposant des sessions d'intégration et de formation sur plusieurs semaines à travers son école de formation : la HRSchool .

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS , commente : « Nous sommes fiers d'avoir obtenu cette certification qui souligne notre engagement envers la qualité de vie au travail de chacun de nos collaborateurs. Leur engagement et leur dévouement sans faille sont le ciment d'HRS, nous nous devons de proposer un environnement de confiance, pilier de notre réussite collective”.

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. A ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de sa salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 18 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de près de 4 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Deborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32