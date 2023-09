HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS lance la HRSchool : une école de formation interne autour des métiers de l'hydrogène

HRS LANCE LA HRSCHOOL :

UNE ÉCOLE DE FORMATION INTERNE AUTOUR DES MÉTIERS DE L'HYDROGÈNE

Grenoble, le 11 septembre 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , présente son programme novateur de formation visant à développer à la fois les compétences de ses collaborateurs et des nouveaux arrivants et, plus largement, à contribuer au développement de l'écosystème hydrogène.

HRS se mobilise pour transférer ses compétences clés aux nouveaux collaborateurs et a décidé d'innover en proposant des sessions d'intégration et de formation sur plusieurs semaines. Cette formation alterne cours théoriques et mises en pratique en atelier, encadrés par des formateurs externes et tuteurs internes. Le programme se complète avec un module dédié aux enjeux de l'hydrogène, ses avantages, ses dangers et son utilité au-delà de la mobilité.

La HRSchool illustre l'engagement profond de l'entreprise envers le développement personnel et professionnel de ses équipes, elle intègre également un accès simplifié à des formations adaptées aux besoins spécifiques de chaque collaborateur.



Pour visualiser la plaquette de présentation de la HRSchool, cliquez ici.

Hassen Rachedi, PDG fondateur de HRS : « Chez HRS, nous croyons que le développement des compétences est clé pour notre succès. C'est pourquoi nous avons lancé la HRSchool, notre école de formation interne dédiée à l'hydrogène. Nous nous engageons à renforcer notre expertise interne et à favoriser une culture d'entreprise solide, axée sur le partage des connaissances et l'entraide.

La HRSchool reflète notre engagement envers l'avenir de la mobilité hydrogène. Nous investissons dans nos équipes, car nous sommes convaincus que des employés compétents et épanouis sont le moteur de notre croissance et de notre contribution à un avenir plus vert et durable. Plus largement, nous sommes fiers de soutenir le bien-être de nos employés à travers des initiatives telles que la mise en place d'une semaine de travail de 4 jours pour le personnel d'atelier, une mutuelle prise en charge à 100%, des aides dans les frais de vie et des installations propices à la qualité de vie au travail sur notre nouveau site de production. Nous croyons en un environnement de travail épanouissant qui favorise l'innovation et la réussite collective.

En renforçant nos compétences internes et en participant à l'épanouissement de nos collaborateurs par des engagements sociaux ambitieux, nous sommes déterminés à construire un champion de l'hydrogène, prêt à relever les défis de demain et à façonner l'industrie de la mobilité hydrogène. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJhslpmbY2fGmnFvasdsb2KZm5iSmmOUZWPGl2pxacrFZ5pmmZpia5SVZnFinGZv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81719-2023_09_11-hrschool-def_hrs.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com