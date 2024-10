HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS INTÈGRE LE MARCHÉ PORTUGAIS AVEC UNE PREMIÈRE COMMANDE DE STATION HYDROGÈNE DE LA PART DE HYCHEM

HRS INTÈGRE LE MARCHÉ PORTUGAIS

AVEC UNE PREMIÈRE COMMANDE DE STATION HYDROGÈNE

DE LA PART DE HYCHEM

Grenoble, le 29 octobre 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce la première commande au Portugal pour la fourniture et l'installation d'une station hydrogène HRS14 pour HYCHEM, un acteur clé de la production d'hydrogène vert. Cette avancée stratégique renforce la présence de HRS dans la péninsule ibérique et marque une étape significative dans l'expansion de son empreinte internationale.

HyChem (anciennement Solvay Portugal, S.A.) est une entreprise spécialisée dans la chimie de l'hydrogène et un partenaire stratégique dans la transition de l'industrie vers la neutralité carbone. Fort de plusieurs décennies d'expérience, HyChem s'est positionné en pionnier de l'innovation dans les solutions énergétiques durables. Son objectif est d'investir dans la transition énergétique, la production d'hydrogène vert et l'innovation technologique, en vue d'une plus grande durabilité.

La station de dernière génération HRS14 sera installée sur le site industriel de HyChem, près de Lisbonne à Póvoa de Santa Iria et sera destiné au ravitaillement de voitures et de véhicules lourds, pour des usages publics et privés.

Le Portugal est aujourd'hui une zone particulièrement dynamique pour le développement de l'hydrogène, avec la mise en place, ces dernières années, de politiques de transitions énergétiques dotées d'objectifs ambitieux de production et de distribution d'hydrogène vert. Pour cela, le pays prévoit d'investir 7 milliards d'euros, dont une partie sera dédiée au déploiement d'un réseau de 100 stations d'ici à 2030.

Cette commande marque un nouveau succès européen pour HRS , avec un 6eme pays dorénavant adressé sur le continent. HRS est ainsi présent dans chacun des 4 pays qui composent le projet de corridor énergétique vert de l'hydrogène H2Med (Portugal, Espagne, France, Allemagne), qui vise à renforcer la sécurité énergétique de l'Europe et à accélérer le développement de l'hydrogène sur le continent, en permettant de relier l'offre des pays producteurs, aux centres de consommation et d'interconnecter les principaux projets de ce corridor.

Manuel Gil Antunes, CEO de HyChem , commente : «En tant que producteur leader sur le marché portugais de l'hydrogène vert, déjà capable aujourd'hui de fournir une grande quantité d'hydrogène au marché, y compris sur celui de la mobilité nous sommes fiers de notre initiative pionnière d'installer sur notre site de Povoa une station de ravitaillement en hydrogène vert pour les véhicules, afin de servir les partenaires du secteur de la mobilité, en partenariat avec un fabricant hautement qualifié de stations de ravitaillement en hydrogène. »

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS , ajoute : « Cette première commande au Portugal représente une étape cruciale dans notre stratégie d'expansion internationale. Nous sommes fiers de collaborer avec un acteur aussi innovant que HyChem, qui partage notre vision d'un avenir durable basé sur l'hydrogène vert. Le marché portugais, avec ses politiques ambitieuses et son engagement envers la transition énergétique, offre un potentiel important pour le développement de nos solutions d'hydrogène. Chez HRS, nous sommes déterminés à accompagner nos partenaires dans la mise en place d'infrastructures de ravitaillement fiables et performantes, partout dans le monde, pour accélérer l'adoption de l'hydrogène pour la mobilité. »

À PROPOS DE HYCHEM

HyChem est une entreprise portugaise spécialisée dans la production d'hydrogène vert et de chlorate de sodium , et se positionne également comme un partenaire stratégique dans la transition vers la neutralité carbone dans l'Industrie et les Transports.

HyChem est une référence nationale dans le secteur chimique portugais, avec une histoire de 90 ans et une expérience dans le domaine des énergies renouvelables, l'économie circulaire, les solutions innovantes de durabilité et l'exploitation de l'hydrogène et des biotechnologies.

Produisant de l'hydrogène depuis 1939 , HyChem possède les connaissances et l'expérience nécessaires à la fabrication, à la compression, au stockage, à l'approvisionnement et à l'utilisation pour diverses applications industrielles, y compris en tant que vecteur d'énergie .

Depuis 2021, elle fait partie d'Algora, une société holding créée par le groupe biotechnologique portugais A4F - Algae for Future.

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 22 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 5 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

