HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS ET SIMPLIFHY S'ASSOCIENT POUR UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CONJOINT EN ITALIE

Le 1er septembre 2022 – Le français HRS, leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène et Simplifhy, fournisseur italien de solutions hydrogène, annoncent la signature d'un partenariat de collaboration sur le marché italien.

Poursuivant l'objectif d'œuvrer en faveur de la décarbonation, HRS et Simplifhy ont convenu de développer, en Italie, des opportunités commerciales conjointes dans les solutions de ravitaillement en hydrogène sur ce marché en pleine croissance. Le gouvernement italien a en effet annoncé le 1er juillet l'allocation de 530 millions d'euros du plan national de relance et résilience à l'expérimentation de l'hydrogène pour le transport ferroviaire et routier. Le pays ambitionne de construire au moins 40 stations de ravitaillement pour véhicules légers et lourds d'ici 2026.

Cet accord non exclusif permettra ainsi d'offrir les solutions de ravitaillement en hydrogène HRS sur le territoire italien avec un support technique local dédié et expérimenté, tout en réduisant les coûts et le temps d'installation des projets sur place.

Fort d'un savoir-faire développé depuis près de 20 ans, l'entreprise française HRS conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance des stations de ravitaillement en hydrogène pour tout type de véhicule. Son expertise a permis de développer des stations dont les avantages compétitifs clés sont appréciés, tant sur le plan technique, comme la standardisation d'éléments s'agençant différemment selon les projets, que commercial, comme des délais optimisés de commercialisation.

Simplifhy est le premier acteur italien à proposer des stratégies et des systèmes de décarbonisation de l'industrie, à travers le déploiement de technologies basées sur l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur d'énergie mais aussi de carburant alternatif. Outre-alpes, Simplifhy développe des solutions personnalisées et intégrées de production, compression, stockage et ravitaillement en hydrogène, avec une expertise en installation, service et assistance.

Hassen Rachedi, président-directeur général de HRS, a déclaré : « Je me réjouis de cette nouvelle étape dans le développement de notre entreprise et des synergies que nous mettons en place sur le continent. HRS et Simplifhy partagent une vision commune selon laquelle l'hydrogène doit être au service de la décarbonation. Ce partenariat a vocation à dynamiser le marché de l'hydrogène au niveau européen, étape nécessaire pour réaliser la transition écologique. Il s'inscrit par ailleurs pleinement dans la stratégie de HRS qui vise à augmenter sa production, tout en respectant les standards les plus strictes en termes de qualité et à conquérir de nouveaux marchés. »

Adamo Screnci, directeur général délégué de HRS, a déclaré : « L'Italie est un marché qui se prête parfaitement au développement des applications de l'hydrogène. D'autant que le pays dispose d'infrastructures de transports de gaz qui comptent parmi les plus développées d'Europe de l'Ouest, et qu'elles pourront, à terme, transporter de l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable dans le pays. Le gouvernement a pris la mesure de ce potentiel en annonçant récemment un plan de soutien aux transports hydrogène. Nous sommes très heureux et motivés à l'idée de participer au développement de la mobilité hydrogène en Italie aux côtés de Simplifhy, notre partenaire. »

Sergio Torriani, président-directeur général de Simplifhy, a déclaré : « Nous partageons avec HRS la même vision selon laquelle la décarbonisation des transports au moyen de l'hydrogène implique une approche réfléchie et holistique. Nous nouons des partenariats avec les meilleures entreprises dans le but d'offrir à nos clients des solutions aussi complètes que compétitives, dans les meilleurs délais. C'est pourquoi HRS est un partenaire qui a toute notre confiance. Avec Hassen, Olivier et Adamo, nous nous appliquons à offrir des solutions innovantes sur le marché italien, avec une chaîne d'approvisionnement, de stockage et de distribution robuste qui répond aux standards de sécurité, de qualité et de fiabilité nécessaires pour ce type d'équipement. »

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

Simplifhy est un fournisseur de solutions italien, situé à Villasanta (Province de Monza et de la Brianza). L'entreprise propose des stratégies et des systèmes de décarbonation de l'industrie grâce à l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique et carburant alternatif.

Simplifhy réalise des solutions complètes sur toutes les applications afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Elle agit comme un point de contact unique pour les études de préfaisabilité, l'ingénierie et l'exécution de projets dans toutes les applications possibles, de la production, du transport et de l'utilisation de l'hydrogène, y compris l'installation, l'exploitation et la maintenance.

Fort d'une expérience reconnue dans les procédés hydrogène et dans l'énergie, Simplifhy conçoit des solutions innovantes de production, de stockage et d'utilisation dans toutes les applications de l'hydrogène, de la génération d'énergie au stations de ravitaillement en passant par l'utilisation directe de l'hydrogène dans les procédés industriels.

Simplifhy est une société attachée au respect des normes les plus strictes en termes de responsabilité et de transparence.

