HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS et HAFFNER ENERGY signent un protocole d'accord stratégique pour la fourniture de solutions de production/distribution de H2 vert pour la mobilité - HRS participera à l'augmentation de capital de HAFFNER ENERGY lors de son introduction en bourse

HRS et HAFFNER ENERGY signent un protocole d'accord stratégique pour la fourniture de solutions de production/distribution de H 2 vert pour la mobilité

HRS participera à l'augmentation de capital de HAFFNER ENERGY lors de son introduction en bourse

Grenoble, Vitry-le-François, France, le 26 janvier 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène , et Haffner Energy, concepteur et fabricants de technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène décarboné , annoncent avoir signé un protocole d'accord (« Memorandum of Understanding ») pour la mise en place d'un partenariat stratégique et capitalistique. Dans ce cadre, HRS et son actionnaire majoritaire se sont engagés à souscrire à hauteur de 8 M€ de nouvelles actions qui seront émises à l'occasion de l'introduction en bourse de Haffner Energy .

HRS et Haffner Energy , deux leaders français de l'hydrogène joignent leurs savoir-faire uniques pour développer la mobilité décarbonée. L'accord signé, visant à la mise en place d'un partenariat stratégique d'une durée initiale de 3 ans, permettra de proposer des solutions communes pour la mobilité, incluant la production d'hydrogène vert Hynoca® de Haffner Energy par thermolyse de la biomasse, et les stations HRS de ravitaillement pour véhicules électriques à hydrogène. Les deux partenaires comptent ainsi proposer une solution 100% verte pour l'accélération du déploiement de la filière hydrogène en France et en Europe. Hynoca® est une technologie compétitive et unique dédiée à la production d'hydrogène vert permettant la séquestration de 16 kg de CO 2 par kg d'hydrogène produit avec une empreinte carbone de -12 kg de CO 2 net.

Ce partenariat intègre également un accord de distribution mutuelle dans lequel Haffner Energy proposera systématiquement et exclusivement à ses clients une option d'intégration des stations HRS . En retour, HRS proposera les solutions Hynoca® Mobilité à ses clients recherchant des alternatives 100% vertes à l'électrolyse. Pour ces projets communs, la fourniture de la solution du partenaire s'effectuera au travers d'un simple contrat de fourniture ou par la création d'un consortium.

Afin de pérenniser le partenariat, HRS participera à hauteur de 3 M€ à l'augmentation de capital d' Haffner Energy dans le cadre de l'admission de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris en qualité d'investisseur industriel. De plus, HR Holding , actionnaire majoritaire de HRS dont le capital est détenu à hauteur de 93,16% par Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS , souscrira également à hauteur de 5 M€, portant l'investissement total de la Société et de son actionnaire majoritaire à 8 M€.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS ajoute : « Ce nouveau partenariat stratégique avec un acteur aussi innovant et ambitieux que Haffner Energy est une nouvelle étape importante dans le développement de HRS. L'union de nos deux savoir-faire complémentaires permettra de proposer des solutions globales allant de la production à la distribution d'un hydrogène vert. Nous souhaitons également le meilleur à Haffner Energy pour cette première étape dans sa vie boursière qui est une aventure exaltante . »

Philippe Haffner, Co-Fondateur et Président Directeur Général d'Haffner Energy, aux côtés de son frère Marc Haffner, Directeur général délégué, complète : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec HRS, car il va permettre d'offrir à nos clients une solution intégrée et agile, avec un fort potentiel de synergies. Les modules Hynoca de production d'hydrogène « super vert » pour la mobilité peuvent être implantés localement, à l'endroit où l'hydrogène est nécessaire et sans contrainte particulière d'accès à l'énergie électrique, ce qui est très différenciant, tant pour les usages privés que publics ».

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules électriques à hydrogène et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 38 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

À PROPOS DE HAFFNER ENERGY

Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 28 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène décarboné à partir de thermolyse et vaporeformage de la biomasse grâce à son procédé HYdrogen NO Carbon (« Hynoca® ») . Ce procédé permet la production d'un hydrogène au cout hautement compétitif, carbone négatif de 12 kg (nets) de CO 2 par kg d'hydrogène, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du coût de l'électricité.

Haffner Energy a annoncé le 14 janvier l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris. Le Document d'Enregistrement est téléchargeable sur le site www.haffnerenergy-finance.com .

CONTACTS HRS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

CONTACTS HAFFNER ENERGY

Direction

Philippe Haffner / Marc Haffner

investisseurs@haffner-energy.com Relations Investisseurs

NewCap

Marine de Fages / Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 94 94

Haffner@newcap.eu Relations Médias

NewCap

Nicolas Merigeau

Tél : 01 44 71 94 98

Haffner@newcap.eu

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mWedY5mYkpudmGtyY8ZsbpJpb21mw5OcaWrJyWJxZpudnGtjmm1lbsiYZnBjnmds

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72926-2022_01_26-mou-haffner_final.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com