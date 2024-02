HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS entre au palmarès des 500 champions de la croissance établi par Les Echos en 2024

HRS entre au palmarès des 500 champions de la croissance

établi par Les Echos en 2024

Grenoble, le 12 février 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , fait son entrée directement dans le top 100 du palmarès 2024 des 500 Champions de la croissance et se positionne à la 7 ème place du secteur Energie.

Les Echos Week-End et l'institut Statista ont dévoilé pour la huitième fois le palmarès des Champions de la croissance qui rassemble les 500 entreprises françaises ayant le plus fort taux de croissance de leur chiffre d'affaires sur la période 2019-2022

HRS se distingue ainsi pour la première fois grâce à une croissance annuelle moyenne de 47,7% sur la période du 30 juin 2019 au 30 juin 2022. HRS participe ainsi à la montée en puissance du secteur de l'énergie, en progression par rapport à l'année dernière, avec 16 lauréats contre seulement 12 un an plus tôt.

Hassen Rachedi commente : « Nous sommes ravis d'intégrer pour la 1 ère fois le palmarès des entreprises françaises les plus dynamiques, tous secteurs confondus. Cela illustre l'engagement quotidien de nos équipes pour accélérer le développement des infrastructures de la mobilité hydrogène et participer pleinement à la transition énergétique. Notre croissance s'est de plus encore accélérée avec un chiffre d'affaires en progression de 77% sur l'exercice 2022-2023 (au 30 juin 2023), ce qui nous positionne d'ores et déjà en bonne position pour le prochain classement qui sera dévoilé en 2025 sur la période 2020-2023. »

A PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 36 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32