HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS accélère dans l'hydrogène vert avec le projet HYGO

HRS accélère dans l'hydrogène vert avec le projet HYGO

Champ-sur-Drac, le 26 avril 2021 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène annonce avoir reçu la commande d'une station de rechargement en hydrogène et de l'installation de l'infrastructure de tuyauterie reliant l'électrolyseur aux différents usages industriels et de mobilité. Cette commande se fait dans le cadre du projet HYGO Vannes visant à développer l'usage de l'Hydrogène vert dans le Morbihan en Bretagne.

La société HyGO (constituée de la SEM de Morbihan Énergies et d'ENGIE Solutions) va, au travers de cet investissement, alimenter en hydrogène vert le site de Michelin et la station de ravitaillement en hydrogène de Vannes (56). L'objectif est ainsi de produire jusqu'à 300 kg/jour d'hydrogène vert par électrolyse afin :

d'alimenter une station grand public de distribution d'hydrogène vert pour véhicules légers et poids lourds. La station sera installée en bordure de l'usine Michelin, ZI du Prat à Vannes ;

de servir aux usages industriels de Michelin, qui l'utilisera sur son site pour son process de traitement thermique.

Dans ce cadre, ENGIE Solutions à travers son offre de mobilité durable GNVERT - le futur exploitant, a officialisé le choix de HRS pour la fourniture d'une station dernière génération (bi pression 350 et 700 bar) d'une capacité de 200 kg/jour dont la mise en service devrait intervenir d'ici fin 2021.

Cette solution est lauréate de l'appel à projets Éco-systèmes de mobilité hydrogène porté par l'ADEME et bénéficie à ce titre d'un soutien financier de 780 k€. L'ADEME accompagnera également les futurs acquéreurs de véhicules électriques à pile à combustible utilisant cette station de recharge dans le cadre d'une enveloppe globale de 992 k€.

Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, commente : « Le développement de l'hydrogène vert s'accélère et nous entendons jouer un rôle majeur dans le déploiement des infrastructures de mobilité. Nous accompagnons ce projet HYGO depuis plusieurs mois et sommes très heureux de sa concrétisation. C'est un projet très ambitieux où l'hydrogène vert produit sur place alimentera différents usages à la fois industriels et de mobilité, ce qui constituera une première en France.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

