HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS A REÇU LA CONFIRMATION D'ELEMENT 2 POUR LA COMMANDE D'UNE STATION HYDROGÈNE HRS14 EN ÉCOSSE

Grenoble, le 17 septembre 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu de son client Element 2 la commande ferme pour la fourniture d'une station HRS14 [1] mobile, qui sera installée à Glasgow (Écosse). Cette commande fait suite à la signature annoncée fin juillet 2025 [2] d'une lettre d'intention (LOI) entre les deux parties.

Après la première commande d'une station HRS en septembre 2024 pour l'aéroport de Teesside [3] , qui a d'ailleurs passé avec succès début août les essais de réception en usine ( Factory Acceptance Test, FAT ) conformément au calendrier contractuel, Element 2 , leader britannique de la recharge en hydrogène, renouvelle sa confiance dans les solutions élaborées par HRS .

HRS construira et installera une nouvelle station mobile HRS14 d'une capacité de 14 kg/heure, déplaçable en seulement dix jours sur de nouveaux sites grâce à sa conception modulaire et transportable.

Il s'agit de la première station de ravitaillement en hydrogène dédiée aux poids lourds en Écosse, démontrant une fois de plus la capacité de HRS à développer des stations pour la mobilité lourde répondant aux besoins du marché.

Pour mémoire, Element 2, créé en 2020, déploie le premier réseau national à grande échelle de stations de ravitaillement en hydrogène au Royaume-Uni et en Irlande, avec l'ambition d'installer 50 stations au cours des 5 prochaines années dans le cadre de son programme « 50 in 5 » (« 50 en 5 »). Cette infrastructure est destinée à répondre à la demande croissante des exploitants de flottes commerciales (bus, poids lourds, véhicules utilitaires légers), ainsi qu'aux besoins des particuliers et entreprises engagés dans la transition vers une mobilité zéro émission.

Il s'agira de la quatrième station déployée par HRS au Royaume-Uni , qui confirme le succès de sa stratégie à l'international et la reconnaissance des principaux acteurs du secteur pour son excellence technique ainsi que la fiabilité de sa gamme de stations.

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS , déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir été de nouveau sélectionnés par Element 2, qui a une nouvelle fois reconnu la fiabilité de nos installations et la pertinence de notre offre modulaire. Cette nouvelle commande s'inscrit dans le cadre de son ambitieux projet de déploiement de 50 stations hydrogène au Royaume-Uni et en Irlande, et nous sommes fiers d'y contribuer.

Avec nos stations disposant d'une capacité de 300kg par jour, 600kg par jour et 1 tonne par jour déjà en service en Europe et au Moyen-Orient , et la production en cours d'une station de 4 tonnes par jour pour un énergéticien européen , HRS démontre sa capacité à répondre à tous les besoins, du déploiement rapide jusqu'aux infrastructures industrielles de grande capacité.

Notre excellence opérationnelle et notre innovation française sont aujourd'hui reconnues à l'international, et je suis fier que nous participions activement à bâtir une mobilité plus durable. »

Dr. Andrew HAGAN, Directeur du développement chez Element 2, déclare :

« Grâce à notre collaboration avec HRS, nous avons développé une solution mobile et innovante de ravitaillement qui nous permet de tester et de présenter des véhicules à hydrogène dans des conditions réelles, sans compromis. La station peut augmenter sa capacité à mesure que la demande augmente et être déployée dans de nouveaux endroits, ce qui en fait une avancée majeure en matière d'infrastructure flexible et rentable.

Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de développer la première station dédiée aux poids lourds à hydrogène en Écosse pour Russell Transport, un partenaire novateur dans le domaine des solutions de chaîne d'approvisionnement durables et intégrées. Avec une flotte de plus de 250 véhicules, Russell représente exactement le type d'opérateur capable de démontrer le potentiel de l'hydrogène à grande échelle. Ce projet leur permettra, ainsi qu'à d'autres, de vivre une première expérience fluide de ravitaillement en hydrogène. Cela pourrait permettre d'économiser plus de 25 000 tonnes d'émissions de CO2e par an. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Dénomination commerciale de la station de 300 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure.

[2] Voir le communiqué de presse du 28 juillet 2025 .

[3] Voir le communiqué de presse du 30 septembre 2024 .