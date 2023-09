HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : GCK CHOISIT À NOUVEAU HRS POUR SON RÉSEAU DE STATIONS DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE

GCK CHOISIT À NOUVEAU HRS

POUR SON RÉSEAU DE STATIONS DE RAVITAILLEMENT

EN HYDROGÈNE

Grenoble, le 20 septembre 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , annonce avoir reçu une deuxième commande pour une station HRS14 [1] de ravitaillement en hydrogène, d'une capacité de 200 kg/jour, de la part de GCK Energy , l'une des sociétés du groupe industriel GCK , spécialisé dans les solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports.

Créé en 2020 , GCK s'inscrit comme un acteur référent de la mobilité décarbonée grâce à une vision à 360° intégrant le développement de technologies innovantes – batteries lithium, moteurs électriques et hydrogène - leur intégration dans les véhicules et la fourniture d'énergie propre. Le groupe est notamment actif dans le rétrofit de véhicules lourds et a récemment reçu une nouvelle commande de camions polybennes et de bennes à ordures ménagères de la part de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Sa filiale, GCK Energy , qui rassemble ses activités dédiées à l'alimentation en énergie propre, déploie notamment des solutions de ravitaillement pour faciliter le développement d'écosystèmes hydrogène.

GCK Energy vient à ce titre de commander une 2 ème station à HRS, après une première commande effectuée en début d'année (cf communiqué du 2 février 2023). Cette nouvelle station transportable, d'une capacité de 200 kg/jour, spécialement adaptée à la recharge de véhicules lors d'évènements sportifs ou culturels, sera installée en région parisienne et devrait être opérationnelle au 1 er semestre 2024.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS , a ajouté : " Nous sommes ravis de poursuivre et renforcer notre collaboration avec GCK avec qui nous partageons la même vision sur la nécessité d'accélérer la mobilité décarbonée. Cette nouvelle commande témoigne de la confiance de GCK dans notre savoir-faire technologique et va participer au développement de l'écosystème hydrogène, ce qui est à chaque fois un pas supplémentaire dans la transition écologique . »

Eric Boudot, Président de GCK , a déclaré : « Cette nouvelle commande auprès de HRS démontre la vitalité de notre activité de recharge de véhicules hydrogène. La livraison et l'installation de notre première station s'étant très bien passées, nous avons naturellement décidé de faire à nouveau confiance à ce partenaire régional fortement engagé comme nous dans l'accélération de la décarbonation des transports. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

À PROPOS DE GCK

Implanté en Savoie et dans le Puy-de-Dôme, GCK est un groupe formé de sociétés industrielles proposant des solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports grâce notamment à l'hydrogène.

Le groupe est organisé autour de 3 pôles :

Un pôle Technologie & Industrie qui réunit nos sociétés consacrées au développement de technologies innovantes pour la mobilité de demain : batterie lithium-ion, moteur électrique, moteur à combustion hydrogène, pile à combustible.

Un pôle Mobilité qui rassemble l'ensemble de nos activités dédiées à la préparation, la transformation et les essais de véhicules propres. Nous sommes notamment des experts reconnus dans le rétrofit électrique et hydrogène de tous types de véhicules : voitures, bateaux, autocars, bus, camions, dameuses, bennes à ordures ménagères, engins de chantiers.

Un pôle Énergie dédiée à l'alimentation en énergie verte – nous sommes aujourd'hui capables de produire, stocker et distribuer de l'énergie verte partout dans le monde.

À PROPOS DE GCK ENERGY

Intégrée au pôle Energie du groupe GCK, la société GCK Energy fournit des solutions mobiles de production, de stockage et de distribution d'énergie propre, avec et sans connexion au réseau. Nos prestations répondent à un large panel de besoins : alimentation en électricité, gestion du réseau électrique, recharge de véhicules électriques et hydrogène.

Contact presse GCK

Eloi Formery

06 74 79 93 54 / presse.gck@taddeo.fr

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure

