HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : ELEMENT 2 RENOUVELLE SA CONFIANCE À HRS EN SIGNANT UNE LETTRE D'INTENTION POUR UNE STATION HYDROGÈNE MOBILE EN ÉCOSSE

Grenoble, le 28 juillet 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une lettre d'intention de son client Element 2 , afin de lui confier la fourniture d'une station hydrogène mobile à Glasgow, en Écosse.

Après la première commande d'une station HRS en septembre 2024 pour l'aéroport de Teesside [1] , Element 2 , leader britannique de la recharge en hydrogène, renouvelle sa confiance dans les solutions élaborées par HRS . Cette collaboration potentielle soutiendra la transition énergétique du Royaume-Uni dans le domaine de la mobilité en contribuant à la décarbonisation des transports grâce à des solutions hydrogène.

Créée en 2020, Element 2 construit le premier réseau national à grande échelle de stations de ravitaillement en hydrogène au Royaume-Uni et en Irlande, avec pour objectif de déployer 50 stations au cours des 5 prochaines années dans le cadre de leur programme « 50 in 5 » (« 50 en 5 »). Cette infrastructure est conçue pour répondre à la demande croissante des exploitants de flottes commerciales (notamment les bus, les poids lourds et les véhicules utilitaires légers), ainsi que des particuliers et des entreprises qui soutiennent la transition vers une mobilité zéro émission. Element 2 repose sur un modèle asset light , axé sur le déploiement et l'exploitation des stations. En tant que concepteur et fabricant de stations hydrogène, HRS est donc un partenaire clé pour soutenir Element 2 dans son ambitieux projet.

HRS serait ainsi chargée de concevoir, construire et installer une nouvelle station mobile HRS14 d'une capacité de 14 kg/heure, installée à Glasgow. La solution développée par HRS est facile à démonter et à transporter, elle peut être mise en place et opérationnelle sur de nouveaux sites en seulement dix jours. Il s'agit donc d'une technologie agile et rapide qui favorise l'utilisation de l'hydrogène et encourage le développement à plus grande échelle d'un réseau de stations fixes et de véhicules adaptés.

Element 2 s'associe à HRS , reconnu comme un fournisseur d'équipements de stations de ravitaillement en hydrogène de premier plan, soutenu par sa gamme complète de services et solutions conçus pour maximiser l'efficacité opérationnelle. Il s'agirait de la quatrième station déployée par HRS au Royaume-Uni .

Cette nouvelle commande potentielle souligne de nouveau le succès des stations HRS à travers l'Europe, comme en témoigne cette collaboration qui se poursuit avec un acteur clé de l'industrie britannique. Cela s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification à l'international de HRS .

L'Écosse a été le premier pays au monde à déclarer l'urgence climatique et s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Son économie de l'hydrogène en pleine expansion repose sur des bases solides : des ressources énergétiques renouvelables abondantes, une histoire réussie dans l'adoption de technologies énergétiques innovantes, des politiques gouvernementales favorables et une main-d'œuvre hautement qualifiée disposant d'une expertise transférable dans le secteur de l'énergie [2] . Enfin, Element 2 s'est distinguée lors de la COP 2021 à Glasgow en déployant avec succès ses premières stations pour ses clients, en particulier à destination de bus.

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare :

«Cette nouvelle marque de confiance d'Element 2 témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos solutions dans un contexte de transition énergétique exigeant. À la suite de la commande de notre première station à Teesside, nous serons fiers d'accompagner à nouveau Element 2 dans le déploiement de la mobilité hydrogène au Royaume-Uni, avec cette fois une station mobile innovante à Glasgow.

Cette collaboration s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement international et confirme la pertinence de notre offre modulaire et agile. La mobilité hydrogène ne peut réussir qu'à travers des partenariats solides, une technologie éprouvée, et une vision commune de la décarbonation des transports.

L'Écosse, pionnière dans la lutte contre le changement climatique, offre un terrain propice au déploiement de solutions durables. Nous sommes déterminés à y jouer un rôle actif, aux côtés de partenaires comme Element 2, pour bâtir une infrastructure hydrogène à l'échelle du continent européen.»

Dr. Andrew HAGAN, Directeur du développement chez Element 2, déclare :

« Avec cette deuxième commande, nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec HRS au Royaume-Uni. Notre développement en Écosse représente une opportunité passionnante pour nous lancer dans ce pays et dans l'ensemble de la région celtique. Nous sommes impatients de voir ce site opérationnel et de travailler avec HRS à l'avenir, à mesure que nous étendons notre réseau à travers l'Europe. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-neuf stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Voir le communiqué de presse du 30 septembre 2024 .

[2] Source : Hydrogen Scotland