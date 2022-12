HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : COMMANDE D'UNE STATION D'AVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE POUR UN DÉPÔT DE BUS

COMMANDE D'UNE STATION D'AVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE POUR UN DÉPÔT DE BUS

Grenoble, le 20 décembre 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce avoir été retenu pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène 330 kg/jour pour une agglomération française. La mise en service est prévue en 2023.

HRS assurera la conception, la fourniture et l'installation d'une station d'avitaillement spécifique à l'appel d'offre de l'agglomération, pour un montant total d'environ 3M€. Cette station qui distribuera de l'hydrogène, associée à plusieurs stockages, aura notamment la capacité de ravitailler simultanément une flotte de bus à hydrogène .

Ce nouveau succès pour HRS en France conforte la Société dans sa position de leader français des stations de ravitaillement en hydrogène.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS , a déclaré : « Ce projet d'envergure contribue pleinement à l'essor de la filière hydrogène sur le territoire français. C'est une grande fierté pour HRS d'être associé à un nouveau projet dans l'une des principales agglomérations pionnières dans la transition énergétique. C'est une nouvelle reconnaissance de notre savoir-faire et de notre capacité à accompagner l'ensemble des acteurs publics ou privés dans le développement de l'hydrogène dans la mobilité. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

