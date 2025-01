HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 24/25 BRUT DE 14,9 M EUR / CHIFFRE D'AFFAIRES IFRS PUBLIÉ AJUSTÉ À 7,4 M EUR / FORTE DYNAMIQUE DE PRISE DE COMMANDES : 11,8 M EUR SUR LE 1ER SEMESTRE ET NETTE ACCÉLÉRATION À L'INTERNATIONAL

1 er SEMESTRE RECORD D'INSTALLATIONS : PARC MONDIAL À 27 STATIONS HYDROGÈNE DE GRANDE CAPACITÉ

REVENUS DE MAINTENANCE EN CROISSANCE DE 180%, AVEC UN TAUX DE DISPONIBILITÉ DES STATIONS DE PLUS DE 95%

FORTE DYNAMIQUE DE PRISE DE COMMANDES : 11,8 M€ SUR LE 1 er SEMESTRE ET NETTE ACCÉL ÉRATION À l'INTERNATIONAL

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 24/25 BRUT 1 DE 14,9 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 24/25 IFRS 2 AJUSTÉ À 7,4 M€ EN RAISON DE LA DÉPRIORISATION DE STATIONS

PRIORITÉ À l'OPTIMISATION du BFR ET AUX MESURES DE MAÎTRISE DES COÛTS

Chiffre d'affaires « brut [1] » de 14,9 M€, soit +16% par rapport à 12,8 M€ au 1 er semestre 2023-2024, porté par les nouvelles commandes remportées depuis le début de l'exercice ;

par rapport à 12,8 M€ au 1 semestre 2023-2024, Chiffre d'affaires IFRS 2 publié de 7,4 M€ , sous l'effet ponctuel de la dépriorisation de commandes pour sécuriser les conditions de financement des projets ;

, sous l'effet ponctuel de la dépriorisation de commandes ; Confirmation du développement de revenus récurrents, avec une croissance de 180% de l'activité Maintenance (0,5 M€ vs 0,2 M€ sur le S1 2023-2024) ;

avec une croissance de 180% de l'activité Maintenance (0,5 M€ vs 0,2 M€ sur le S1 2023-2024) ; Accélération du développement international avec des premières commandes de stations en Arabie Saoudite, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni ;

avec des premières commandes de stations en Arabie Saoudite, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni ; Cap des 118 tonnes d'hydrogène distribuées franchi par les stations HRS installées en Europe, soit plus de 1 180 tonnes d'émissions de CO2 évitées ;

distribuées franchi par les stations installées en Europe, ; Carnet de commandes de 47,6 M€, dont 19,6 M€ à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production ;

sur les stations hydrogène déjà en cours de production ; Objectif de chiffre d'affaires « brut 1 » 2024-2025 de 30 à 40 M€ inchangé mais ajusté en IFRS à une fourchette de 20 à 30 M€.

Grenoble, le 30 janvier 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2024-2025.

En k€ - période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 (non-auditée) S1 2023-2024

IFRS S1 2024-2025

BRUT 1 S1 2024-2025

IFRS 2 Chiffre d'affaires 12 835 14 902 7 364 Dont Stations hydrogène & Maintenance 10 913 14 049 6 511 Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 922 852 852

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, pure player des stations de ravitaillement en hydrogène :

« Ce 1 er semestre 2024/2025 a été particulièrement riche et structurant pour notre développement futur. En 6 mois, nous avons démontré notre capacité d'exécution en installant 10 nouvelles stations, dont les 4 premières HRS40 (1 tonne/jour). Nous avons confirmé notre fort potentiel à l'international en gagnant des commandes dans de nouveaux pays en Europe (Portugal, Italie et Royaume-Uni) ainsi qu'au Moyen Orient, et enfin nous accélérons le développement de la récurrence de nos revenus, un élément clé de notre modèle d'affaires et de création de valeur à terme.

Ces succès confirment à la fois notre rôle de pionnier dans la mobilité hydrogène et notre potentiel de développement, fruits des investissements importants des dernières années. Nous avons franchi de nouvelles étapes significatives, tant sur le plan opérationnel que stratégique.

En France, nous avons une nouvelle fois démontré notre expertise avec l'installation simultanée de 4 stations HRS40 – 1 tonne/jour, dont une sur notre zone d'essai, et de stations à capacité de 600 kg/jour pour HYmpulsion dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Ces stations, spécialement conçues pour répondre aux besoins de la mobilité lourde, respectent les exigences les plus élevées en termes de performance, de fiabilité et de disponibilité. Cette collaboration stratégique, portée par la confiance renouvelée d'Hympulsion, souligne l'adéquation de nos solutions aux objectifs ambitieux de décarbonation des transports.

À l'international, nous prouvons notre capacité à répondre à la demande croissante dans le déploiement de l'infrastructure de la mobilité hydrogène et à nous adapter rapidement aux spécificités locales. Ces réussites confirment notre position de leader européen et renforcent notre ambition d'être un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale en maintenant notre avance sur la concurrence.

Malgré un environnement économique complexe et les ajustements nécessaires pour optimiser notre trésorerie qui pénalisent à court terme le chiffre d'affaires IFRS non-audité que nous publions, nous maintenons notre feuille de route stratégique.

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase où nous sommes convaincus que notre avance technologique et notre visibilité commerciale, fruit des importants investissements des 3 dernières années seront des atouts décisifs pour conforter notre leadership. Grâce à une gestion rigoureuse de nos ressources et à notre pipeline de projets solides, nous abordons ainsi la seconde moitié de l'exercice avec confiance, en continuant à bâtir un modèle de croissance durable et résilient. »

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2024-2025

Le premier semestre 2024-2025 a été marqué par une intense activité opérationnelle et commerciale , malgré un contexte économique qui ralentit la sortie de projets d'ampleur dans la mobilité hydrogène, pourtant amorcés et toujours actifs dans le pipeline commercial.

Le chiffre d'affaires « brut 1 » ressort sur le 1 er semestre 2024-2025 à 14,9 M€ soit une hausse de +15,9% par rapport à 12,8 M€ réalisés au S1 2023-2024, dont 0,9 M€ pour la Tuyauterie Industrielle et 14,0 M€ pour les « Stations hydrogène » .

Le chiffre d'affaires « Stations hydrogène » provient de la contribution à l'avancement des stations mises en production lors de cet exercice, de nouvelles commandes de stations et des contrats de maintenance. Il se décompose de la manière suivante :

9,1 M€ issus des nouvelles commandes sur la période ;

4,4 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ;

0,5 M€ issus des contrats de maintenance ;

Afin de maîtriser le besoin en fonds de roulement et d'éviter des achats supplémentaires de composants, il a été décidé de prioriser les clients récents disposant de calendriers d'installation et de capacité de paiement ferme à court-terme. HRS a ainsi choisi de prioriser ces nouveaux clients vis à vis des clients qui ont dû décaler leurs engagements. Cette bonne gestion financière a engendré de facto une correction du chiffre d'affaires déjà reconnu à l'avancement pour ces clients.

En conséquence, le chiffre d'affaires non-audité en application des normes IFRS ressort à 7,4 M€, incluant :

-2,3 M€ d'impact à la suite de l'annulation ferme de commandes portant sur 2 stations HRS14 (pour GCK et Hopium) qui ont été finalement réaffectées à de nouveaux clients ;

-5,3 M€ d'impact lié aux commandes dépriorisées mais non annulées. Le chiffre d'affaires correspondant à ces commandes a été réintégré au carnet de commandes et sera reconnu dès que la production sera relancée après sécurisation des conditions de financement et du projet d'installation .

PRIORITÉ À L'OPTIMISATION DE LA TRÉSORERIE ET AUX MESURES DE MAÎTRISE DES COÛTS

La décision stratégique de prioriser les stations livrables à court terme impacte ponctuellement le chiffre d'affaires mais démontre la qualité des nouvelles signatures, permettant une conversion en cash plus rapide des nouvelles commandes. Cette démarche participe à l'assainissement du poste client et à son retour progressif à un niveau plus normatif . Elle reflète la volonté d' HRS d'optimiser son BFR et son niveau de trésorerie.

Dans un environnement marqué par un allongement des cycles de décision, HRS adapte ses ressources au marché réel afin de maitriser les coûts tout en conservant une organisation agile, efficace et durable. À ce titre, HRS poursuit ainsi l'adaptation de ses effectifs (baisse d'environ 10% depuis juin 2024) et de ses dépenses opérationnelles, avec notamment la réduction significative du recours à la sous-traitance. Cette optimisation se poursuivra au second semestre, avec toujours une approche prudente alignée avec les besoins opérationnels et les perspectives du secteur.

Ces mesures témoignent de l'engagement d' HRS à améliorer sa trésorerie, en complément de sa capacité démontrée à mobiliser des ressources financières auprès de ses partenaires bancaires et de son actionnaire majoritaire.

La stratégie poursuivie est ainsi flexible et responsable, permettant à HRS de répondre aux évolutions de son activité tout en préservant un haut niveau de performance et d'engagement envers ses partenaires et clients.

HRS RENFORCE SON LEADERSHIP EUROPÉEN AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une disponibilité de stations supérieure à 95% et plus de 118 tonnes d'hydrogène distribuées

HRS dispose au 31/12/24 d'une des bases installées, les plus importantes avec 27 stations opérationnelles de grande capacité (28 stations au 30/01/2025), avec environ 1 station installée toutes les 8 semaines.

HRS démontre ainsi son avance technologique et sa capacité à fournir en un temps record des infrastructures hydrogènes fiables et performantes. Les stations se distinguent par leur modularité, avec des capacités allant de 200 kg/jour à 4 tonnes/jour et de pistolets bi-pression à 350 et 700 bars, ce qui permet leur adaptation à tous types de véhicules et de renforcer le rôle de HRS dans la décarbonation des transports.

Les stations HRS affichent une fiabilité remarquable, avec une disponibilité supérieure à 95 % , maintenance incluse. Cette performance a permis aux clients des stations HRS de dépasser le cap des 118 tonnes d'hydrogène délivrées en Europe, permettant d'éviter l'émission de plus de 1 180 tonnes de CO2.

HRS renforce ainsi son positionnement d'acteur de référence dans la maîtrise technologique de ces installations complexes et conforte leadership européen du ravitaillement hydrogène, engagé aux côtés des collectivités, des entreprises et des citoyens afin de favoriser une mobilité zéro émission.

FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS DU S1 2024/2025

Installation et mise en service de 8 stations en France et à l'international

Durant ce premier semestre 2024/2025, HRS a installé et mis en service 10 nouvelles stations en France et à l'international, notamment en Arabie saoudite. La société confirme ainsi sa capacité à installer ses stations partout dans le monde, avec des projets qui marquent des avancées significatives dans la mobilité hydrogène. La répartition est la suivante :

3 stations HRS40 [2] installées en France simultanément à Malataverne et à l'aéroport de Saint-Exupéry pour HYmpulsion, et à Saint-Sulpice pour Seven ;

2 stations de ravitaillement spécifiques pour Plug Power, installées à Barcelone et Madrid ;

2 stations HRS14 [3] pour SPAC dans le cadre du projet SHYMED porté par Hynamics ;

1 station HRS14 à Aubenas pour Hympulsion ;

1 station HRS14 pour HyGo à Lorient ;

1 station HRS14 installée en Arabie Saoudite, à Neom, pour ENOWA.

Montée en puissance de l'activité Maintenance

HRS a démarré à ce jour 16 contrats de maintenance, en assurant un taux de disponibilité supérieur à 95% sur la base installée en opération.

Le chiffre d'affaires issu de cette activité Maintenance a atteint 0,5M€ sur le 1 er semestre 2024-2025, en croissance de 180% sur un an. Ces revenus récurrents devraient connaître une trajectoire de forte croissance au fur et à mesure de la mise en service de nouvelles stations et contribueront significativement au chiffre d'affaires à moyen terme.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À L'INTERNATIONAL VERS DES ZONES À FORT POTENTIEL

HRS poursuit en parallèle son développement commercial en France et à l'international (Royaume-Uni, Italie, Portugal), au sein de territoires pionniers dans le développement de la mobilité hydrogène et susceptibles de constituer autant de relais de croissance pour le pipeline commercial.

Prises de commandes de 11,8 M€ sur le premier semestre

Sur ce 1 er semestre 2024-2025, HRS a de nouveau démontré son dynamisme et son ambition internationale à travers des projets majeurs qui renforcent son rôle de leader de la mobilité hydrogène. Les 9 commandes reçues illustrent la confiance accordée à HRS par des acteurs stratégiques et témoignent de sa capacité à répondre rapidement aux besoins spécifiques des territoires en matière de décarbonation des transports.

Grâce à son expertise technologique et à sa capacité à livrer des stations de haute qualité, HRS s'impose comme un partenaire de choix dans la transition énergétique mondiale, alimentant autant des hubs industriels que des infrastructures dans des régions pionnières en matière d'hydrogène.

Commande d'une station HRS14 en Italie avec un acteur industriel :

HRS a annoncé le 11 septembre 2024 avoir reçu une commande de la part d'un acteur industriel italien pour l'installation d'une station HRS14 en Italie, qui sera mise en service fin 2025. Ce projet s'inscrit dans le plan de déploiement de l'Italie de 40 stations hydrogène d'ici 2026.

Commande d'une station HRS14 au Royaume-Uni avec Element 2 :

HRS a annoncé le 30 septembre 2024 avoir reçu une commande de la société britannique Element 2 pour l'installation d'une station HRS14 bi-pression à Darlington, près de l'aéroport de Teesside. Le projet est soutenu par une subvention d'Innovate UK et s'inscrit dans le cadre du déploiement du réseau national d'Element 2 pour une mobilité hydrogène zéro émission au Royaume-Uni.

Commande d'une station HRS14 au Portugal avec HyChem :

HRS a annoncé le 29 octobre 2024 avoir signé une commande avec HyChem pour l'installation d'une station HRS14 près de Lisbonne qui sera opérationnelle en 2025. Ce projet s'inscrit dans le plan du Portugal visant à construire 100 stations hydrogène d'ici 2030 et renforce la présence de HRS sur le corridor énergétique H2Med, reliant le Portugal, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Preuve de sa rapidité opérationnelle, la station est installée sur le site client au mois de janvier 2025.

Commande d'une station HRS14 à Albi :

HRS a annoncé le 5 décembre 2024 avoir reçu une commande de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois pour une station HRS14, dans le cadre du projet « Albility Lab », un centre européen dédié aux mobilités décarbonées et en particulier à la mobilité hydrogène. Cette station aura pour objectif principal de former les futurs exploitants des stations au ravitaillement des différents types de véhicules en conditions réelles.

Commande de 4 stations HRS14 en Auvergne-Rhône-Alpes avec HYmpulsion :

HRS a annoncé le 17 décembre 2024 avoir reçu une commande de HYmpulsion pour l'installation de 4 nouvelles stations HRS14 dans la région AURA, dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Ces stations seront ouvertes au public et déployées sur plusieurs sites afin de soutenir la mobilité hydrogène pour des véhicules légers et lourds. Cette nouvelle commande porte à un total de 8 stations les commandes effectuées par HYmpulsion auprès de HRS dans le cadre du projet ZEV, témoignant de la reconnaissance de HYmpulsion pour la qualité et la fiabilité des stations fournies.

Commande d'une station HRS14 au centre spatial de Kourou avec ALLDIS-NERIUS en Guyane :

HRS a annoncé le 19 décembre 2024 avoir reçu une commande d'ALLDIS-NERIUS pour l'installation d'une station HRS14 (200 kg/jour) sur le site du Centre spatial de Kourou en Guyane. Ce projet, nommé HYGUANE, comprend la production d'hydrogène vert à partir d'un électrolyseur alimenté par un champ photovoltaïque. Cette station alimentera la mobilité lourde du centre et des générateurs électriques stationnaires et constitue la 1 ère implantation de HRS en Outre-mer.

Partenariat stratégique avec ECM Technologies pour l'activités Tuyauterie industrielle :

HRS a annoncé le 29 juillet 2024 la signature d'un partenariat stratégique de 5 ans avec ECM Technologies pour la fourniture de tuyauteries industrielles pour des fours photovoltaïques. La construction d'un nouveau site industriel dédié à cette activité à Champagnier est prévue, financée par l'actionnaire majoritaire avec le soutien du Crédit Agricole. Cela permettra d'augmenter la capacité de production et de renforcer la position de HRS en tant que leader du marché.

Premiers pas aux É tats-Unis

HRS a créé sa filiale américaine lors de ce premier semestre, nommée HRS USA Inc . Cette initiative est soutenue par la Garantie de Projets à l'international de Bpifrance et constitue une avancée majeure dans la stratégie d'expansion globale de HRS .

UNE OFFRE ENRICHIE POUR ADRESSER DES MARCHES COMPLEMENTAIRES A FORT POTENTIEL

HRS a poursuivi sur ce 1 er semestre sa dynamique d'innovation et de développement commercial en enrichissant son catalogue de 2 nouveaux produits stratégiques : le Filling Center et l' Export Trailer . Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins croissants des secteurs industriel et de la mobilité hydrogène, consolidant ainsi la position de HRS en tant qu'acteur incontournable de la filière.

Filling Center : la solution modulaire innovante pour l'industrie

Le Filling Center est une solution modulaire innovante de remplissage de tube trailer destinée aux sites de production industriels d'hydrogène. Avec une capacité de grande échelle, le Filling Center permet aux industries de rationaliser leurs flux logistiques et de réduire leurs coûts opérationnels. Celle solution offre une flexibilité sans égal pour répondre aux besoins de décarbonation des hubs industriels et des zones de forte demande en hydrogène et ouvre de nouveaux marchés potentiels à HRS.

Export Trailer : la mobilité hydrogène sans limites

L' Export Trailer est une option de ravitaillement d'hydrogène pour les tubes trailer qui s'intègre aux stations HRS. Cette solution flexible et innovante répond aux enjeux des stations incluant une production sur site, notamment dans les zones isolées.

Ces 2 nouvelles offres sont de véritables relais de croissance qui illustrent l'engagement de l'entreprise à innover pour offrir des solutions fiables, sur-mesure, flexibles et adaptées aux enjeux de décarbonation à grande échelle. HRS affirme ainsi son ambition de devenir le partenaire privilégié des acteurs de la mobilité hydrogène. Ces nouvelles solutions complètent une offre déjà reconnue pour sa fiabilité et son efficacité, confirmant ainsi le rôle de HRS comme moteur de l'innovation dans le secteur.

HRS annonce un partenariat avec Toyota Motor Europe et ENGIE afin de révolutionner les infrastructures de ravitaillement en hydrogène

Le 28 janvier 2025, HRS a annoncé un partenariat avec Toyota Motor Europe et ENGIE pour développer la technologie Twin Mid Flow (TMF). Cette innovation introduit une station à double buse, permettant de ravitailler les véhicules lourds en moins de 10 minutes et les véhicules légers en moins de 5 minutes. En outre, cette technologie réduit significativement les coûts d'installation des stations, facilitant leur déploiement rapide conformément aux exigences du règlement européen AFIR. Les stations TMF, capables de délivrer jusqu'à 1 tonne d'hydrogène par jour à double pression (350 bar et 700 bar), seront testées dès la fin 2025 à Champagnier (Isère), où HRS dispose d'une zone d'essais à la pointe des avancées technologiques. Ce partenariat stratégique, inscrit dans le projet RHeaDHy financé par l'UE, positionne HRS comme pionnier des infrastructures hydrogène modulaires et performantes, répondant aux besoins croissants du marché de la mobilité sans émission.

CARNET DE COMMANDES À 47,6 M€

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes atteint 47,6 M€ et inclut l'avancement restant à réaliser sur les stations hydrogène en cours de production, dont les commandes qui ont été dépriorisées, pour un montant de 19,6 M€.

PERSPECTIVES 2024-2025

Grâce à son expertise reconnue et son ancrage industriel solide, HRS s'affirme comme un acteur clé de la mobilité hydrogène à l'échelle européenne et internationale. La société s'appuie sur un pipeline de projets prometteurs et un carnet de commandes fourni, qui souligne la confiance accordée à HRS par ses partenaires et clients, ainsi que la pertinence de ses solutions innovantes pour répondre aux objectifs mondiaux de décarbonation.

HRS poursuit son développement avec confiance et ambition pour l'exercice 2024-2025. La société renforcera également sa présence en Europe, avec l'installation de 5 stations en France et au Portugal d'ores-et-déjà prévues sur ce 2 nd semestre.

Afin de renforcer son positionnement, HRS met un accent particulier sur la sécurisation de sa trésorerie afin de soutenir efficacement sa croissance. Elle cherche ainsi à éviter les décaissements pour les stations dont le calendrier d'installation est incertain et poursuit la réduction de ses investissements industriels (CAPEX) et ses dépenses de R&D, après l'achèvement de son ambitieux cycle d'investissements. La société a démontré sa capacité à gérer un besoin en fonds de roulement élevé lors de son ambitieux cycle d'investissements, désormais achevé.

L'objectif annuel de chiffre d'affaires « brut 1 » 2024-2025 compris entre 30 et 40 M€ est inchangé mais se traduira en IFRS par un chiffre d'affaires compris entre 20 M€ et 30 M€, pour tenir compte de la priorisation des commandes possédant des échéanciers de paiements et des calendriers d'installation à court terme.

HRS maintient son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 85 M€ avec un horizon de temps à confirmer, en s'appuyant sur le potentiel de son pipeline, tout en visant une rentabilité significative avec une marge d'EBIT positive dès 2026.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats semestriels 2024/2025 le 24 avril 2025 après bourse.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 28 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de près de 6 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Chiffre d'affaires avant correction de l'avancement sur des stations dépriorisées et annulées

2 Comptes non-audités

[2] Dénomination commerciale de la station de 1 tonne/jour ou jusqu'à 40 kg/heure.

[3] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure.