HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Chiffre d'affaires semestriel 2022/2023 en croissance de +135% à 10,7 M EUR

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2022/2023

EN CROISSANCE DE +135% À 10,7 M€

CARNET DE COMMANDES EN CROISSANCE DE +81% À 109 M€

OBJECTIFS DE CHIFFRES D'AFFAIRES 2023-2025 CONFORTÉS

Forte progression du chiffre d'affaires semestriel tirée par la mise en production de 11 nouvelles stations hydrogène (9,2 M€ soit +141%)

Signature du partenariat majeur avec ENGIE Solutions pour 15 projets de stations ;

Accord-cadre avec pHYnix pour la fourniture de 8 stations sur des projets d'hydrogène vert

en Espagne ;

en Espagne ; Progression du Pipeline commercial de commandes potentielles ou projets identifiés à 1 186 M€.

Grenoble, le 19 janvier 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , présente son chiffre d'affaires du 1 er semestre de l'exercice 2022/2023 (période du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022).

En k€ S1 2021/2022 S1 2022/2023 Variation Chiffre d'affaires (non audités) 4 569 10 720 +135% Dont Stations hydrogène 3 824 9 233 +141% Dont Tuyauterie industrielle et autres 745 1 497 +101%

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ STATIONS HYDROGÈNE

Ce premier semestre confirme la position de leader européen des stations hydrogène de HRS , illustrée par une nouvelle nette accélération de son développement commercial. Le chiffre d'affaires semestriel total reflète cette très bonne dynamique et ressort à 10,7 M€, en croissance de +135%, dont 9,2 M€ pour le segment des Stations hydrogène , en croissance de +141%. Ce chiffre d'affaires est composé de 1,4 M€ issus des 21 stations mises en production lors des deux exercices précédents et de 7,9 M€ issus des 11 stations mises en production lors de cet exercice, dont les 6 premières stations 1 tonne/jour commandées par Hype, soit 32 stations en production, produites ou en cours de livraison.

Ce niveau élevé de chiffre d'affaires conforte l'objectif d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires de +50% sur l'ensemble de l'exercice. Comme lors des exercices précédents, la saisonnalité sera de nouveau marquée cette année, avec un second semestre plus important que le premier.

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle ressort en nette progression à 1,5 M€, notamment en lien avec deux nouveaux contrats ponctuels.

DÉVELOPPEMENTS DYNAMIQUES DES PARTENARIATS LONG TERME AVEC 27 NOUVELLES STATIONS REMPORTÉES DEPUIS LE 1 er JUILLET 2022

Depuis le début de l'exercice, HRS a activement poursuivi sa stratégie de conquête en intensifiant ses relations commerciales avec ses partenaires et en nouant de nouveaux partenariats :

Avec, pHYnix, acteur majeur européen de la production et distribution d'hydrogène vert dans les secteurs de la mobilité et de la chaleur industrielle, HRS a signé un accord-cadre [1] qui s'est matérialisé par une première commande ferme de 8 stations HRS , dont 5 de capacité 1 tonne/jour et 3 stations 200 kg/jour, toutes intégrées au carnet de commandes pour des livraisons d'ici à 2024 ;

Avec Engie Solutions, HRS a finalisé, en décembre 2022 [2] , un partenariat pour le développement de 15 projets hydrogène entre 2022 et 2026 (dont déjà 1 commande ferme de station). Devant la forte probabilité de voir une majorité de ces projets aboutir rapidement, HRS a décidé d'intégrer 9 de ces stations à son carnet de commandes et 5 aux sélections ou négociations finales du pipeline commercial ;

Au-delà des partenariats détaillés ci-dessus, HRS a enregistré durant ce semestre trois autres commandes pour un total de 4 stations supplémentaires, dont une à destination d'un dépôt de bus pour une métropole française [3] .

REVUE STRATÉGIQUE DES PARTENARIATS CLÉS SIGNÉS LORS DE L'EXERCICE 2021-2022

La Société rappelle avoir signé au cours de l'exercice 2021-2022 deux partenariats de long terme avec les sociétés Hype et Gaussin :

S'agissant du partenariat avec Hype, au-delà des 13 stations déjà commandées sur l'exercice précédent, compte tenu du plan de développement de la société Hype et du programme supplémentaire de 50 stations à finaliser : 25 stations sont intégrées au carnet de commandes à livrer d'ici 2026 et 25 autres stations restent positionnées à date en négociation finale ;

En revanche, concernant le partenariat avec Gaussin, HRS a procédé à une revue stratégique qui a conclu à un manque de visibilité à court terme sur la conversion du term-sheet signé en 2021 en commandes fermes, et a par conséquent décidé de retirer du carnet de commandes les stations Gaussin, afin de les repositionner dans le portefeuille d' appel à projets et prospection du pipeline commercial.

DYNAMIQUE COMMERCIALE CONFIRMÉE AVEC UNE PROGRESSION DE PRÈS DE 50 M€ DU CARNET DE COMMANDES

Le portefeuille de projets se répartit de la manière suivante à la date du communiqué :

Le carnet de commandes [4] ressort en nette croissance de +49 M€ (+81%) par rapport au 10 octobre 2022, à 109 M€. Il est constitué de 74 stations livrées ou à livrer d'ici à 2026, dont 32 déjà mises en production, produites ou en cours de livraison et 42 à produire pour Hype, Engie Solutions et pHYnix.

ressort en nette croissance de +49 M€ (+81%) par rapport au 10 octobre 2022, à 109 M€. Il est constitué de 74 stations livrées ou à livrer d'ici à 2026, dont 32 déjà mises en production, produites ou en cours de livraison et 42 à produire pour Hype, Engie Solutions et pHYnix. Le pipeline commercial de HRS a également fortement progressé depuis le début de l'exercice de 331 M€, pour atteindre 1 186 M€ de commandes potentielles et projets identifiés (contre 855 M€ au 10 octobre 2022). En détail, il est composé : de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 92 M€ (-13 M€) avec des livraisons sur la période 2023-2026. Ce montant a diminué du fait du déversement de nombreuses stations dans le carnet de commandes ; des appels à projets et prospection sur lesquels HRS s'est positionné pour des stations supplémentaires livrables entre 2023 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1 094 M€ (+344 M€). Le marché a notamment accéléré sous l'impulsion de grands plans européens transnationaux (Commission européenne) ainsi qu'en Europe du Sud où HRS tisse son réseau commercial (Espagne et Italie).

de a également fortement progressé depuis le début de l'exercice de 331 M€, pour atteindre 1 186 M€ de commandes potentielles et projets identifiés (contre 855 M€ au 10 octobre 2022). En détail, il est composé :

PLAN DE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL 2021-2025 TRÈS BIEN ENGAGÉ

Les nouveaux partenariats et projets s'inscrivent dans la continuité du plan de développement ambitieux de HRS , présenté lors de l'introduction en Bourse, qui vise le déploiement de 100 stations sur la période 2021-2025. Le portefeuille de stations déjà déployées, ou à déployer, au travers de contrats signés, atteint aujourd'hui 74 stations dans le carnet de commandes (32 en production, produites ou en cours de livraison), dont une grande majorité à déployer d'ici au 30 juin 2025.

HRS réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs de son plan de déploiement 2021-2025, ainsi que la poursuite de la forte croissance de son chiffre d'affaires en 2022/2023, qui devrait progresser de plus de +50% par rapport à l'exercice 2021/2022.

RECENTRAGE DE LA DIRECTION DE HRS

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 18 janvier 2023, a pris acte du départ pour raisons personnelles d'Adamo Screnci, Directeur Général Délégué, avec effet au 31 mars 2023, permettant la mise en place d'une direction opérationnelle plus resserrée et plus efficace autour d'Hassen Rachedi, Président Directeur Général fondateur et d'Olivier Dhez qui devient l'unique Directeur Général Délégué.

Ce premier semestre de l'exercice a également été marqué par le renforcement de la direction de HRS avec l'arrivée début août 2022 de Kader Hidra au poste de Directeur Financier. Kader Hidra dirige ainsi le pôle financier de HRS où il apporte toute son expertise des marchés financiers, de la communication financière et du contrôle financier.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Résultats semestriels 2022/2023 le 27 avril 2023 après bourse

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

