HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 17 566

- Solde en espèces: 152 793,02 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 152 840 titres 5 231 785,03 € 3 562 transactions VENTE 135 274 titres 4 584 578,06 € 3 140 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 0

- Solde en espèces: 800 000,00 €

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 41 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

EUR TOTAL 3 562 152 840 5 231 785,03 3 140 135 274 4 584 578,06 17/02/2021 0 0 0 0 0 0 18/02/2021 44 1932 70778,43 24 494 19152,38 19/02/2021 32 1226 49550,14 32 1018 41354,42 22/02/2021 70 2935 117035,18 19 580 23351,44 23/02/2021 51 1993 76444,5 1 52 1996,8 24/02/2021 49 2245 83794,18 3 80 3084 25/02/2021 56 3255 118582,25 14 736 27541,27 26/02/2021 66 2356 82453,4 42 1480 51888,95 01/03/2021 0 0 0 53 2661 97820,22 02/03/2021 46 2167 81500 63 1552 58632,39 03/03/2021 145 4090 151566,81 67 2099 78262,47 04/03/2021 53 2174 77502,88 46 1923 68801,67 05/03/2021 59 4166 145673,77 90 3572 124952,85 08/03/2021 74 4584 158945,62 56 2772 96795,19 09/03/2021 76 4053 138850,11 90 3847 132769,97 10/03/2021 28 994 34252,25 67 3003 104251,85 11/03/2021 70 3428 118638,28 46 2046 71303,1 12/03/2021 43 1282 46596,34 77 3726 136632,05 15/03/2021 39 2185 79734,58 38 1855 68389,95 16/03/2021 55 2149 78453,54 44 1285 47140,23 17/03/2021 45 2992 106871,55 65 2891 104092,48 18/03/2021 45 2643 93530,75 15 666 23615,69 19/03/2021 43 1558 54025,21 48 1949 67779,2 22/03/2021 10 300 10657,89 72 3319 118823,85 23/03/2021 0 1210 44068,81 0 1904 69812,64 24/03/2021 43 1175 42893,02 26 1513 55542,99 25/03/2021 66 3880 139032,44 44 2471 89100,06 26/03/2021 34 2044 73946,2 46 1941 71379,69 29/03/2021 31 1552 55925,7 30 804 28996,34 30/03/2021 37 1898 68330,28 84 6238 229423,66 31/03/2021 78 3358 126693,31 79 4396 166719,19 01/04/2021 39 1717 65162,73 45 3680 141854,44 06/04/2021 24 1426 54886,88 14 722 27866,67 07/04/2021 47 1693 64478,75 11 982 37500,71 08/04/2021 34 1501 57745,72 32 1279 49351,37 09/04/2021 29 1653 64297,4 31 1411 54990,06 12/04/2021 92 4579 175981,05 16 865 33670,73 13/04/2021 92 4061 150972,95 7 252 9563,4 14/04/2021 49 2690 98187,15 18 1000 36724,2 15/04/2021 22 1017 37106,97 26 602 22094 16/04/2021 57 2793 102054,54 72 3785 140226,69 19/04/2021 65 2955 107166,03 10 650 23918,57 20/04/2021 43 1185 41914,99 21 681 24125,38 21/04/2021 29 935 32812,61 16 748 26459,83 22/04/2021 12 602 21127,67 25 860 30369,7 23/04/2021 36 1010 35391,51 32 1048 36807,75 26/04/2021 29 1020 35606,98 38 964 33736,53 27/04/2021 11 725 25368,77 24 1114 39457,32 28/04/2021 31 984 34349,18 26 1026 35980,38 29/04/2021 22 888 30777,46 25 865 30119,04 30/04/2021 20 971 33234,32 29 929 32053,75 03/05/2021 15 715 24686,23 40 1611 55958,89 04/05/2021 44 1690 57572,72 14 360 12464,5 05/05/2021 25 825 27625,54 25 1138 38235,66 06/05/2021 31 1217 40586,58 38 1334 44758,63 07/05/2021 34 1073 35209,31 27 1123 36895,72 10/05/2021 0 688 22561,24 0 939 31014,89 11/05/2021 54 1407 45426,54 9 317 10213,14 12/05/2021 34 919 29271,62 39 1295 41573 13/05/2021 29 1088 34249,15 20 547 17221,09 14/05/2021 48 1631 49897,35 50 1292 39495,66 17/05/2021 46 1309 39137,4 26 839 24678,09 18/05/2021 48 1564 43967,01 43 1501 42492,41 19/05/2021 20 1216 33410,21 68 2293 63470,24 20/05/2021 33 1048 28392,42 25 780 21315,92 21/05/2021 21 885 24015,98 46 2493 68075,6 24/05/2021 37 2004 54763,51 28 2055 55917,99 25/05/2021 7 185 5014,76 47 2574 71390,92 26/05/2021 22 1567 46140,94 49 1759 52045,82 27/05/2021 45 1419 42117,76 16 892 27186,47 28/05/2021 34 1092 32445,61 4 230 6837,26 31/05/2021 15 976 29760,09 21 921 27954,74 01/06/2021 71 2481 75417,19 37 1763 53956,44 02/06/2021 38 1247 37555,15 43 1772 54310,74 03/06/2021 63 2383 71389,91 19 688 20910,73 04/06/2021 53 727 21535,48 25 679 20236,1 07/06/2021 33 1563 45821,38 18 600 17856,18 08/06/2021 29 1137 32447,02 22 745 21448,03 09/06/2021 15 1053 29991,86 26 1145 32799,56 10/06/2021 34 1005 28552,55 19 709 20314,84 11/06/2021 43 1411 39697,07 45 1456 41090,65 14/06/2021 15 751 20933,22 24 725 20303,77 15/06/2021 8 346 9787,61 41 1593 45375,01 16/06/2021 32 1568 43904,78 13 555 15598,28 17/06/2021 5 290 8099 26 1362 38215 18/06/2021 40 1211 33763,04 21 968 27461 21/06/2021 10 384 10636,84 35 1184 33003,29 22/06/2021 30 1628 45352,82 28 1130 31740,34 23/06/2021 25 667 18328,83 12 499 13864,32 24/06/2021 13 610 16591,51 25 692 18871,05 25/06/2021 17 653 17736,85 25 817 22252,71 28/06/2021 19 802 21844,39 20 555 15179,19 29/06/2021 9 233 6349,25 53 2200 61133,38 30/06/2021 47 1943 54846,23 29 808 23183,3

