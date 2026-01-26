HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Grenoble, le 26 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 94 307 titres HRS
- 191 745,63 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 23 302 titres HRS
- 246 317,09 euros
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :
|Achats
|168 824 titres
|447 951 €
|1 355 transactions
|Ventes
|122 104 titres
|337 385 €
|1 206 transactions
À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)
HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.
Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.
Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.
HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.
HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente-et-une stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.
HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.
Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr
CONTACTS
|
Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME
hrs@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 79
|
Relations presse financière
ACTUS finance & communication
Déborah SCHWARTZ
hrs-presse@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 35
|
Relations presse corporate
ACTUS finance & communication
Anne-Charlotte DUDICOURT
hrs-presse@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 32
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|1 355
|168 824
|447 951,01
|1 206
|122 104
|337 385,37
|01/07/2025
|1
|1
|3,57
|7
|251
|903,57
|02/07/2025
|10
|1601
|5683,58
|4
|901
|3258,58
|03/07/2025
|24
|3200
|11424
|8
|1029
|3749,14
|04/07/2025
|1
|1
|3,54
|4
|107
|378,78
|07/07/2025
|13
|1601
|5619,5
|8
|908
|3214,28
|08/07/2025
|8
|2001
|6915,54
|11
|744
|2579,46
|09/07/2025
|5
|116
|394,4
|9
|420
|1446,4
|10/07/2025
|3
|286
|972,44
|6
|401
|1379,44
|11/07/2025
|8
|598
|2017,34
|4
|162
|554,04
|14/07/2025
|3
|204
|685,44
|6
|301
|1015,86
|15/07/2025
|1
|1
|3,35
|10
|697
|2347,83
|16/07/2025
|21
|3676
|11700,54
|20
|2388
|7519,66
|17/07/2025
|16
|1500
|4815
|13
|1614
|5142,74
|18/07/2025
|17
|1502
|4676,25
|9
|1053
|3293,51
|21/07/2025
|5
|250
|775,02
|8
|542
|1696,86
|22/07/2025
|13
|1024
|3152,96
|4
|495
|1542,98
|23/07/2025
|25
|2145
|6618,76
|16
|1965
|6092,65
|24/07/2025
|10
|1019
|3168,87
|12
|1699
|5335,21
|25/07/2025
|13
|1357
|4197,5
|4
|453
|1399,34
|28/07/2025
|6
|502
|1526,08
|1
|1
|3,04
|29/07/2025
|19
|2250
|6775
|7
|501
|1523,03
|30/07/2025
|12
|2750
|8180
|29
|6750
|20645
|31/07/2025
|9
|1500
|4725
|8
|1210
|3837,8
|01/08/2025
|9
|1009
|3178,32
|14
|791
|2516,2
|04/08/2025
|11
|993
|3118,02
|10
|1176
|3719,64
|05/08/2025
|11
|1212
|4009,5
|34
|3576
|11790,32
|06/08/2025
|11
|2040
|6712,05
|20
|1162
|3897,49
|07/08/2025
|2
|251
|813,24
|17
|1020
|3349,2
|08/08/2025
|3
|501
|1633,34
|5
|215
|718,1
|11/08/2025
|2
|251
|808,26
|14
|1501
|4928,26
|12/08/2025
|8
|501
|1613,22
|5
|251
|813,74
|13/08/2025
|3
|130
|419,88
|4
|501
|1623,21
|14/08/2025
|9
|2001
|6338,29
|7
|255
|838,59
|15/08/2025
|5
|251
|795,69
|5
|500
|1590,53
|18/08/2025
|4
|251
|795,66
|4
|251
|795,66
|19/08/2025
|9
|414
|1300,85
|1
|1
|3,16
|20/08/2025
|7
|588
|1836,9
|4
|501
|1593,17
|21/08/2025
|11
|751
|2365,67
|5
|319
|1012,59
|22/08/2025
|12
|883
|2776,19
|3
|252
|793,84
|25/08/2025
|12
|619
|1935,11
|4
|103
|322,39
|26/08/2025
|10
|1251
|3855,61
|14
|564
|1742,78
|27/08/2025
|1
|1
|3,05
|5
|188
|580,88
|28/08/2025
|6
|921
|2832,5
|5
|501
|1548,1
|29/08/2025
|5
|581
|1783,69
|7
|502
|1542,43
|01/09/2025
|9
|501
|1533,07
|2
|250
|772,48
|02/09/2025
|4
|317
|957,83
|2
|146
|445,3
|03/09/2025
|3
|184
|550,19
|3
|132
|399,95
|04/09/2025
|13
|1021
|3022
|7
|562
|1665,39
|05/09/2025
|8
|457
|1348,15
|6
|250
|742,5
|08/09/2025
|7
|1024
|2985,32
|6
|321
|938,33
|09/09/2025
|3
|253
|731,19
|5
|251
|730,41
|10/09/2025
|2
|249
|719,64
|1
|1
|2,92
|11/09/2025
|4
|501
|1452,91
|8
|503
|1468,73
|12/09/2025
|6
|314
|909,04
|9
|499
|1452,08
|15/09/2025
|6
|938
|2696,77
|2
|4
|11,63
|16/09/2025
|1
|1
|2,84
|1
|1
|2,84
|17/09/2025
|7
|1001
|2840,35
|16
|1168
|3372,22
|18/09/2025
|1
|1
|2,94
|2
|81
|238,14
|19/09/2025
|4
|251
|732,95
|2
|251
|740,45
|22/09/2025
|5
|136
|395,79
|5
|251
|740,44
|23/09/2025
|9
|1000
|3020
|22
|1974
|5995,15
|24/09/2025
|13
|1418
|4493,77
|22
|3616
|11418,26
|25/09/2025
|11
|1594
|5419,79
|39
|5650
|19281,47
|26/09/2025
|13
|1138
|3840,8
|7
|1500
|5145
|29/09/2025
|16
|2172
|7223,65
|18
|1719
|5724,78
|30/09/2025
|10
|849
|2776,23
|6
|506
|1657,83
|01/10/2025
|18
|2175
|7161,75
|9
|1678
|5588,14
|02/10/2025
|9
|856
|2780,32
|37
|1812
|5963,25
|03/10/2025
|18
|1251
|4060,77
|5
|252
|821,92
|06/10/2025
|17
|1400
|4522
|11
|1000
|3249,96
|07/10/2025
|9
|1622
|5077,5
|10
|685
|2166,41
|08/10/2025
|15
|2101
|6471,13
|5
|553
|1706,93
|09/10/2025
|11
|1401
|4266,06
|23
|2315
|7110,4
|10/10/2025
|3
|261
|796,05
|4
|246
|752,76
|13/10/2025
|10
|1140
|3463,01
|8
|395
|1213,52
|14/10/2025
|7
|1051
|3142,51
|2
|30
|90,88
|15/10/2025
|15
|1093
|3268,07
|9
|1554
|4687,58
|16/10/2025
|9
|1279
|3839,86
|4
|310
|943,81
|17/10/2025
|2
|81
|240,61
|10
|1028
|3099,07
|20/10/2025
|7
|828
|2459,16
|5
|116
|349,12
|21/10/2025
|4
|474
|1407,8
|10
|586
|1756,84
|22/10/2025
|12
|3000
|9066
|11
|1983
|6054,53
|23/10/2025
|5
|1201
|3579
|9
|636
|1902,35
|24/10/2025
|5
|601
|1797
|3
|252
|766,42
|27/10/2025
|14
|1495
|4506,11
|9
|1579
|4808,39
|28/10/2025
|8
|720
|2164,8
|5
|222
|672,66
|29/10/2025
|4
|187
|559,19
|1
|1
|3,05
|30/10/2025
|8
|1201
|3578,99
|1
|1
|2,99
|31/10/2025
|4
|1200
|3528
|6
|483
|1427,65
|03/11/2025
|7
|3001
|8696,95
|19
|1696
|4948,7
|04/11/2025
|24
|5951
|16278,88
|7
|2013
|5733,56
|05/11/2025
|10
|766
|2112,98
|7
|471
|1310,18
|06/11/2025
|6
|1152
|3145,44
|10
|845
|2323,2
|07/11/2025
|2
|49
|133,3
|12
|1256
|3466,54
|10/11/2025
|9
|2275
|6295,32
|13
|880
|2451,6
|11/11/2025
|9
|1811
|4902,41
|4
|55
|152,9
|12/11/2025
|5
|601
|1622,68
|8
|1201
|3242,68
|13/11/2025
|1
|600
|1608
|1
|50
|135
|14/11/2025
|9
|1801
|4784,67
|1
|1
|2,67
|17/11/2025
|14
|1486
|3864,16
|3
|575
|1518
|18/11/2025
|5
|1515
|3842,44
|1
|1
|2,6
|19/11/2025
|13
|2400
|6072
|8
|1301
|3334,6
|20/11/2025
|5
|600
|1512
|5
|600
|1524
|21/11/2025
|37
|7315
|16210,85
|1
|1
|2,3
|24/11/2025
|23
|3222
|7177,34
|12
|1072
|2406,02
|25/11/2025
|48
|6929
|14276,08
|11
|1115
|2265,93
|26/11/2025
|23
|1171
|2313,18
|5
|601
|1197,98
|27/11/2025
|18
|1030
|2040,8
|13
|954
|1905,43
|28/11/2025
|10
|1201
|2367,99
|9
|520
|1036,63
|01/12/2025
|20
|1632
|3372,34
|28
|4582
|9473,98
|02/12/2025
|22
|1600
|3352
|11
|817
|1741,23
|03/12/2025
|10
|601
|1236,05
|12
|598
|1243,78
|04/12/2025
|21
|1401
|2858,02
|12
|1404
|2890,35
|05/12/2025
|9
|570
|1148,72
|2
|201
|408,03
|08/12/2025
|16
|1001
|2008,05
|11
|797
|1625,85
|09/12/2025
|8
|801
|1614,06
|8
|605
|1240,3
|10/12/2025
|7
|601
|1192,03
|1
|1
|2,03
|11/12/2025
|16
|2001
|3885,99
|2
|201
|381,99
|12/12/2025
|6
|601
|1137,9
|2
|201
|381,9
|15/12/2025
|25
|4701
|8307,5
|12
|827
|1486,18
|16/12/2025
|20
|4001
|6717,77
|20
|2475
|4299,84
|17/12/2025
|11
|1201
|2028,55
|4
|401
|705,75
|18/12/2025
|34
|3902
|6332,74
|11
|1002
|1643,34
|19/12/2025
|9
|1401
|2157,57
|7
|420
|640,83
|22/12/2025
|19
|2801
|4229,56
|29
|2982
|4561,92
|23/12/2025
|14
|2401
|3619,07
|35
|4201
|6603,47
|24/12/2025
|13
|1806
|3140,32
|31
|4000
|7063,2
|29/12/2025
|20
|2801
|4959,82
|7
|1001
|1785,02
|30/12/2025
|4
|402
|719,58
|20
|3700
|6818,9
|31/12/2025
|9
|1099
|2012,27
|8
|405
|762,55
- SECURITY MASTER Key : x2qdlMeXkpvImW5wZJdsapKXam9oxZHIbGqak2drZJmba5+Ux5xqb5uaZnJnlmtn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96161-2026_01_26-bilan-contrat-de-liquidite-s2-2025-vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer