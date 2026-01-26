HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Grenoble, le 26 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

94 307 titres HRS

191 745,63 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

23 302 titres HRS

246 317,09 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

Achats 168 824 titres 447 951 € 1 355 transactions Ventes 122 104 titres 337 385 € 1 206 transactions

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente-et-une stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 1 355 168 824 447 951,01 1 206 122 104 337 385,37 01/07/2025 1 1 3,57 7 251 903,57 02/07/2025 10 1601 5683,58 4 901 3258,58 03/07/2025 24 3200 11424 8 1029 3749,14 04/07/2025 1 1 3,54 4 107 378,78 07/07/2025 13 1601 5619,5 8 908 3214,28 08/07/2025 8 2001 6915,54 11 744 2579,46 09/07/2025 5 116 394,4 9 420 1446,4 10/07/2025 3 286 972,44 6 401 1379,44 11/07/2025 8 598 2017,34 4 162 554,04 14/07/2025 3 204 685,44 6 301 1015,86 15/07/2025 1 1 3,35 10 697 2347,83 16/07/2025 21 3676 11700,54 20 2388 7519,66 17/07/2025 16 1500 4815 13 1614 5142,74 18/07/2025 17 1502 4676,25 9 1053 3293,51 21/07/2025 5 250 775,02 8 542 1696,86 22/07/2025 13 1024 3152,96 4 495 1542,98 23/07/2025 25 2145 6618,76 16 1965 6092,65 24/07/2025 10 1019 3168,87 12 1699 5335,21 25/07/2025 13 1357 4197,5 4 453 1399,34 28/07/2025 6 502 1526,08 1 1 3,04 29/07/2025 19 2250 6775 7 501 1523,03 30/07/2025 12 2750 8180 29 6750 20645 31/07/2025 9 1500 4725 8 1210 3837,8 01/08/2025 9 1009 3178,32 14 791 2516,2 04/08/2025 11 993 3118,02 10 1176 3719,64 05/08/2025 11 1212 4009,5 34 3576 11790,32 06/08/2025 11 2040 6712,05 20 1162 3897,49 07/08/2025 2 251 813,24 17 1020 3349,2 08/08/2025 3 501 1633,34 5 215 718,1 11/08/2025 2 251 808,26 14 1501 4928,26 12/08/2025 8 501 1613,22 5 251 813,74 13/08/2025 3 130 419,88 4 501 1623,21 14/08/2025 9 2001 6338,29 7 255 838,59 15/08/2025 5 251 795,69 5 500 1590,53 18/08/2025 4 251 795,66 4 251 795,66 19/08/2025 9 414 1300,85 1 1 3,16 20/08/2025 7 588 1836,9 4 501 1593,17 21/08/2025 11 751 2365,67 5 319 1012,59 22/08/2025 12 883 2776,19 3 252 793,84 25/08/2025 12 619 1935,11 4 103 322,39 26/08/2025 10 1251 3855,61 14 564 1742,78 27/08/2025 1 1 3,05 5 188 580,88 28/08/2025 6 921 2832,5 5 501 1548,1 29/08/2025 5 581 1783,69 7 502 1542,43 01/09/2025 9 501 1533,07 2 250 772,48 02/09/2025 4 317 957,83 2 146 445,3 03/09/2025 3 184 550,19 3 132 399,95 04/09/2025 13 1021 3022 7 562 1665,39 05/09/2025 8 457 1348,15 6 250 742,5 08/09/2025 7 1024 2985,32 6 321 938,33 09/09/2025 3 253 731,19 5 251 730,41 10/09/2025 2 249 719,64 1 1 2,92 11/09/2025 4 501 1452,91 8 503 1468,73 12/09/2025 6 314 909,04 9 499 1452,08 15/09/2025 6 938 2696,77 2 4 11,63 16/09/2025 1 1 2,84 1 1 2,84 17/09/2025 7 1001 2840,35 16 1168 3372,22 18/09/2025 1 1 2,94 2 81 238,14 19/09/2025 4 251 732,95 2 251 740,45 22/09/2025 5 136 395,79 5 251 740,44 23/09/2025 9 1000 3020 22 1974 5995,15 24/09/2025 13 1418 4493,77 22 3616 11418,26 25/09/2025 11 1594 5419,79 39 5650 19281,47 26/09/2025 13 1138 3840,8 7 1500 5145 29/09/2025 16 2172 7223,65 18 1719 5724,78 30/09/2025 10 849 2776,23 6 506 1657,83 01/10/2025 18 2175 7161,75 9 1678 5588,14 02/10/2025 9 856 2780,32 37 1812 5963,25 03/10/2025 18 1251 4060,77 5 252 821,92 06/10/2025 17 1400 4522 11 1000 3249,96 07/10/2025 9 1622 5077,5 10 685 2166,41 08/10/2025 15 2101 6471,13 5 553 1706,93 09/10/2025 11 1401 4266,06 23 2315 7110,4 10/10/2025 3 261 796,05 4 246 752,76 13/10/2025 10 1140 3463,01 8 395 1213,52 14/10/2025 7 1051 3142,51 2 30 90,88 15/10/2025 15 1093 3268,07 9 1554 4687,58 16/10/2025 9 1279 3839,86 4 310 943,81 17/10/2025 2 81 240,61 10 1028 3099,07 20/10/2025 7 828 2459,16 5 116 349,12 21/10/2025 4 474 1407,8 10 586 1756,84 22/10/2025 12 3000 9066 11 1983 6054,53 23/10/2025 5 1201 3579 9 636 1902,35 24/10/2025 5 601 1797 3 252 766,42 27/10/2025 14 1495 4506,11 9 1579 4808,39 28/10/2025 8 720 2164,8 5 222 672,66 29/10/2025 4 187 559,19 1 1 3,05 30/10/2025 8 1201 3578,99 1 1 2,99 31/10/2025 4 1200 3528 6 483 1427,65 03/11/2025 7 3001 8696,95 19 1696 4948,7 04/11/2025 24 5951 16278,88 7 2013 5733,56 05/11/2025 10 766 2112,98 7 471 1310,18 06/11/2025 6 1152 3145,44 10 845 2323,2 07/11/2025 2 49 133,3 12 1256 3466,54 10/11/2025 9 2275 6295,32 13 880 2451,6 11/11/2025 9 1811 4902,41 4 55 152,9 12/11/2025 5 601 1622,68 8 1201 3242,68 13/11/2025 1 600 1608 1 50 135 14/11/2025 9 1801 4784,67 1 1 2,67 17/11/2025 14 1486 3864,16 3 575 1518 18/11/2025 5 1515 3842,44 1 1 2,6 19/11/2025 13 2400 6072 8 1301 3334,6 20/11/2025 5 600 1512 5 600 1524 21/11/2025 37 7315 16210,85 1 1 2,3 24/11/2025 23 3222 7177,34 12 1072 2406,02 25/11/2025 48 6929 14276,08 11 1115 2265,93 26/11/2025 23 1171 2313,18 5 601 1197,98 27/11/2025 18 1030 2040,8 13 954 1905,43 28/11/2025 10 1201 2367,99 9 520 1036,63 01/12/2025 20 1632 3372,34 28 4582 9473,98 02/12/2025 22 1600 3352 11 817 1741,23 03/12/2025 10 601 1236,05 12 598 1243,78 04/12/2025 21 1401 2858,02 12 1404 2890,35 05/12/2025 9 570 1148,72 2 201 408,03 08/12/2025 16 1001 2008,05 11 797 1625,85 09/12/2025 8 801 1614,06 8 605 1240,3 10/12/2025 7 601 1192,03 1 1 2,03 11/12/2025 16 2001 3885,99 2 201 381,99 12/12/2025 6 601 1137,9 2 201 381,9 15/12/2025 25 4701 8307,5 12 827 1486,18 16/12/2025 20 4001 6717,77 20 2475 4299,84 17/12/2025 11 1201 2028,55 4 401 705,75 18/12/2025 34 3902 6332,74 11 1002 1643,34 19/12/2025 9 1401 2157,57 7 420 640,83 22/12/2025 19 2801 4229,56 29 2982 4561,92 23/12/2025 14 2401 3619,07 35 4201 6603,47 24/12/2025 13 1806 3140,32 31 4000 7063,2 29/12/2025 20 2801 4959,82 7 1001 1785,02 30/12/2025 4 402 719,58 20 3700 6818,9 31/12/2025 9 1099 2012,27 8 405 762,55