HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024

Grenoble, le 25 juillet 2025 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

49 033 titres HRS

293 629,72 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

23 302 titres HRS

246 317,09 euros

Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :

Achats 98 702 titres 444 522 € 1 734 transactions Ventes 87 938 titres 411 511,28 € 1 671 transactions

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-neuf stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 1734 98702 444522 1671 87938 411511,28 01/07/2024 1 1 6,27 71 2714 17816,37 02/07/2024 13 951 6093,14 12 505 3231,55 03/07/2024 13 706 4517,72 35 1372 8925,72 04/07/2024 13 482 3278,75 25 1189 8310,06 05/07/2024 33 1804 11756,85 24 1158 7835,74 08/07/2024 8 288 1931,86 25 894 5991,96 09/07/2024 20 819 5516,24 14 746 5072,99 10/07/2024 4 97 648,68 8 172 1153,37 11/07/2024 2 21 140,1 6 112 754,22 12/07/2024 13 527 3578,16 17 939 6418,68 15/07/2024 8 330 2244,41 12 449 3074,86 16/07/2024 13 397 2717,26 6 227 1559,99 17/07/2024 8 157 1067,69 10 298 2039,36 18/07/2024 18 684 4644,49 13 493 3345,61 19/07/2024 5 52 350,55 3 12 81,72 22/07/2024 15 685 4573,38 11 551 3712,02 23/07/2024 5 280 1848,93 13 574 3823,93 24/07/2024 24 953 6168,54 17 930 6047,33 25/07/2024 23 773 5066,61 16 718 4725,71 26/07/2024 21 1095 6892,11 9 262 1673,01 29/07/2024 35 1618 10179,67 46 1738 10980,82 30/07/2024 24 1018 6234,1 22 798 4908,8 31/07/2024 22 818 4894,23 17 710 4274,36 01/08/2024 20 884 5152,04 20 661 3868,46 02/08/2024 19 1028 5941,41 19 731 4276,8 05/08/2024 24 1290 6983,67 1 1 5,54 06/08/2024 15 542 2849,22 2 6 32,64 07/08/2024 10 400 2109,43 12 411 2201,51 08/08/2024 6 170 881,55 10 276 1453,59 09/08/2024 7 252 1300,2 3 49 254,3 12/08/2024 6 191 980,96 5 133 694,31 13/08/2024 2 75 386,98 6 152 786,97 14/08/2024 7 105 539,18 3 110 572,18 15/08/2024 3 155 802,94 7 79 413,22 16/08/2024 14 606 3086,92 12 222 1146,86 19/08/2024 26 1283 6433,48 14 1114 5621,84 20/08/2024 6 62 311,92 2 116 590,44 21/08/2024 17 959 4825,19 13 747 3786,49 22/08/2024 21 1480 7404,66 12 832 4140,84 23/08/2024 16 467 2323,03 3 127 634,32 26/08/2024 13 1247 6162,79 16 1040 5156,48 27/08/2024 6 380 1861,1 9 443 2181,46 28/08/2024 12 538 2660,08 7 499 2478,82 29/08/2024 3 266 1313,31 4 36 178,06 30/08/2024 8 364 1794,52 8 369 1826,02 02/09/2024 1 1 4,97 1 1 4,97 03/09/2024 9 111 549,75 2 101 501,95 04/09/2024 22 1035 5080,99 4 162 804,69 05/09/2024 19 620 3012,04 12 1092 5361,26 06/09/2024 3 217 1049,21 9 360 1746,76 09/09/2024 4 240 1153,33 4 140 674,11 10/09/2024 14 1026 5028,62 22 1672 8244,33 11/09/2024 8 271 1309 10 213 1034,86 12/09/2024 3 3 14,7 8 644 3155,82 13/09/2024 7 235 1172,84 17 912 4584,93 16/09/2024 24 812 4429,7 47 3559 19158,13 17/09/2024 6 333 1754,95 8 365 1933,11 18/09/2024 12 346 1850,74 3 111 597,15 19/09/2024 13 744 3916,74 7 337 1781,36 20/09/2024 6 167 880,05 8 572 3015,54 23/09/2024 9 436 2278,17 5 85 446,1 24/09/2024 11 263 1374,62 11 380 2013,9 25/09/2024 1 1 5,28 2 78 411,84 26/09/2024 13 689 3578,9 6 247 1290,52 27/09/2024 4 195 1004,27 10 396 2049,16 30/09/2024 8 415 2132,15 9 166 857,7 01/10/2024 8 191 983,36 7 262 1353,98 02/10/2024 12 509 2623,61 7 266 1374,38 03/10/2024 11 569 2994,19 12 768 4052,2 04/10/2024 13 663 3480,01 17 812 4297,38 07/10/2024 33 1928 9905,9 25 1265 6573,88 08/10/2024 18 1357 6802,89 23 1133 5709,59 09/10/2024 7 298 1473,19 6 189 937 10/10/2024 3 151 742,92 4 105 518,68 11/10/2024 8 552 2726,29 8 440 2186,75 14/10/2024 29 1709 8081,28 13 490 2282,21 15/10/2024 15 911 4162,79 11 417 1925,72 16/10/2024 10 585 2631,62 11 667 3023,79 17/10/2024 12 401 1843,23 10 534 2482,59 18/10/2024 9 242 1102,2 7 99 454,08 21/10/2024 14 634 2851,38 10 674 3059,56 22/10/2024 21 1209 5370,81 7 429 1911,93 23/10/2024 52 3538 14804,61 29 1833 7660,63 24/10/2024 24 1457 6109,4 8 656 2764,67 25/10/2024 27 1658 7159,94 39 2914 12614,37 28/10/2024 25 1618 6663,1 11 722 2980,8 29/10/2024 52 3789 14572,12 38 2884 11056,67 30/10/2024 8 700 2771,6 19 1103 4395,3 31/10/2024 10 845 3355,22 14 670 2690,34 01/11/2024 7 138 554,47 24 1202 4887,63 04/11/2024 19 1154 4745,57 15 748 3091,1 05/11/2024 2 139 561,59 4 142 576,67 06/11/2024 12 868 3528,16 8 396 1624,85 07/11/2024 5 198 795,98 5 367 1485,22 08/11/2024 5 186 767,87 19 1442 6014,03 11/11/2024 14 982 4053,08 6 563 2322,59 12/11/2024 15 778 3196,99 5 120 499,8 13/11/2024 9 887 3562,21 8 540 2178,41 14/11/2024 15 912 3737,37 24 1435 5898,39 15/11/2024 9 565 2279,26 5 89 361,82 18/11/2024 6 139 556,05 6 228 920,4 19/11/2024 9 538 2165,28 7 366 1482,52 20/11/2024 4 170 676,26 6 189 757,86 21/11/2024 16 795 3141,92 1 1 4 22/11/2024 13 1163 4490,02 21 1290 5016,56 25/11/2024 29 1768 6700,53 9 653 2466,22 26/11/2024 17 1213 4498,14 12 673 2526,81 27/11/2024 43 3992 13871,46 18 1280 4408,97 28/11/2024 12 905 2991,27 4 370 1255,69 29/11/2024 18 850 2797,99 37 1506 5073,33 02/12/2024 43 3879 12306,25 6 199 673,83 03/12/2024 13 1062 3260,98 24 2001 6194,43 04/12/2024 14 1104 3403,1 11 552 1718,28 05/12/2024 3 287 867,41 9 435 1329,71 06/12/2024 3 307 925,23 9 301 939,84 09/12/2024 25 1543 4732,62 10 1100 3399,89 10/12/2024 12 1182 3627,13 6 557 1715,5 11/12/2024 15 1729 5271,69 21 1034 3164,61 12/12/2024 4 441 1340,8 6 599 1837,87 13/12/2024 11 529 1609,71 3 142 433,11 16/12/2024 8 347 1061,82 9 584 1797,04 17/12/2024 17 989 3011,35 12 680 2079,15 18/12/2024 8 659 2001,62 13 788 2411,39 19/12/2024 11 763 2348,41 19 1620 5033,26 20/12/2024 8 849 2583,65 7 611 1870,43 23/12/2024 13 1268 3882,06 15 1330 4114,47 24/12/2024 14 1552 4584 16 1650 4930,5 27/12/2024 7 697 2151,64 30 1328 4093,26 30/12/2024 2 51 158,34 24 1105 3443,73 31/12/2024 4 150 475,72 16 1082 3444,09