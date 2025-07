HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2025

Grenoble, le 25 juillet 2025 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

47 587 titres HRS

302 311,24 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

23 302 titres HRS

246 317,09 euros

Sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025 ont été exécutées :

Achats 102 590 titres 376 572,39 € 1 162 transactions Ventes 104 036 titres 385 254,54 € 1 337 transactions

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-neuf stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 1162 102590 376572,39 1337 104036 385254,54 02/01/2025 12 701 2204,19 2 26 81,82 03/01/2025 1 1 3,16 9 601 1913,66 06/01/2025 6 596 1953,97 35 3301 11055,39 07/01/2025 18 769 2724,54 23 1624 5824,98 08/01/2025 12 744 2611,26 9 657 2328,93 09/01/2025 14 665 2351,51 16 782 2778,41 10/01/2025 23 1890 6508,9 13 803 2780,38 13/01/2025 9 472 1614,77 7 390 1341,51 14/01/2025 5 172 589,98 10 791 2725,51 15/01/2025 11 459 1565,19 6 401 1373,7 16/01/2025 1 1 3,45 1 1 3,45 17/01/2025 9 287 984,43 9 514 1773,3 20/01/2025 6 268 928,84 7 234 821,86 21/01/2025 6 290 995,97 3 290 1020,8 22/01/2025 9 321 1087,79 3 172 593,4 23/01/2025 8 521 1781,85 1 1 3,45 24/01/2025 2 3 10,16 7 261 892,6 27/01/2025 16 1256 4211,54 1 1 3,4 28/01/2025 3 231 812,95 25 2325 8060,78 29/01/2025 19 1266 4455,32 13 1035 3662,18 30/01/2025 17 1251 4479,07 74 5603 22948,27 31/01/2025 18 1374 5757,75 30 1529 6629,95 03/02/2025 34 2700 11225,48 31 1868 7936,64 04/02/2025 13 719 2954,94 20 858 3541,7 05/02/2025 4 241 983,34 4 121 496,14 06/02/2025 15 893 3643,63 17 980 4025,79 07/02/2025 6 611 2466,86 17 714 2918,5 10/02/2025 12 1029 4419,24 24 2000 8782,2 11/02/2025 12 763 3314,68 17 1026 4499,95 12/02/2025 18 960 4137,79 13 571 2470,04 13/02/2025 18 2125 9013,02 18 1280 5457,73 14/02/2025 24 2527 10557,47 27 2158 9129,84 17/02/2025 4 507 2114,79 13 660 2770,57 18/02/2025 21 666 2777,42 5 305 1278,19 19/02/2025 3 212 894,1 5 338 1431,74 20/02/2025 5 148 620,13 7 427 1805,66 21/02/2025 7 295 1236,05 5 163 686,21 24/02/2025 8 446 1880,66 11 556 2354,94 25/02/2025 8 955 4015,58 4 251 1056,74 26/02/2025 3 304 1272,72 1 1 4,21 27/02/2025 9 1213 5012,3 1 1 4,21 28/02/2025 17 2001 8416,7 42 4363 18398,46 03/03/2025 10 923 3914,41 17 1614 6907,75 04/03/2025 20 2623 11387,39 7 901 3919,39 06/03/2025 1 1 4,49 1 1 4,49 10/03/2025 10 1501 6109,12 26 1497 6125,22 11/03/2025 29 4502 17547,77 16 702 2864,45 12/03/2025 39 5830 20361 31 3481 11917,12 13/03/2025 1 1 3,56 12 1271 4625,16 14/03/2025 4 501 1821,19 1 1 3,69 17/03/2025 17 2082 7335,4 11 845 3006,45 18/03/2025 11 1590 5523,26 24 2351 8377,65 19/03/2025 10 398 1421,93 13 1151 4136,05 20/03/2025 12 650 2322,12 7 501 1818,58 21/03/2025 13 954 3335,59 4 232 823,04 24/03/2025 4 502 1709,29 13 852 2921,87 25/03/2025 1 1 3,45 19 1079 3762,58 26/03/2025 2 500 1738,75 1 250 878,75 27/03/2025 1 1 3,5 7 512 1761,67 28/03/2025 4 501 1710,97 4 240 832,8 31/03/2025 12 1250 4210,06 6 513 1763,87 01/04/2025 8 501 1645,8 7 1089 3635,11 02/04/2025 13 2001 6333,3 7 559 1766,44 03/04/2025 12 470 1461,4 6 286 898,72 04/04/2025 38 3937 11578,76 19 2563 7513,48 07/04/2025 17 2056 5940,7 19 2284 6718,88 08/04/2025 6 527 1574,96 2 251 753 09/04/2025 5 669 1980,24 3 250 745 10/04/2025 9 340 1026,8 14 1217 3679,02 11/04/2025 12 1161 3486,26 7 501 1518,06 14/04/2025 16 1750 5250 8 1250 3840 15/04/2025 1 1 2,96 8 501 1487,96 16/04/2025 0 0 0 2 261 789,1 17/04/2025 10 668 2085,62 30 2740 8639 22/04/2025 15 1316 4403,08 28 3750 12640 23/04/2025 6 585 2062,5 11 1500 5295 24/04/2025 8 612 2218,25 10 1018 3718,62 25/04/2025 6 501 1943,7 23 3234 12313,43 28/04/2025 3 496 1924,66 14 1751 6978,96 29/04/2025 10 1501 5929 2 20 79,24 30/04/2025 17 1804 6884,52 5 591 2245,12 02/05/2025 2 251 958,82 10 910 3506,2 05/05/2025 1 1 3,9 15 754 2940,66 06/05/2025 9 509 1954,48 6 64 250,88 07/05/2025 2 243 928,32 3 501 1948,88 08/05/2025 9 764 2905,51 1 1 3,85 09/05/2025 3 251 953,82 7 501 1918,82 12/05/2025 9 439 1651,92 0 0 0 13/05/2025 1 1 3,71 7 751 2823,71 14/05/2025 8 251 953,8 8 273 1043,28 15/05/2025 12 1501 5553,81 3 160 614,37 16/05/2025 4 751 2658,68 7 502 1822,36 19/05/2025 12 1001 3538,54 11 414 1473,82 20/05/2025 2 250 880 11 587 2094,72 21/05/2025 5 251 918,66 12 1099 4033,82 22/05/2025 3 250 915,04 8 651 2428,7 23/05/2025 9 501 1833,78 1 1 3,78 26/05/2025 13 1501 5633,76 20 1406 5298,46 27/05/2025 11 1672 6115,93 16 1096 3990 28/05/2025 13 1080 3891,47 1 1 3,65 29/05/2025 1 1 3,62 14 1001 3653,62 30/05/2025 5 501 1838,7 4 251 928,7 02/06/2025 11 1001 3643,7 16 1165 4287,38 03/06/2025 2 41 147,6 7 236 854,32 04/06/2025 6 1001 3713,72 13 962 3581,14 05/06/2025 8 751 2763,66 10 522 1942,2 06/06/2025 6 500 1825 12 854 3153,96 09/06/2025 9 752 2747,3 11 501 1843,66 10/06/2025 7 414 1522,96 17 751 2778,64 11/06/2025 10 251 928,72 2 251 938,72 12/06/2025 4 90 333,88 12 1000 3750 13/06/2025 4 241 895,82 0 0 0 16/06/2025 5 420 1549 6 96 356,08 17/06/2025 7 637 2323,72 4 90 332,22 18/06/2025 4 1159 4196,4 3 262 953,68 19/06/2025 18 1601 5747,62 1 1 3,62 20/06/2025 1 1 3,58 9 401 1435,58 23/06/2025 5 401 1451,68 7 1373 5052,64 24/06/2025 12 1296 4673,64 5 651 2366,64 25/06/2025 7 503 1820,86 3 151 552,62 26/06/2025 5 298 1078,76 0 0 0 27/06/2025 7 401 1443,62 2 251 913,62 30/06/2025 11 801 2875,63 1 1 3,63