HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble, le 11 janvier 2022 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 20 630

- Solde en espèces: 82 147,96 €

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 109 260 titres 3 314 616,92 € 2 871 transactions VENTE 106 196 titres 3 243 971,86 € 2 924 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 17 566

- Solde en espèces: 152 793,02 €

Prochains rendez-vous de communication financière :

Chiffre d'affaires semestriel 2021/2022 le 20 janvier 2022

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 38 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 871 109 260 3 314 616,92 2 924 106 196 3 243 971,86 01/07/2021 24 1043 29283,16 44 1528 43097,39 02/07/2021 8 332 9495,2 42 1884 53944,01 05/07/2021 20 859 24443,27 23 559 15971,8 06/07/2021 24 1481 41787,6 3 239 6782,06 07/07/2021 31 1342 37306,26 32 1230 34308,51 08/07/2021 21 949 25969,29 3 70 1927 09/07/2021 12 525 14342,48 26 644 17656,93 12/07/2021 37 1218 32994,4 38 1115 30290,2 13/07/2021 30 784 21305,98 33 1343 36596,75 14/07/2021 18 1122 30623,31 29 1438 39456,99 15/07/2021 15 425 12060,01 34 1668 47728,15 16/07/2021 34 1385 38968,64 31 995 28187,36 19/07/2021 12 603 16837,15 16 570 16081,24 20/07/2021 7 279 7779,36 22 492 13804,88 21/07/2021 3 117 3344,5 26 1359 39142,87 22/07/2021 24 602 17698,38 21 1047 31047,95 23/07/2021 0 0 0 24 1245 37176,32 26/07/2021 26 1079 32398,16 18 761 23204,34 27/07/2021 25 977 28895,75 25 1105 32906,35 28/07/2021 29 2003 59153,8 65 1544 45796,58 29/07/2021 14 346 10239,45 22 633 18854,54 30/07/2021 2 250 7462,5 41 1635 49967,07 02/08/2021 34 1352 42094,93 10 375 11977,76 03/08/2021 10 457 13744,05 11 421 12767,54 04/08/2021 0 0 0 21 334 10328,45 05/08/2021 31 1186 36710,61 15 538 16871,09 06/08/2021 6 481 14600,27 19 557 17007,38 09/08/2021 14 468 14361,61 13 407 12597,06 10/08/2021 44 1354 41340,73 13 391 12037,6 11/08/2021 3 147 4473 17 709 21759,49 12/08/2021 21 843 25704,17 3 61 1863,55 13/08/2021 24 930 27977,38 5 56 1696,65 16/08/2021 0 1246 36722,61 0 383 11387,43 17/08/2021 35 996 29056,41 23 1150 33837,49 18/08/2021 13 473 14347,93 73 1662 50883,63 19/08/2021 44 1435 43964,1 46 744 23052,91 20/08/2021 6 315 9548,44 41 1212 37399,9 23/08/2021 22 700 21817,39 81 1604 50449,49 24/08/2021 15 585 18544,85 34 1268 40457,95 25/08/2021 3 100 3240 25 928 30082,6 26/08/2021 31 974 31681,59 19 560 18359,94 27/08/2021 5 406 13215,99 37 1010 33143,96 30/08/2021 17 795 25712,69 7 161 5206,45 31/08/2021 23 706 22814,39 17 793 25773,13 01/09/2021 10 569 18430,02 29 555 18147,72 02/09/2021 0 264 8606,64 0 469 15336,49 03/09/2021 14 296 9697,7 26 762 25287,12 06/09/2021 21 1093 35974,67 16 559 18543,87 07/09/2021 0 419 13963,93 0 683 22759,68 08/09/2021 29 1071 35785,54 33 921 30867,78 09/09/2021 43 1254 41340,24 12 321 10426,79 10/09/2021 19 521 16815,48 5 299 9669,99 13/09/2021 36 1499 47552,18 23 762 24550,65 14/09/2021 28 1039 32612,86 10 449 14315,78 15/09/2021 46 1248 38371,01 14 333 10283,21 16/09/2021 20 503 15444,41 31 1062 32987,84 17/09/2021 4 116 3670 55 1599 51246,51 20/09/2021 66 1687 52842,24 46 1120 35090,16 21/09/2021 29 794 24238,2 15 610 18749,51 22/09/2021 29 982 30061,18 27 822 25278,23 23/09/2021 10 373 11476,91 46 1559 48747,59 24/09/2021 27 754 23875,18 9 326 10457,36 27/09/2021 11 265 8300,01 14 520 16376,98 28/09/2021 11 403 12733,55 24 826 26228,23 29/09/2021 40 832 26260,58 12 776 24691,78 30/09/2021 10 453 14333,15 28 965 30846,8 01/10/2021 39 1057 33459,23 39 1489 47838 04/10/2021 34 1000 31600 13 834 26465,32 05/10/2021 28 817 25710,74 18 544 17196,22 06/10/2021 30 792 24957,42 1 40 1262 07/10/2021 33 1149 35868,33 12 347 10913,29 08/10/2021 31 896 27742,31 24 592 18453,59 11/10/2021 17 352 11015 24 761 23890,99 12/10/2021 0 244 7719,5 0 1858 59456,56 13/10/2021 32 745 24101,27 5 250 8062,7 14/10/2021 5 330 10616,6 21 1275 41298,91 15/10/2021 44 1700 53767,6 4 125 4062,5 18/10/2021 20 920 28012,53 23 689 21076,85 19/10/2021 1 1 30,45 28 778 24141,42 20/10/2021 7 250 7823,75 36 1140 36165,47 21/10/2021 36 1220 38568,35 13 355 11282,11 22/10/2021 16 423 13330,89 22 632 20059,24 25/10/2021 66 1169 36489,75 48 1016 31841,74 26/10/2021 30 1162 36268 67 1511 47463,08 27/10/2021 42 1181 37030,49 15 688 21756,49 28/10/2021 0 477 14890,8 0 889 27804,63 29/10/2021 0 0 0 0 1103 35134,52 01/11/2021 11 777 24781,56 29 933 29867,57 02/11/2021 26 1160 37485,05 37 1179 38198,54 03/11/2021 23 934 30425,61 6 245 7968,5 04/11/2021 41 1370 44174,97 21 1001 32398,77 05/11/2021 23 1239 40217,2 36 1176 38340,89 08/11/2021 25 1085 34990,71 8 200 6570 09/11/2021 37 1190 37660,17 64 1181 37704,84 10/11/2021 29 925 29361,63 8 168 5366,16 11/11/2021 0 631 19634,32 0 954 30053,67 12/11/2021 23 1120 34815,98 12 214 6718,21 15/11/2021 12 1228 37678,23 73 1260 38925,21 16/11/2021 21 973 29867,21 24 1233 38215,36 17/11/2021 30 888 27704 9 403 12663,75 18/11/2021 19 704 21734,31 9 362 11293,35 19/11/2021 0 663 20337,92 0 838 25790,04 22/11/2021 28 936 28668,09 41 1759 54334,28 23/11/2021 29 1072 32758,39 7 133 4079,75 24/11/2021 33 1456 43612,73 18 942 28446,05 25/11/2021 10 193 5728,49 35 1157 34818,64 26/11/2021 28 1054 31468,75 30 850 25496,26 29/11/2021 31 1210 35411,01 38 1254 36849,67 30/11/2021 43 1372 39895,43 13 785 23130,26 01/12/2021 16 639 18553,75 34 1691 49181,21 02/12/2021 34 880 25686,58 3 75 2186,25 03/12/2021 39 1041 29914,07 19 429 12572,4 06/12/2021 18 314 8972,24 18 672 19343,92 07/12/2021 0 0 0 31 1307 38800,52 08/12/2021 18 428 12826,13 19 556 16725,93 09/12/2021 22 865 25891,53 12 382 11487,39 10/12/2021 25 891 26362,11 20 397 11868,32 13/12/2021 20 681 19869,88 16 327 9693,26 14/12/2021 18 619 17871,64 18 288 8355,69 15/12/2021 3 150 4447,5 39 1637 49077,42 16/12/2021 26 1083 33036,16 13 518 15923,27 17/12/2021 0 587 17651,79 0 329 9899,91 20/12/2021 23 773 22732,77 1 1 30,1 21/12/2021 0 159 4744,35 0 525 15595,02 22/12/2021 41 1829 54245,03 33 1838 54798,87 23/12/2021 46 2498 71986,36 13 840 24644,51 24/12/2021 39 1964 55385,59 9 361 10208,14 27/12/2021 22 752 20869,28 27 880 24595,38 28/12/2021 13 662 18481,12 32 1781 50446,29 29/12/2021 38 1086 30331,44 9 442 12398,94 30/12/2021 0 1075 29657,64 0 786 21879,41 31/12/2021 57 2114 61237,72 4 265 7643,5

