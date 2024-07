HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2024

Grenoble, le 2 juillet 2024 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2024 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

38 270 titres HRS

326 634,16 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité sachant que le compte de liquidité a été augmenté de 300 000 euros en date du 20 mars 2024 :

28 899 titres HRS

144 666,63 euros

Il est rappelé également que lors du transfert du contrat de liquidité en date du 3 avril 2023 à NATIXIS ODDO BHF SCA, les moyens suivants ont été mis à disposition :

23 302 titres HRS

246 317,09 euros

Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 ont été exécutées :

Achats 184 421 titres 1 556 206,60 € 2 842 transactions Ventes 175 050 titres 1 438 173,01 € 2 824 transactions

PROPOS DE HRS

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. A ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 18 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de près de 4 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€ en croissance de +77% et ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros à l'horizon 2026 , intégrant des flux de revenus récurrents issus des services associés à la base installée en expansion continue.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Deborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32