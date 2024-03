HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Augmentation de moyens au contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF

Augmentation de moyens au contrat de liquidité

avec Natixis ODDO BHF

Grenoble, le 21 mars 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (ISIN FR0014001PM5) et Natixis ODDO BHF SCA ont signé, en date du 19 mars 2024, un avenant au contrat de liquidité et de surveillance de marche signé le 13 mars 2023, portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Toujours dans la limite dans la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS décide d'augmenter les moyens du contrat de liquidité de :

300 000 € (trois cent mille euros)

La position après apport de ces nouveaux moyens en date du 20 mars 2024 est de :

39 466 Titres (trente-neuf mille quatre cent soixante-six)

310 430.74 € (trois cent dix mille quatre cent trente virgule soixante-quatorze euros)

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 31 décembre 2023, HRS comptait 142 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 36 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32