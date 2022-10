HYBRIGENICS : Signature d'un protocole d'accord en vue d'organiser la cession du bloc de titres détenus par DMS Group dans Hybrigenics

Gallargues, le 21 octobre 2022 – Hybrigenics (Euronext Growth Paris – FR0004153930 – ALHYG) (« Hybrigenics ») et Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) (« DMS Group ») ont signé le 19 octobre 2022 un protocole d'accord en vue d'organiser la cession de l'intégralité des actions détenues par DMS Group au capital d'Hybrigenics.

Pour mémoire, DMS Group détient à ce jour 116 911 328 actions de Hybrigenics, représentant 43,41% du capital social de la société.

L'opération a pour objectif de valoriser au mieux cette participation, tant pour les actionnaires d'Hybrigenics que pour ceux de DMS Group. Les deux sociétés souhaitent se concentrer sur leurs cœurs de métier respectifs.

Cette opération permettra d'une part à Hybrigenics d'avoir l'opportunité d'ouvrir son capital à un ou des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique, et d'autre part à DMS Group de renforcer sa trésorerie disponible afin de financer les investissements visant à accélérer ses développements et sa croissance dans l'imagerie médicale.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com .

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Léone ATAYI

Directrice générale

contact@hybrigenics-pharma.com

09 71 04 32 63

