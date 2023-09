Hybrigenics se rebaptise Aton et prévoit de doubler ses effectifs sur deux ans

(AOF) - La société française cotée Hybrigenics annonce aujourd'hui son repositionnement sous le nom d'Aton, marquant ainsi l'aboutissement de la transformation entamée il y a deux ans. La nouvelle identité visuelle et le rebranding de la société visent à la positionner comme un acteur de premier plan dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Le doublement des effectifs d'Aton prévu sur les deux prochaines années " renforcera ses capacités et accélérera les efforts de recherche et développement ".

Société française créée en 1998, Aton est constituée de quatre entités : " Bcell Design ", spécialiste des anticorps de première qualité pour les secteurs du diagnostic in vitro (DIV), de la recherche, et du développement des produits thérapeutiques ; " Inoviem Scientific " qui soutient les biotech en accélérant et en sécurisant l'ensemble du processus de développement de leurs médicaments ; " Pims Technology " qui " développe un instrument d'analyse conçus pour personnaliser les traitements, en s'assurant que ces derniers soient adaptés au besoin des patients " , et " Stemcis " qui " fabrique des kits chirurgicaux destinés au lipofilling ".

