HYBRIGENICS : Résultats semestriels 2022

Lors de sa réunion du 31 octobre 2022, le Conseil d'administration d'Hybrigenics SA (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) a arrêté les comptes sociaux du 1 er semestre de l'exercice 2022 (clos le 30 juin 2022), présentés synthétiquement ci-dessous. Les données chiffrées mentionnées dans ce communiqué de presse sont issues des comptes semestriels, en normes comptables françaises. Le rapport semestriel 2022 est disponible sur le site internet de la société, www.hybrigenics.com.

Résultats semestriels

Données comptes sociaux en M€ - Normes françaises S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 0,0 0,0 Résultat d'exploitation -0,1 -0,2 Résultat net -0,1 -0,2

La société Hybrigenics SA n'a pas enregistré de chiffre d'affaires au 1 er semestre 2022.

Pour rappel, Hybrigenics a désormais une activité de holding, essentiellement concentrée sur la gestion de ses filiales et l'entretien du portefeuille de brevets lié aux activités historiques de recherche. Hybrigenics SA et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies. Au 30 juin 2022, DMS Group détenait 43,14% du capital d'Hybrigenics SA.

La perte d'exploitation a augmenté d'un semestre à l'autre, à -235 K€. Les charges d'exploitation, majoritairement des honoraires liés à la cotation de la société sur Euronext Growth et à l'entretien du portefeuille de brevets jusqu'en 2021, sont désormais également constituées des salaires de l'équipe en charge de la gestion financière, administrative et des ressources humaines des filiales.

Situation bilancielle au 30 juin 2022

Le total du bilan d'Hybrigenics SA est passé de 10,6 M€ au 30 juin 2021 à 13,0 M€ au 30 juin 2022.

A l'actif, l'actif immobilisé est passé de 5,8 M€ au 30 juin 2021 à 9,0 M€ sous l'effet de l'entrée au capital d'Inoviem Scientific (lire ci-dessous). L'actif circulant ressort à 3,8 M€, dont 3,7 M€ de créances vis-à-vis de DMS Group.

Au passif, les capitaux propres sociaux s'élèvent à 10,0 M€ contre 6,6 M€ au 30 juin 2021. Hybrigenics SA présente dans son bilan une dette financière de 1,3 M€ relative à l'opération d'investissement dans la société Inoviem Scientific, et une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 1,9 M€. Les dettes fournisseurs restent stables à 0,2 M€.

Autres informations

Lors de sa réunion du 31 octobre 2022, le Conseil d'administration d'Hybrigenics SA a entériné le changement de siège social de la société qui sera transféré à Strasbourg.

Hybrigenics SA et DMS Group ont signé le 19 octobre 2022 un protocole d'accord en vue d'organiser la cession de l'intégralité des actions détenues par DMS Group au capital d'Hybrigenics, afin que chacune des sociétés puissent se concentrer sur son cœur de métier. Cette opération permettra notamment à Hybrigenics d'avoir l'opportunité d'ouvrir son capital à un ou des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com .

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Léone ATAYI

Directrice générale

contact@hybrigenics-pharma.com

09 71 04 32 63

