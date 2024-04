HYBRIGENICS : RÉSULTATS ANNUELS 2023 - REPORT DE LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2023

Illkirch, le 30 avril 2024 - 18h30 - Lors de sa réunion du 26 avril 2024, le Conseil d'administration du Groupe Aton (Hybrigenics SA - Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG), spécialisé dans le secteur des sciences médicales, a arrêté les comptes annuels sociaux 2023 (exercice clos le 31 décembre 2023), présentés synthétiquement ci-dessous.

Les procédures d'audit des comptes annuels sociaux 2023 sont en cours de finalisation, le commissaire aux comptes ayant informé la société qu'il n'était pas en mesure de certifier les comptes au regard des incertitudes relatives à la continuité d'exploitation.

En conséquence, Aton décale la publication de son rapport annuel 2023, initialement prévue ce jour. Le rapport annuel 2023 sera publié sur le site internet de la société, www.aton-group.com , et sur le site d'Euronext dès l'émission du rapport du commissaire aux comptes.

Résultats annuels (comptes sociaux - non audités)

Comptes sociaux en M€ - Normes françaises Exercice

2022 Exercice

2023 Chiffre d'affaires 0,0 0,4 Résultat d'exploitation -0,6 -0,8 Résultat financier 0,0 -12,8 Résultat exceptionnel 0,0 -5,3 Résultat net -0,6 -18,8

Le Groupe Aton, en tant qu'holding, n'a pas d'activité opérationnelle et son chiffre d'affaires correspond à la refacturation des frais de gestion à ses filiales (activité de holding). Ces frais de gestion sont constitués des salaires des collaborateurs gérant la comptabilité, le marketing et les ressources humaines.

En 2023, le chiffre d'affaires s'est établi à 0,4 M€. L'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à 2022 est dû au recrutement fin 2022 d'une équipe de 5 personnes qui avait pour but de mutualiser les compétences pour toutes les filiales d'Aton. Suite aux difficultés rencontrées en 2023, une partie du personnel a été licencié et l'effectif était de trois personnes à la fin de l'exercice.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à -0,8 M€ en 2023 contre -0,6 M€ en 2022.

Le résultat financier s'est établi à -12,8 M€ en 2023, constitué d'une provision pour dépréciation de la valeur des titres des filiales Inoviem Scientific et Stemcis au bilan d'Aton, afin de ramener la valeur de ces actifs financiers à leur valeur de transaction.

Pour rappel, en décembre 2023, les dirigeants fondateurs d'Inoviem Scientific, Pierre Eftekhari et Léone Atayi, ont apporté leurs titres Inoviem Scientific au profit d'Aton, renforçant ainsi la collaboration et consolidant l'expertise au sein du Groupe [1] . Cette provision est un traitement comptable, sans impact sur la trésorerie de la société.

Le résultat exceptionnel s'est élevé à -5,3 M€ en 2023, en raison de la dépréciation du compte courant d'associé de la filiale Stemcis. Cette dépréciation est un traitement comptable, sans impact sur la trésorerie de la société.

Au bilan, le résultat net social de l'exercice 2023 s'est établi à -18,8 M€, contre -0,6 M€ en 2022.

Situation bilancielle au 31 décembre 2023 (comptes sociaux - non audités)

ACTIF - Comptes sociaux en M€ Normes françaises 31/12

2022 31/12

2023 PASSIF - Comptes sociaux en M€

Normes françaises 31/12

2022 31/12

2023 Actif immobilisé 10,5 0,4 Capitaux propres 10,2 -4,7 Actif circulant 4,2 0,7 Dettes financières 2,2 3,2 Trésorerie 0,6 0,0 Dette parties liées 2,2 2,0 Autres passifs 0,5 0,5 Total ACTIF 15,2 1,0 Total PASSIF 15,2 1,0

Consécutivement à la dépréciation de la valeur des titres des filiales Inoviem Scientific et Stemcis, l'actif immobilisé est ramené à 0,4 M€.

L'actif circulant ressort à 0,7 M€.

Au passif, les capitaux propres sociaux s'élèvent à -4,7 M€ au 31 décembre 2023.

Hybrigenics SA présente une dette financière de 3,2 M€, constituée pour l'essentiel d'emprunts obligataires convertibles, et une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2,0 M€.

Aton a levé avec succès 1,5 M€ via une émission d'un emprunt obligataire convertible en octobre 2023 auprès de Vatel Capital [2] .

Les dettes fournisseurs s'élèvent à 0,5 M€.

Le total du bilan au 31 décembre 2023 s'établit à 1,0 M€.

Le 24 février 2024, post-clôture de l'exercice 2023, Aton et Vatel Capital ont signé un protocole d'accord visant à échelonner le remboursement de l'emprunt obligataire convertible de 1,5 M€ [3] .

Cet accord permet d'échelonner le remboursement de l'emprunt obligataire à échéance octobre 2026 pour une partie des OC 1 et à échéance octobre 2027 pour l'ensemble des OC 2 .

En cas de défaut, les intérêts de retard sont portés à 15% en sus des intérêts et prime de non-conversion prévus. Les autres caractéristiques des obligations convertibles OC 1 et OC 2 , mentionnées en annexe du communiqué de presse du 25 octobre 2023, sont inchangées.

A ce jour, Aton dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'en juillet 2024.

Agenda financier

Assemblée générale : 28 juin 2024

A propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicale qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON (ex-Hybrigenics) est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

ATON (ex-Hybrigenics)

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com

[1] pour plus d'informations sur cet apport de titres, cliquez ici pour lire le communiqué de presse du 22 décembre 2023 .

[2] pour plus d'informations sur cette émission obligataire, cliquez ici pour lire le communiqué de presse du 25 octobre 2023

[3] pour plus d'informations sur cet accord, cliquez ici pour lire le communiqué de presse du 7 mars 2024