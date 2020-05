HYBRIGENICS - Points sur les développements d'Hybrigenics, pôle DMS Biotech de DMS Group

Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, continuent de travailler sur les développements préclinique et clinique portant sur le traitement de diverses maladies par l'utilisation des dérivés cellulaires du tissu adipeux, ainsi que sur la conception et le développement de nouvelles solutions techniques innovantes.



Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME