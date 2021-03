HYBRIGENICS - Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres

Le 22 mars 2021 - Hybrigenics (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) (la « Société »), société biopharmaceutique innovante dans le domaine des technologies de traitement de l'arthrose et de la médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses, annonce la mise en place d'un financement d'un montant total maximum de 50 M€. Ce financement s'opère via l'émission de bons (les « Bons ») donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la Société (les « Obligations ») intégralement réservée à IRIS (l'« Investisseur »).



Jean-Paul Ansel, Président du Conseil d'administration d'Hybrigenics, déclare : « Hybrigenics a privilégié la solution de financement proposée par la société IRIS qui offre des conditions financières très attractives, avec notamment l'absence de commission et une flexibilité totale avec la possibilité de mettre fin sans frais aux tirages à tout moment. Ces fonds nous permettront, à l'image d'un SPAC , de saisir des opportunités d'investissements avec des retours sur investissement significatifs. Nous ciblons des sociétés disposant de technologies novatrices dans l'univers de la médecine personnalisée, qui représentent le futur sur le plan de la santé ou de l'esthétisme. »