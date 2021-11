HYBRIGENICS : Inoviem Scientific, filiale d'Hybrigenics, prend le contrôle de la société B Cell Design et sa filiale Arkab

Inoviem Scientific société française basée à Illkirch, spécialisée dans l'identification du mode d'action de composés thérapeutiques vient, avec l'aide financière de DMS Group à travers Hybrigenics SA (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG), de prendre le contrôle de la société limougeaude B Cell Design et sa filiale ArkAb.

Aujourd'hui, pour accélérer la découverte de nouvelles molécules, l'industrie pharmaceutique s'appuie sur de nouvelles technologies telles que :

l'intelligence artificielle portée en France par exemple par la société Pharnext ;

l'utilisation de de la 3D moléculaire développée par le leader mondial Medidata acquis récemment par Dassault Systèmes.

Grâce à cette acquisition, Inoviem Scientific ouvre une voie complémentaire par le développement, en amont, de la production d'immunoglobulines permettant de lutter notamment contre les cancers et les maladies inflammatoires chroniques.

En effet les technologies de B Cell Design, capables de développer des immunoglobulines, alliées aux technologies permettant l'identification de cibles thérapeutiques et la stratification de patients développées par Inoviem Scientific positionneront le groupe comme le seul acteur en mesure d'accélérer de manière significative le développement clinique des composés thérapeutiques pour le traitement des patients.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Julien Gauthier

Directeur général

contact@stemcis.com

09 71 04 32 63

Information réglementée :

Informations privilégiées :

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

