HYBRIGENICS : HYBRIGENICS SE REPOSITIONNE SOUS LE NOM D'ATON ET COMMUNIQUE SA STRATÉGIE POUR FAIRE PROGRESSER LES TRAITEMENTS INNOVANTS

[Illkirch – Graffenstaden, 26 septembre] – La société française cotée Hybrigenics, l'une des leaders dans le domaine des sciences médicales, a annoncé aujourd'hui son repositionnement sous le nom d'ATON, marquant ainsi l'aboutissement d'une transformation de sa vision et de sa stratégie entamée il y a deux ans. La nouvelle identité visuelle et le rebranding, développés au cours de l'année dernière, s'alignent sur l'engagement plus large d'ATON à positionner l'entreprise comme un acteur de premier plan dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.

Cette renaissance soutient également son plan d'action visant à faire progresser les traitements d'aujourd'hui et de demain, et à créer, soutenir et dynamiser les entreprises de son portefeuille.

Société cotée française créée en 1998, ATON est une société dans le secteur des sciences médicales constituée de quatre entités :

« Bcell Design » conçoit, produit et distribue des anticorps de première qualité pour les secteurs du diagnostic in vitro (DIV), de la recherche, et du développement des produits thérapeutiques ;

« Inoviem Scientific » soutient les sociétés biopharmaceutiques en accélérant et en sécurisant l'ensemble du processus de développement de leurs médicaments ;

« PIMS Technology » développe un instrument d'analyse conçus pour personnaliser les traitements, en s'assurant que ces derniers soient adaptés au besoin des patients ;

« Stemcis » fabrique des kits chirurgicaux destinés au lipofilling

Notre société du secteur des sciences médicales suit une approche globale et couvre tous les domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, la cardiologie, la dermatologie, la neurologie, l'hématologie, les maladies inflammatoires telles que la maladie de Crohn, et les allergies. À travers ses produits et services, la société aide ses partenaires et clients à prendre plus rapidement de meilleures décisions et à mieux prendre soin des patients.

La décision de repositionnement d'ATON reflète ses aspirations audacieuses et son engagement en faveur de l'innovation dans les sciences médicales. Le nouveau nom de la société affirme son savoir-faire technologique au service de l'émergence d'une nouvelle génération de traitements.

Au cœur de la vision d'ATON, le doublement de ses effectifs sur les deux prochaines années constitue un tournant stratégique qui renforcera ses capacités et accélérera les efforts de recherche et développement. En agrandissant son équipe d'experts et en exploitant la diversité de leurs compétences, ATON a pour objectif d'aider à découvrir les traitements de demain et d'améliorer leur développement pour une meilleure prise en charge des patients.

Outre le renforcement de ses effectifs, ATON poursuit activement son expansion stratégique à l'international. Celle-ci a pour but d'élargir ses marchés, de renforcer sa présence mondiale et d'encourager les collaborations avec des experts internationaux. En adoptant cette stratégie de croissance, ATON vise la création d'un écosystème dynamique permettant d'alimenter l'innovation et d'accélérer le développement de traitements capables de sauver des vies.

Le déploiement de cette ambition sera soutenu par un investissement de 15 millions d'euros sur trois ans portant l'investissement global d'ATON à 25 millions sur cinq ans.

« ATON représente une nouvelle ère pour notre société, une ère définie par notre engagement à faire progresser les traitements et à mettre le patient au centre de tout ce que nous faisons », selon Leone Atayi, Directrice générale d'ATON. « Notre objectif est d'investir dans le futur de la médecine et de mener le secteur des sciences médicales vers l'amélioration des traitements, pour le bien des patients, de la médecine et de la société entière. Nous sommes convaincus que chaque patient mérite les traitements les plus sûrs et plus efficaces, adaptés à leur biologie unique, et notre entreprise est déterminée à faire de cette conviction une réalité. En nous repositionnant sous le nom d'ATON, nous renouvelons notre objectif et notre engagement concernant la transformation des sciences médicales. »

À travers les collaborations avec des scientifiques et institutions de premier plan, ATON et son portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences médicales cherchent notamment à mieux comprendre les mécanismes d'actions des maladies afin de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques en guidant et en soutenant les entreprises de ce secteur.

Tout en se lançant dans cette transformation, la société ATON reste attachée à sa mission de faire progresser les traitements pour le bien des patients, de la médecine et de la société. Le repositionnement des marques d'ATON constitue un moment charnière pour la société, tandis qu'elle met l'accent sur la redéfinition du panorama des sciences médicales et l'inauguration d'une nouvelle ère de la médecine personnalisée.

Pour plus d'informations sur ATON et ses technologies de pointe pour le secteur des sciences médicales, consultez la page www.aton-group.com .

Pour de plus amples renseignements, contactez :

Edel Fitzgerald, Reputation Inc, +35387 606 8263, efitzgerald@reputation-inc.com

Paul Griffin, Reputation Inc, +35387 667 4305, pgriffin@reputation-inc.com

Aton est un groupe du secteur des sciences médicale qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

ATON est le nom commercial sous lequel Hybrigenics SA opère. Hybrigenics SA (ALHYG) est cotée à Paris sur le marché Growth d'Euronext, éligible au PEA PME.

T +33.9.72.56.94.99

E info@aton-group.com

aton-group.com 850, Boulevard Sébastien Brant

67400 Illkirch-Graffenstaden

France Strasbourg B 415 121 854

CODE NAF 7112 B

N° TVA : FR 34415121854

SA à conseil d'administration au capital de 2 337 697,40 euros

