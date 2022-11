HYBRIGENICS : Hybrigenics présentera le 30 novembre 2022 son plan stratégique visant à développer le Groupe dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques pour l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie

Illkirch, le 4 novembre 2022 – À la suite de l'approbation du Conseil d'administration, Léone Atayi, Directrice générale d' Hybrigenics SA ( Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) présentera le 30 novembre 2022 le plan stratégique qui vise à orienter la stratégie d'Hybrigenics dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie.

Le projet de séparation avec DMS Group ( lire le communiqué de presse du 21 octobre 2022 ) est l'opportunité pour Hybrigenics de se développer dans son environnement naturel : l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie.

Dans cet écosystème dynamique, Hybrigenics et ses filiales ont l'opportunité d'occuper une place centrale grâce à la singularité de leurs technologies.

Ce plan stratégique sera structuré en trois phases, lancées en parallèle :

La phase " Renaissance ", qui a débuté fin 2021 et qui s'étendra jusqu'en 2023, se concentrera sur l'affirmation d'une nouvelle identité permettant d'identifier clairement le Groupe Hybrigenics en tant qu'acteur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, et sur le rétablissement de la croissance et la génération de trésorerie.

La phase " Transformation ", qui se poursuivra jusqu'en 2025, fera évoluer le modèle économique d'Hybrigenics vers l'intégration synergique des technologies faisant du Groupe un précurseur dans la chaîne de valeur du développment des traitements thérapeutiques.

La phase " Expansion ", qui débutera en 2024, verra s'accélérer le déploiement international du Groupe contribuant à augmenter le chiffre d'affaire.

Ce plan stratégique permettra au Groupe Hybrigenics :

de tirer parti de l'avance technologique actuelle des sociétés le constituant ;

d'accroître l'efficacité de ses processus de production afin de réduire les coûts fixes ;

d'améliorer la rentabilité en mutualisant les fonctions supports permettant à chaque société de se concentrer sur ses clients et ses marchés ;

d'attirer de nouveaux investisseurs pour accroître sa force de frappe en termes de produits et d'activités.

Une nouvelle organisation mettra en œuvre ce plan : Hybrigenics agissant telle une holding abritera toutes les fonctions supports et le Comité stratégique. Toutes les activités seront concentrées sur le site de production d'Illkirch (Alsace).

En cohérence avec cette organisation axée sur la valeur, le Groupe mesurera ses performances au travers de la rentabilité de chaque filiale, la génération de liquidités et l'efficacité des investissements.

Ce plan stratégique visera à assurer une rentabilité durable du Groupe, au service de la création de valeur pour les actionnaires, tout en préservant sa capacité d'innovation.

A l'occasion de l'annonce de ce plan stratégique le 30 novembre prochain, Hybrigenics tiendra une visioconférence dédiée à ses actionnaires et aux investisseurs individuels.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com .

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Léone ATAYI

Directrice générale

contact@hybrigenics-pharma.com

09 71 04 32 63

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmpwZcabYWmZyJ9ulsZlb2Rsa2xhm2XIamPJxpadlMibb2uTymZjmJvHZnBolmVt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77107-hybrigenics_cp_annonce-plan-strategique-07112022-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com