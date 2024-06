HYBRIGENICS : ENGAGEMENT DE DISCUSSIONS AVEC LES CREANCIERS EN VUE D'ASSAINIR LA SITUATION FINANCIERE DU GROUPE

Illkirch, le 7 juin 2024 - 18h30 - Le Groupe Aton (Hybrigenics SA - Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) annonce avoir engagé des discussions avec ses principaux créanciers en vue d'assainir la situation financière du groupe.

Au 31 décembre 2023, le groupe présentait une dette financière de 3,2 M€, constituée pour l'essentiel d'emprunts obligataires convertibles et d'une dette de 2,0 M€ auprès de parties liées (DMS Group). À ce jour, Aton dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'en juillet 2024.

Pour rappel, le 24 février 2024, le groupe avait signé un protocole d'accord avec Vatel Capital visant à échelonner le remboursement de l'emprunt obligataire convertible de 1,5 M€. Cet accord a permis d'échelonner le remboursement de l'emprunt obligataire à échéance octobre 2026 pour une partie des OC 1 et à échéance octobre 2027 pour l'ensemble des OC 2 .

Compte tenu de la situation financière du groupe, holding sans activité opérationnelle qui ne comptera plus aucun salarié à la fin du mois de juin 2024, et de la restructuration en cours des filiales, l'apurement du passif permettrait d'étendre la visibilité financière du groupe.

Dans le cadre des discussions constructives en cours, notamment avec Vatel Capital et DMS Group,

le groupe devrait être en mesure de demander très prochainement l'ouverture d'une procédure de conciliation permettant le règlement de ses créances et l'apurement de son passif.

Dans ce contexte, la prochaine assemblée générale ne pourra avoir lieu fin juin 2024. La Société a présenté une requête auprès du Tribunal Mixte de Commerce de Strasbourg afin d'obtenir un report jusqu'au 30 septembre 2024 pour la tenue de son assemblée générale. La nouvelle date pour cet événement sera communiquée dès que possible.

A propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON (ex-Hybrigenics) est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

ATON (ex-Hybrigenics)

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com