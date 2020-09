HYBRIGENICS - Développement à Hong Kong avec le partenaire WKK International Limited

Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech, se développe à Hong Kong.



Un accord commercial a été signé avec le groupe chinois WKK (Wong's Kong King) International Ltd. (5,3 milliards HK$ (~580 M€) de chiffre d'affaires) pour la distribution exclusive à Hong Kong des solutions techniques Adip'sculpt pour des applications en chirurgie plastique et de la solution technique Stemcis, utilisée dans le cadre de l'essai clinique sur l'arthrose.