HYBRIGENICS : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 2 JUILLET 2024

Illkirch, le 17 juin 2024 - 18h30 – Les actionnaire de Groupe Aton (Hybrigenics SA - Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 2 juillet 2024 à 11h00 heures dans les locaux de la société Deloitte situé 5 Allée d'Helsinki, Espace Européen de l'Entreprise, 67300 Schiltigheim.

L'avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°73 du 17 juin 2024.

L'ensemble des informations et documents relatifs à cette assemblée peuvent être consultés, au siège social de la société, 850 boulevard Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden, et sur le site internet, www.aton-group.com , section investisseurs.

A propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON (ex-Hybrigenics) est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

