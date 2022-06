HYBRIGENICS : Accord de distribution aux Etats-Unis

Stemcis, filiale d' Hybrigenics SA (Euronext Growth Paris – FR0004153930 – ALHYG) spécialisée dans le traitement du tissu adipeux, des cellules souches mésenchymateuses et de leurs utilisations en chirurgie plastique et reconstructrice, est heureuse d'annoncer l'introduction de ses dispositifs médicaux sur le marché américain.

Lors du congrès IMCAS, congrès mondial de la chirurgie et de la médecine esthétique qui s'est tenu du 3 au 5 juin à Paris au Palais des congrès, Stemcis et la société américaine Overnia ont conclu un accord de distribution exclusif.

En vertu de cet accord de distribution, Overnia disposera de droits exclusifs pour la vente, la commercialisation et la distribution des kits et protocoles de traitement des chirurgies reconstructives et des chirurgies esthétiques auprès de chirurgiens et de cliniques spécialisées aux Etats-Unis.

L'équipe de vente d'Overnia, implantée en Californie, se chargera des ventes et de la formation. Cette région des Etats-Unis est un centre majeur de la chirurgie esthétique et reconstructive.

« Cet accord de distribution est un nouvel exemple de la progression de notre stratégie de croissance globale. Nous sommes convaincus que notre portefeuille de produits uniques va contribuer à accélérer notre croissance internationale. Nous sommes heureux de nous associer à Overnia, qui possède notamment un impressionnant historique de succès en Amérique du Sud », a déclaré Léone Atayi, Directrice générale d'Hybrigenics . « Les solides performances d'Overnia outre-Atlantique constituent un atout particulièrement intéressant de cette société. La forte concentration de chirurgiens et de cliniques en Californie offre l'opportunité à Stemcis de présenter les avantages cliniques de ses dispositifs et leurs protocoles. Nous sommes persuadés que cette relation servira de modèle pour de futures opportunités d'expansion aux Etats-Unis. »

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com .

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Léone ATAYI

Directrice générale

contact@stemcis.com

09 71 04 32 63

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmttYZhmk2eWxpyclJ5nZmJmaZdplJWaa5eXl2ZqZsyXbpppm2ZiZpqaZnBlnW1v

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74889-hybrigenics_cp_partenariat-usa-07062022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com