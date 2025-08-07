 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hyatt Hotels augmente après que les résultats trimestriels aient dépassé les estimations
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Hyatt Hotels H.N augmentent de 2 % à 138,94 dollars, après que les résultats de la chaîne hôtelière aient dépassé les estimations des analystes

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,2 % à 1,81 milliard de dollars par rapport à l'année précédente; les analystes s'attendaient à 1,73 milliard de dollars.

** Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 68 cents, contre 60 cents estimés par les analystes ** Conformément à son modèle d'entreprise allégé en actifs, Hyatt a vendu la totalité du portefeuille immobilier de Playa Hotels pour 2 milliards de dollars; l'acquisition de Playa Hotels, d'une valeur de 2,6 milliards de dollars, a été finalisée en juin ** Parmi les 22 analystes qui couvrent Hyatt, la note moyenne est "buy" et le PT médian est de 150 $, selon les données compilées par LSEG ** Hyatt est en baisse d'environ 12 % depuis le début de l'année

