Hyatt Hotels augmente après que les résultats trimestriels aient dépassé les estimations

7 août - ** Les actions de Hyatt Hotels H.N augmentent de 2 % à 138,94 dollars, après que les résultats de la chaîne hôtelière aient dépassé les estimations des analystes

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,2 % à 1,81 milliard de dollars par rapport à l'année précédente; les analystes s'attendaient à 1,73 milliard de dollars.

** Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 68 cents, contre 60 cents estimés par les analystes ** Conformément à son modèle d'entreprise allégé en actifs, Hyatt a vendu la totalité du portefeuille immobilier de Playa Hotels pour 2 milliards de dollars; l'acquisition de Playa Hotels, d'une valeur de 2,6 milliards de dollars, a été finalisée en juin ** Parmi les 22 analystes qui couvrent Hyatt, la note moyenne est "buy" et le PT médian est de 150 $, selon les données compilées par LSEG ** Hyatt est en baisse d'environ 12 % depuis le début de l'année