Hut 8 signe un bail de 9,8 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA et commercialise pleinement son campus au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

Hut 8 HUT.O , une entreprise spécialisée dans le minage de cryptomonnaies qui s'est reconvertie en centre de données dédié à l'IA, a annoncé lundi avoir signé un deuxième bail de 15 ans d'une valeur de 9,8 milliards de dollars avec un client existant noté “investment grade”, commercialisant ainsi pleinement son campus Beacon Point de 1 gigawatt situé au Texas.

L'action de la société, qui a presque doublé cette année, a progressé d'environ 5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

À l’instar de plusieurs anciens mineurs de bitcoins, Hut 8 s’est réorientée vers les infrastructures d’IA, cherchant à tirer parti de ses actifs énergétiques et de son expertise en matière de centres de données, développés pendant le boom des cryptomonnaies, pour servir ses clients du secteur de l’IA.

La demande en infrastructures de calcul s’est accélérée depuis le lancement des services d’IA générative, incitant les entreprises technologiques à investir des centaines de milliards de dollars dans des centres de données équipés de puces de pointe fournies par Nvidia NVDA.O , entre autres.

Cette ruée a déplacé la concurrence au-delà des semi-conducteurs vers l’énergie, l’accès aux réseaux de transport et les sites prêts à la construction, faisant de la disponibilité de l’électricité l’une des principales contraintes du secteur.

Le nouvel accord porte sur une capacité informatique de 352 mégawatts et double la superficie totale sous contrat de ce locataire, dont le nom n’a pas été divulgué, sur le site, la portant à 704 MW. Hut 8 a indiqué que le campus dispose désormais d’un contrat de base d’une valeur de 19,6 milliards de dollars sur 15 ans, pouvant atteindre 50,2 milliards de dollars si les options de renouvellement sont exercées.

La capacité totale sous contrat des centres de données dédiés à l’IA dans l’ensemble du portefeuille de Hut 8 a atteint 949 MW, soutenue par une capacité de réseau de 1 330 MW, la valeur totale des contrats de base s’élevant à 26,6 milliards de dollars, selon la société. L’intégralité de la capacité sous contrat est louée à, ou soutenue par, des contreparties notées “investment grade”.

Hut 8 a indiqué avoir repensé la première salle de données de Beacon Point autour de l’architecture de Nvidia, augmentant ainsi la capacité de 57 % sans modifier l’empreinte au sol ni la consommation d’énergie. Le locataire actuel a par la suite doublé sa capacité sous contrat au sein du campus.

Hut 8 prévoit de commencer à livrer la première salle de données de la phase 2 au cours du deuxième trimestre 2028.