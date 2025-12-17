Hut 8 s'envole après l'accord de 7 milliards de dollars avec Anthropic pour une infrastructure d'IA

17 décembre - ** Les actions de la société de minage de cryptomonnaies Hut 8 HUT.O grimpent de 15,4 % à 42,52 $ avant le marché

** La société annonce un partenariat d'infrastructure d'IA avec Anthropic et Fluidstack

** HUT développera et livrera au moins 245 mégawatts (MW) et jusqu'à 2 295 MW d'infrastructure de centre de données d'IA pour Anthropic dans le cadre d'un contrat évalué à 7 milliards de dollars

** HUT déclare que Google fournit un soutien financier pour la location du centre de données sur 15 ans, qui peut aller jusqu'à 17,7 milliards de dollars si toutes les options de renouvellement sont exercées

** Prêt à 85 % du coût financé par J.P.Morgan et Goldman Sachs

** Le premier centre de données devrait être achevé et mis en service au deuxième trimestre 2027

** L'ensemble des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus; le PT médian est de 60 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de près de 80 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture