HUT 8 progresse après que Piper Sandler a plus que doublé son estimation de prix pour atteindre le niveau le plus élevé de la rue

** Les actions du société de minage de cryptomonnaies Hut 8 HUT.O augmentent de 7,3% à 52 $ avant le marché après que Piper Sandler ait augmenté le PT sur l'action au plus haut parmi les courtiers de Wall Street couvrant l'action
** Le courtier augmente le PT de 33 $ à 74 $, ce qui représente une prime de plus de 52% par rapport à la dernière clôture de HUT
** En août 2025, HUT a présenté une nouvelle classification de son pipeline d'énergie, qui comprend 4 sites dans le sud et le Midwest des États-Unis avec une capacité d'énergie brute de 1,53 GW
** Cela implique que l'infrastructure est prête pour les charges de travail AI/High performance computing (HPC), ce qui peut suggérer que HUT est peut-être sur le point de signer un contrat avec un locataire AI/HPC - Piper Sandler
** La propriété d'American bitcoin ABTC.O par HUT et la valeur de ses avoirs en Bitcoin =BTC sont d'autres raisons de relever le PT - Brokerage
** Les investisseurs s'intéressent également à la transition de HUT d'un simple mineur de bitcoins à un opérateur d'IA/HPC
** 15 des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur PT médian est de 30 $
** Jusqu'à la dernière clôture, la valeur de l'action a plus que doublé depuis le début de l'année
